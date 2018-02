Cộng Đồng Việt Tưng Bừng Đón Xuân Mậu Tuất Tại Quận Cam

Chùa Bảo Quang

Hình ảnh Tết trong đêm Giao Thừa và Mùng Một Tết tại Quận Cam.(Photo VB)

ORANGE COUNTY (VB) – Các Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất tại Quận Cam trang nghiêm đón Giao Thừa và tưng bừng ăn mừng Tết Mậu Tuất 2018 với nhiều sinh hoạt tôn giáo, hội chợ Tết do Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California và các Cộng Đồng Người Việt tổ chức trong đêm 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu, và các ngày Mùng Một, Mùng Hai và Mùng Ba tháng Giêng Tết Mậu Tuất, nhằm các ngày từ 15 tới 18 tháng 2 năm 2018.





Đêm Giao Thừa, tối 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu nhằm ngày 16 tháng 2 năm 2018 tại các Chùa Liên Hoa tại Garden Grove do Hòa Thượng Thích Chơn Thành làm Viện Chủ; Chùa Bát Nhã tại Santa Ana do HT Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ; Chùa Bảo Quang tại Santa Ana do HT Thích Quảng Thanh làm Viện Chủ; Chùa Điều Ngự tại Westminster do HT Thích Viên Lý làm Viện Chủ; Chùa Huệ Quang tại Santa Ana do HT Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ; Chùa Hoa Nghiêm tại Santa Ana do HT Thích Pháp Tánh làm Viện Chủ; Chùa Hương Tích tại Santa Ana do HT Thích Nhật Minh làm Viện Chủ; Chùa Phổ Đà tại Santa Ana do HT Thích Trí Tuệ làm Viện Chủ; Chùa Khánh Hỷ do TT Thích Pháp Tánh làm Trú Trì; Chùa Duy Pháp tại Midway City do TT Thích Trung Duệ làm Trú Trì; Chùa Dược Sư tại Garden Grove do Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa làm Viện Chủ; Chùa Diệu Quang tại Santa Ana do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ; Thiền Viện Sùng Nghiêm tại Garden Grove do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền làm Viện Chủ; Chùa A Di Đà tại Westminster do Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc làm Viện Chủ; Pháp Viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên tại Westminster do Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên làm Viện Chủ và Thích Nữ Hoa Liên làm Trú Trì; v.v… và các Nhà Thờ, Trung Tâm Công Giáo, Thánh Thất Cao Đài đều trang nghiêm cử hành Lễ Giao Thừa đón Tết Mậu Tuất.





Tất cả các vị dân cử Việt-Mỹ từ cấp Liên Bang đến cấp tiểu bang và địa phương, như Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ, các Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi; và các Nghị Viên tại các thành phố Westminset, Garden Grove, Santa Ana, v.v… đều tranh thủ thời gian để đến tham dự Lễ Giao Thừa đón năm mới Mậu Tuất tại các cơ sở tôn giáo.





Tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westmister, do Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, làm Viện Chủ và HT Thích Viên Huy làm Trú Trì, đã tổ chức nhạc hội Xuân Mậu Tuất bắt đầu từ chiều tối 30 Tết đến sáng Mùng Một Tết để chào đón năm mới. Chương trình nhạc này có sự tham dự của nhiều ca nhạc sĩ được cộng đồng người Việt khắp nơi yêu thích và được Đài Truyền Hình IBC truyền hình trực tiếp.





Tại Chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, làm Viện Chủ đã long trọng cử hành lễ Giao Thừa đón năm mới với chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca nhạc sĩ thân hữu đóng góp.





Tại Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ có chương trình văn nghệ tưng bừng diễn ra từ chiều tối 30 tháng Chạp năm Dinh Dậu tới sáng Mùng Một Tết do Trung Tâm Ca Nhạc Đỗ Thanh tổ chức với sự hỗ trợ và truyền hình trực tiếp của Đài Truyền Hình Little Saigon TV. Trong lễ đón Giao Thừa, HT Thích Minh Mẫn đã đọc Thư Chúc Tết gửi đến toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử cầu chúc sức khỏe khang kiện và mọi việc thành tựu như ý. Hòa Thượng tán dương và kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng trong việc giữ gìn văn hóa cho con dân nước Việt tại hải ngoại. Hòa Thượng đọc mấy câu ca dao, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn,” và kêu gọi người Việt thương yêu bảo bọc lẫn nhau.





Tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, làm Viện Chủ đã trang nghiêm cử hành lễ Giao Thừa đón năm mới Mậu Tuất. Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ và phu nhân, và Nghị Viên Westminster Diệp Miên Trường đã đến chúc Tết Hòa Thượng Viện Chủ. Trong phân nghi thức khánh đản đức Phật Di Lặc dón năm mới, có đọc Thông Bạch Xuân Mậu Tuất của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, trong đó có đoạn viết rằng:





“Con đường của đức Phật rất chú trọng vào nỗ lực tự thân. Mỗi chùa viện trên đất Mỹ đã thể hiện tinh thần nương tựa vào tự thân này. Chúng ta nỗ lực không ngừng trong nhiều chục năm qua để thành lập chùa viện và duy trì nó trong khả năng khiêm tốn của riêng mình. Đây là một công đức lớn lao nói lên lòng nhiệt thành của tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam trên đất Mỹ. Chư Thiện Tín nhiệt thành thêm chút nữa cùng Tăng già để duy trì, phát triển cơ sở làm nơi tu học cho người đệ tử Phật. Cộng đồng Phật giáo Việt nam còn nhiều khiếm khuyết nhưng không ai phủ nhận tấm lòng vì Đạo của chúng ta. So với Phật giáo trên đất Việt, sau gần một ngàn năm du nhập mới phát triển được, còn chúng ta đến Mỹ thì chưa được bao lâu mà. Do vậy chúng ta phải giáp mặt nhiều thách đố để sinh tồn và hoằng truyền. Khẳng định rằng chúng ta có năng lực và hùng lực.





“Xin đặc biệt chú trọng đến thế hệ con em chúng ta. Đây là tiềm lực để gìn giữ và phát triển giáo pháp trong mai sau. Các tự viện cần thành lập lớp Phật Pháp bằng tiếng Anh cho các em thiếu nhi. Chúng ta có nhiều anh chị em trẻ giỏi Phật pháp và lớn lên ở Mỹ. Họ sẽ đóng góp tích cực trong cuộc hoằng Đạo này. Chúng ta thường xuyên tổ chức khóa tu học cho giới trẻ. Đây là một trong những Phật sự quan trọng trong việc hoằng truyền Phật đạo của chúng ta trên quê hương mới.





“Giáo hội kêu gọi các tầng lớp trí thức viết sách Phật giáo bằng tiếng Anh để giới thiệu Đạo phật cho người Mỹ. Chúng ta chưa có nhiều sách Phật giáo bằng ngôn ngữ bản xứ từ phía Phật giáo Việt Nam. Số lượng người di dân gốc Phật giáo đến Mỹ khá đông trong đó có Việt nam. Mỗi cộng đồng Phật giáo đều có những nỗ lực riêng để giới thiệu đạo Phật vào đất nước này. Riêng cộng đồng Phật giáo chúng ta có nhiều tiềm lực nhưng chưa được quan tâm lắm trong địa hạt này.”





Sáng Mùng Một Tết, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018, không khí Tết vẫn còn nhộn nhịp và tươi vui khắp nơi tại Quận Cam, từ các Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất Cao Đài đến các cơ sở cộng đồng, kinh doanh, và các Hội Chợ Tết.





Năm nay khí hậu tại Quận Cam trong những ngày Tết thật là lý tưởng, không mưa, không nóng lắm, chỉ vừa phải đủ để mọi người cảm thấy dễ chịu để ăn Tết, thăm viếng chúc mừng năm mới bà con và cộng đồng.





Chúc mừng năm mới Mậu Tuất đến tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc và thịnh vượng.