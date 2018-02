Mỹ-Nga Dành Bán VN Vũ Khí

HANOI -- Hai chính phủ Nga và Hoa Kỳ đang tranh nhau chào mời bán vũ khí cho Việt Nam.Thông tấn Nga Sputnik ghi lời chuyên gia Nga tố giác rằng Mỹ đang cố gắng "ràng buộc" Việt Nam bằng những vũ khí lỗi thời.Ngược lại, phía Mỹ nói Mỹ muốn bán vũ khí tối tân để các nước Đông Nam Á có thể tự vệ trước các áp lực Biển Đông.Bản tin Sputnik nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam từ bỏ mua vũ khí Nga, theo tin từ giới truyền thông. Chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky trong cuộc phỏng vấn với Sputnik đã cho biết Nga và Mỹ thể hiện những cách tiếp cận khác nhau trong hợp tác kỹ thuật quân sự với phía Việt Nam.Mỹ đang cố gắng thuyết phục Việt Nam từ bỏ việc mua vũ khí Nga và chuyển sang vũ khí do Mỹ sản xuất, tờ "Defense News" đưa tin hôm thứ Tư, dẫn nguồn đại diện giấu tên của Bộ Ngoại giao.Theo ông ta, "Việt Nam rất quan tâm đến việc mở rộng quan hệ đối tác [với Mỹ] trong lĩnh vực an ninh."«Chúng tôi thuyết phục họ về sự cần thiết phải đa dạng hóa các nhà cung cấp vũ khí trong lịch sử như Nga, và bắt đầu mua vũ khí Mỹ. Trước hết, điều đó tăng cường khả năng quân sự của họ và, thứ hai, góp phần tăng cường quan hệ đối tác với chúng tôi, tương tác giữa các quân đội của chúng tôi», — "Defense News" dẫn lời nhà ngoài giao, là thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ tại Singapore Airshow 2018, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2.Nguồn tin cũng nói thêm rằng theo Bộ Thương mại Mỹ, trong giai đoạn 2005-2014, Việt Nam đã tăng ngân sách quân sự của mình gần 400%. Tuy nhiên, Hà Nội không vội vàng mua vũ khí của Mỹ, mặc dù Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí từ năm 2016.Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, thành viên hội đồng chuyên gia của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky chỉ rõ việc Nga và Mỹ có cách tiếp cận khác nhau khi hợp tác kỹ thuật quân sự với phía Việt Nam."Người Mỹ đang cố gắng ràng buộc Việt Nam vào việc hoặc được cung cấp những vũ khí lỗi thời hoặc được mua với giá bán rất thấp. Tất nhiên giới lãnh đạo quân sự-chính trị Việt Nam hiểu rõ điều này. Cần phải hiểu rằng sự hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam không chỉ trong việc cung cấp vũ khí, mà còn là sự hỗ trợ vận hành thiết bị trong trang bị của Quân đội Việt Nam, cũng như đào tạo chuyên gia. Ngoài ra còn có việc chuyển giao cho phía Việt Nam một số công việc như sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự của Nga, cùng liên doanh sản xuất và cung cấp phụ tùng thay thế… Tôi nghĩ rằng cuối cùng, người Mỹ sẽ không nắm giữ được vị thế đáng kể nào tại thị trường vũ khí Việt Nam ", Victor Murakhovsky nói.Trong khi đó bản tin VOA ghi lời nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ phụ trách mua bán vũ khí hôm 5/2 cho biết rằng bà sẽ quảng bá vũ khí Mỹ tại cuộc triển lãm hàng không lớn nhất ở châu Á, nơi dấu chân quân sự và ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc đang gia tăng, theo AP.Đại sứ Hoa Kỳ Tina Kaidanow nói với các phóng viên trong cuộc họp báo qua điện thoại tại triển lãm có tên gọi Singapore Air Show rằng phái đoàn của bà đang “dốc hết sức” để khuyến khích chính phủ các nước Đông Nam Á mua vũ khí của Mỹ, như máy bay chiến đấu F-35. Bà Kaidanow liên tục tìm cách xua tan ý nghĩ cho rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ đang suy giảm.Hãng tin Reuters nói, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Hoa Kỳ cử các nhà ngoại giao tham dự triển lãm trên để quảng bá vũ khí Mỹ.Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tháng 12 năm ngoái đã vạch ra một chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó đặt trọng tâm vào việc chống lại sự gia tăng quân sự của Trung Quốc. Chiến lược này kêu gọi tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Washington cáo buộc lẫn nhau vì châm ngòi cho một cuộc chạy đua quân sự nguy hiểm trong khi cả hai đang cố gắng gây ảnh hưởng trong khu vực.VOA ghi rằng từ trước đến nay, Washington tìm cách lôi kéo các nước như Việt Nam, cựu thù của Mỹ, mua và chuyển giao vũ khí của Mỹ vào thời điểm mà Trung Quốc đang tăng cường tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông với việc xây dựng rầm rộ các hòn đảo nhân tạo.Đại sứ Kaidanow đã thăm Hà Nội tuần trước. Bà cho biết rằng việc chuyển giao một tàu tuần duyên cho Việt Nam vào năm ngoái là một điều "tích cực đáng kinh ngạc.""Họ có thể sử dụng thiết bị của chúng tôi để nâng cao nhận thức về tự do hàng hải, an ninh hàng hải ... điều này rất quan trọng đối với họ”, bà nói.Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis cũng thăm Việt Nam, và tuyên bố rằng một tàu sân bay Mỹ sẽ thăm cảng Việt Nam để bày tỏ tình đoàn kết.Đề cập tới Việt Nam, bà Kaidanow nói: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ xem xét các công ty Mỹ, (không chỉ) trong lĩnh vực quốc phòng mà còn trong các lĩnh vực khác."Ngoài ra, bà nói sẽ gặp các viên chức từ Nhật Bản, Canada và một số nước Đông Nam Á để thảo luận việc mua bán vũ khí tại triển lãm trong những ngày tới và lập luận rằng các nước Đông Nam Á nên cân nhắc việc mua vũ khí của Mỹ "không chỉ là vấn đề an ninh mà là cân bằng khu vực."Baả tin cũng thêm: “Về việc các tàu chiến Hoa Kỳ sẽ duy trì hoạt động tự do hàng hải trong khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bà nói thêm rằng: "Chúng tôi chắn chắn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này."...”Trong khi đó, RFA ghi nhận:“Giới quan sát có nhận định Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Trung Quốc, vì thế nếu xung đột Việt- Trung xảy ra thì Nga có thể bị Trung Quốc ép không cung cấp vũ khí cho Việt Nam, và người Trung Quốc cũng hiểu rõ hệ thống vũ khí mà Việt Nam đang sử dụng.”