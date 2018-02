Trong dạ tiệc mừng 4 năm thành lập Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego.San Diego, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Ly’s Garden Seafood & B.B.Q Restaurant số 4350 54 th Street # B San Diego, CA 92115 vào tối Thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2018, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego đã tổ chức dạ tiệc kỷ niệm 4 năm thành lập Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego với chủ đề “Tinh Thần Bất Khuất Hội Nghị Diên Hồng”...Tham dự buổi dạ tiệc ngoài các thành viên trong Câu Lạc Bộ Hùng Sữ Việt San Diego, qúy vị quan khách, qúy vị nhân sĩ, trí thức, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng San Diego và đồng hương thân hữu tại San Diego. Quan khách có: Dân Biểu Liên Bang Scott Peát, giáo sĩ Mai Biên; cựu Dân Biểu VNCH Lê Tấn Trạng, Nhà văn Nguyễn Hữu Của, một số vị lãnh đạo các tôn giáo tại San Diego, qúy cơ quan truyền thông.. .Ngoài ra còn có qúy vị đến từ Nam California trong đó có: cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, Dr. Kimberly Hồ (Nghị Viên HĐTP Weùtmínte), chiến hữu Lý Tống; Đại diện cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường BB Thủ Đức có các ông Đỗ Kim Thiện và phu nhân, Nguyễn Văn Chuyên và Vũ Đình Trung cùng một số hậu duệ, giáo sư Song Thuận (Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt và phu nhân, giáo sư Cao Minh Châu (Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt và cô Phạm Mai Lan); bà Mộng Tâm (cựu Chủ Tịch Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương), chiến hữu Nguyễn Thành Điểu và ba phóng viên: báo Viễn Đông, Saigon Times và Việt Báo.Trước khi vào nghi thức khai mạc, chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn qua nhiều bản nhạc Xuân làm cho mọi người nôn nao về không khí Tết gần kề.Điều hợp chương trình MC. Lê SanNghi thức chào cờ Việt – Mỹ và phút mặc niệm do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phụ trách.Tiếp theo đoàn Lân Vạn Kiếp trình diễn chào mừng quan khách và đồng hương tham dự.Sau đó Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch CLB/HSV San Diego, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý khách, thân hữu và các cơ quan truyền thông. Bà cho biết bà rất vui mừng vì sự tham dự quá đông ngoài dự trù của ban tổ chức, bà Đặng Kim Trang xúc động nói lời tri ân rất chân thành gửi đến toàn thể quý khách và thân hữu, nhất là những vị niên trưởng và những vị từ xa đến, không quản đường sá xa xôi, lái xe ban đêm nguy hiểm; điều đó làm bà và ban tổ chức cảm thấy được khích lệ rất lớn, bà cho biết: “Trong chương trình hôm nay chúng tôi có những tiết mục rất đặc biệt và rất hay với sự đóng góp của toàn thể CLB/HSV cống hiến quý vị để thấy chúng tôi, dù là những người có tuổi, có người đã là ông, bà nội, ông, bà ngoại vẫn bước lên sân khấu để bảo tồn cái văn hóa Việt tại hải ngoại với hy vọng chuyển đạt đến thế hệ trẻ của chúng ta ở Mỹ này qua lời ca tiếng hát, qua những vũ điệu, những mô hình như thế này để các em hiểu về nét đẹp văn hóa Việt Nam.”Tiếp theo lời phát biểu của Giáo Sư Song Thuận Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, trong lời phát biểu ông đã khen ngợi những đóng góp của anh chị em CLBHSV San Diego, nhất là Bà Hội Trưởng Đặng Thị Kim Trang.Sau đó là những lời phát biểu của qúy vị dân cử địa phương, Nghị Viên Kimberly Hồ từ thành phố Weùtmínter, những vị nầy sau lời khen ngợi và ghi nhận những đóng góp của CLBHSV, sau đó trao Bằng Tưởng Lục, cho Bà Hội Trưởng.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ thật đặc sắc mở đầu với nhạc cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Chương trình tiếp theo vời nhiều tiết mục như đơn ca, hợp ca, họat cảnh.Trong dịp nầy, Ban tổ chức có trao ba Giải Khuyến Học cho học sinh xuất sắc và ba Giải Cho Tà Áo Dài May Mắn. Ba em học sinh được trao Giải Khuyến Học là các em: Kavin Nguyễn, An Phạm và em Phước Vĩnh Hoàng. Ngoài phần thưởng, các em cũng được Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn tặng mỗi em một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California. Ba người trúng giải “Tà Áo Dài May Mắn” là: Dr. Kimberly Hồ - Kim Hương và Khánh Mây. Tuy nhiên Nghị Viên Kimberly Hồ không nhận quà vì chính cô đã tặng quà cho CLB/HSV.Tiếp xúc với Giáo Sư Song Thuận được ông cho biết, mới đây ở Úc Châu giới trẻ cũng thành lập một chi nhánh CLB/HSV ở đó nên hiện nay có tất cả 5 CLB/HSV hoạt động tại Hoa Kỳ cùng một mục đích là làm cho dân tộc Việt Nam hùng mạnh lên để chống lại sự xâm lược của Bắc phương muốn đô hộ nước ta một lần nữa. Riêng CLB/HSV San Diego tuy mới thành lập 4 năm nhưng hoạt động rất mạnh, rất tích cực theo sát CLB/HSV tại Little Saigon. Mỗi lần CLB/HSV tại Little Saigon có sinh hoạt đều có bà Đặng Kim Trang và ông Nguyễn Văn Lực tham dự. Các CLB/HSV đều lấy mục tiêu chung giống nhau nhưng sinh hoạt tự do không lệ thuộc vào nhau.Cần liên lạc với CLB/HSV San Diego xin gọi bà Đặng Kim Trang (858) 610-4774. Lê San (619) 721-4161, Bích Thủy (858) 231-6520, Hồng Vân (619)565-8107.