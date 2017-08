Trịnh Xuân Thanh Bị Bắt Cóc, Giải Về VN; Công An: Thanh Tự Giác Về Hà Nội, Xin Đầu Thú

HANOI / BERLIN -- Bộ Công An nói rằng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Tờ Thời Báo tại Đức nói rằng Trịnh Xuân Thanh bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở Berlin và áp giaỉ về Việt Nam...

Có phải Đảng CSVN thoì tay sang Đức để bắt cóc họ Trịnh, và rồi thuyết phục y “đầu thú”?

Bản tin RFA ghi rằng cựu quan chức chính phủ Việt Nam đang bị truy nã quốc tế, ông Trịnh Xuân Thanh, ra đầu thú tại Cơ quan Công an Việt Nam.

Tin này được tờ Dân Trí loan đi vào ngày 31 tháng 7 sau nhiều đồn đoán người bị truy nã đã về nước.

Trước đó trên mạng xã hội tin này đã được chia sẻ rộng rãi bắt nguồn từ facebook của một số nhà báo Việt Nam. Và khi trả lời báo chí vào hôm chủ nhật 30 tháng 7 về tin tức trên mạng xã hội, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng ông chưa có thông tin gì.

Ông Trịnh Xuân Thanh từng là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí, thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Ông bị cáo buộc là đã tham nhũng một số tiền lớn khi còn tại chức.

Vào khoảng tháng bảy năm 2016, khi dư luận và báo chí Việt Nam bắt đầu đưa tin về những nghi vấn tham nhũng của ông Trịnh Xuân Thanh, ông đã bỏ trốn ra nước ngoài, và Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế.

Cũng liên quan đến Tổng công ty xây lắp dầu khí, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho biết là sẽ đẩy nhanh việc điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng tại tổng công ty này.

Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng các nguồn tin chính thức của Việt Nam trích thông báo của bộ Công An : «Ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ Quan An Ninh điều tra, bộ Công An đầu thú. Cơ Quan An Ninh điều tra, bộ Công An đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật» mà không đề cập đến chi tiết ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước từ khi nào hay bằng con đường nào. Trước đó một hôm, được báo chí hỏi về thông tin Trịnh Xuân Thanh đã về nước, bộ trưởng Công An Tô Lâm nói «chưa nắm được thông tin».

Trong khi đó vào hôm Thứ Hai, trong một cuộc tọa đàm video của BBC Việt ngữ chủ trì, ông Lê Xuân Khoa, chủ nhiệm trang mạng thông tin tiếng Việt tại Đức, thoibao.de, cho biết đã gặp trực tiếp luật sư của Trịnh Xuân Thanh tại Đức và ông được biết có thể ông Thanh đã bị một nhóm người đến bắt đi tại Berlin để đưa về Việt Nam ngày 23/07/2017, chỉ một ngày trước khi ông Thanh có hẹn đến nhận giấy tờ cư trú hợp pháp do chính quyền Đức cấp.

Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi bị lệnh truy nã đặc biệt theo quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra - bộ Công An. Trước đó vào tháng 6/2016, Trịnh Xuân Thanh khi đó đương chức phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc Hội khóa 14, bị báo chí phát giác sử dụng xe cá nhân hiệu Lexus gắn biển xanh xe công. Từ sau chuyện đó, hàng loạt các vụ việc làm ăn thua lỗ tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013 bị điều tra.

Tháng 9/2016, theo chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đề nghị Ban Bí Thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Nhưng Trịnh Xuân Thanh được cho là đã rời khỏi Việt Nam từ tháng 7/2016 cùng lúc gửi đơn đến Tỉnh Ủy Hậu Giang xin nghỉ phép và không rõ tung tích từ đó. Ngày 15/9/2016, bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đã ra quyết định truy nã quốc tế.

Cùng ngày 31/07, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, tại Hà Nội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng - chủ trì một phiên họp.Tại hội nghị , ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị : «Rà soát lại tất cả các vụ án đang làm, vụ án nào có điều kiện thì tập trung làm dứt điểm, nhất là vụ án Hà Văn Thắm và vụ án Trịnh Xuân Thanh».

Bản tin Thời Báo (http://thoibao.de/) kể rằng:

“Sáng Chủ nhật, ngày 23.7.2017 tại Berlin, lúc 10 Giờ 30 trong lúc đang đi dạo ở công viên Tiergarten (vườn thú) ở Berlin, ông Trịnh Xuận Thanh cùng 1 nữ cán bộ Bộ Công thương đã bị nhóm đối tượng người Việt Nam có trang bị vũ khí xông tới, dùng vũ lực khống chế bắt cóc đưa lên một chiếc xe đợi sẵn để chở thẳng sang một nước châu Âu có chung đường biên giới với Đức.

Nhận được tin, An Ninh Đức lập tức vào cuộc để điều tra nhóm người gốc Việt có vũ trang này và các hoạt động của họ trong thời gian vào Đức và châu Âu.

Nhân chứng người Đức có mặt tại thời điểm đó cũng cho chúng tôi biết thêm về diễn biến khi ông Trịnh Xuân Thanh và người nữ cán bộ nữ bị bắt cóc .

Được biết, ông Trịnh Xuân Thanh đang được Chính quyền Đức bảo hộ lưu trú hợp pháp và đã có lịch hẹn sáng 24.7 làm các thủ tục pháp lý tiếp theo ở Sở lưu trú Berlin, CHLB Đức.

Phía Đức thông báo, chỉ ít giờ nữa họ sẽ ra thông cáo báo chí về vụ này. Việc cho người mang theo vũ khí xâm nhập trái phép lãnh thổ Đức để bắt cóc cá nhân đang sống hợp pháp tại đây sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức cùng liên minh châu Âu.”(ngưng trích)

Ghi nhận rằng, Công an bắt cóc ngày 23/7 và 31/7/2017 nói rằng Trịnh Xuân Thanh tự giác trình diện và đầu thú ở Hà Nội, nghĩa là nhập cảnh qua sân bay Nội Bài mà không ai biết?