Làm Việc Ở Cali An Toàn Hơn, Chết Ít Hơn

Các công ty tại California đã thực hiện hành động nhảy vọt có giá trị: tăng cường nhân sự trong khi hạ thấp tử vong và thương tích trong chỗ làm việc.Thống kê an toàn chỗ làm mới nhất từ Phòng Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ cho thấy rằng các chủ nhân trên toàn tiểu bang đã thuê người nhiều hơn thời trước suy thoái trong năm 2016, tử vong trong chỗ làm đã giảm. Trong khi đó, tử vong tại chỗ làm việc trên toàn quốc đã gia tăng tới mức cao nhất trong vòng 8 năm. Công nhân bị thương tích trong chỗ làm cũng đã giảm trên toàn tiểu bang và toàn quốc.California có tỉ lệ thấp hàng thứ 4 về tử vong tại chỗ làm việc trên toàn quốc trong năm 2015-16, theo số liệu của liên bang cho thấy.Trong năm 2016, 376 người dân California chết tại chỗ làm việc, giảm 12 người từ năm 2015. Vâng, đó là mức cao thứ 2 về tử vong. Nhưng so sánh công bằng với các tiểu bang, thì người ta phải tính tình trạng của California như là cỗ máy lớn nhất trên toàn quốc. Như thế, các chuyên gia về an toàn nơi làm việc cũng theo dõi các tai nạn tính theo đầu người.Điều đó có nghĩa là thương tích nơi làm việc đưa tới tử vong đã xảy ra tại California ở tỉ lệ trung bình 2.2 tử vong tính trên mỗi 100,000 công nhân làm việc toàn thời gian trong năm 2015-16. Chỉ 3 nơi khác là tốt hơn trên toàn quốc trong tỉ lệ công nhân chết nơi làm việc.Số một là Rhode Island ở mức 1.5 tử vong tính trên mỗi 100,000 công nhân. Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đứng thứ 2 với mức 1.9 tử vong tính trên mỗi 100,000. Thứ ba là Connecticut với mức 2.1 tử vong tính trên mỗi 100,000. Đứng ngay sau California là hai nơi ngang nhau Delaware và Washington ở mức 2.25 tử vong tính trên mỗi 100,000 công nhân.Phỏng đoán của Liên Bang cho thấy 466,000 thương tích không đưa tới tử vong trong năm 2016 tại các công ty tư và chính phủ tại California, giảm từ 471,000 trong năm 2015.