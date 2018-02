Đầu Tư, Giám Mục, Triều Cường, Buôn Đôn, Cà Phê...

Xuân NiệmĐầu tư Mỹ sẽ bỏ chạy khỏi Việt Nam để rút về Hoa Kỳ, nhằm hưởng lợi luật thuế mới? Đó là nỗi lo mới cho kinh tế VN, nếu các công ty Mỹ theo lời kêu gọi của TT Trump rút tiền về Mỹ mở hãng xưởng trên đất Mỹ, thay vì bơm ra ngoài...Bản tin VOA ghi nhận: Luật thuế mới được Quốc hội Mỹ thông qua trước kỳ Giáng sinh vừa qua có thể sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, theo cảnh báo của các chuyên gia kinh tế trong nước....Việc cắt giảm thuế TNDN của Mỹ, theo TS kinh tế Phạm Đỗ Chí, sẽ làm cho các hãng giảm đầu tư ra ngoài nước Mỹ và bớt gia công sản xuất hàng hóa ở nước ngoài.Bản tin RFI ghi rằng theo hãng tin AFP, thỏa thuận bí mật mà Vatican đang thương lượng với Bắc Kinh là Tòa Thánh sẽ công nhận một số giám mục của Hội Công Giáo Yêu Nước, đổi lại, chính quyền Trung Quốc sẽ có thái độ khoan dung hơn đối với Giáo hội thầm lặng.Một nguồn tin từ Vatican hôm 2/2/2018 đã xác nhận thông tin của tờ The Wall Street Journal rằng Vatican đã quyết định sắp tới đây giáo hoàng sẽ công nhận 7 giám mục do chính quyền Bắc Kinh bổ nhiệm. Trong số 7 giám mục đó, có ba vị đã bị rút phép thông công (khai trừ khỏi Giáo Hội).Chơi FaceBook xin coi chừng... Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ 9 thiếu niên dùng Facebook lừa đảo bán tiền giả trúng thưởng.Nhờ vào chiêu lừa cho biết trước các con số trúng thưởng của kết quả xổ số, 9 thiếu niên đã kiếm được hàng trăm triệu đồng...Ngày 2/2, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm thiếu niên lên mạng Facebook lừa bán tiền giả và trúng vé số rồi chiếm đoạt tài sản.Báo Dân Việt kể: Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên toàn cầu nhờ lượng kiều bào và xuất khẩu lao động khá lớn ở các nước. Theo số liệu của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có gần 5 triệu người Việt Nam cư trú tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới....Số liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 tăng khoảng 16% so với năm 2016, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Lượng kiều hối chủ yếu vẫn từ thị trường Mỹ, chiếm 60% và châu Âu gần 20%.Bản tin Zing kể: Sài Gòn vỡ đê bao, kẹt xe trong ngày triều cường đạt đỉnh.Triều cường dâng cao hơn 1,6 m khiến nhiều tuyến đường ở TP.SG ngập nặng và kẹt xe. Lực nước mạnh còn làm một đoạn đê bao ở huyện Bình Chánh bị vỡ, gây ảnh hưởng nhiều hộ dân.Báo Thanh Niên kể: Kỷ luật bí thư và chủ tịch xã tiếp tay khai thác cát trái phép.Tin từ Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngày 1.2 cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Đức Oanh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chương và ông Phạm Văn Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chương nhiệm kỳ 2015 - 2020.Báo Tuổi Trẻ kể: Lo thủy điện "nghỉ tết", thác du lịch Buôn Đôn cạn dòng.Lo dịp lễ, tết nguyên đán các thủy điện giảm công suất nên lưu lượng nước trên sông Sêrêpốk sẽ giảm, các công ty du lịch có văn bản đề nghị tỉnh "giải cứu"…...Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó giám đốc sở Công thương Đắk Lắk, cho biết trước đây thủy điện Sêrêpốk 4A ngăn dòng để dẫn nước vào kênh để chạy máy khiến nước chảy về sông chỉ còn 8,23m3/s, ảnh hưởng rất lớn đến các khu du lịch ở hạ lưu.Báo SGGP báo động: Nỗi buồn sản xuất cà phê VietGAP.Nhiều người dân tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đầu tư sản xuất cà phê VietGAP với kỳ vọng vừa tạo ra sản phẩm sạch, vừa cho thu nhập cao. Tuy nhiên, sản phẩm làm ra vẫn chưa bán được mức giá tương xứng với công sức đầu tư.Báo Người Lao Động kể: Lợi dụng đêm tối, trời mưa, băng trộm đã đột nhập vào các đình, chùa, nơi vắng người bảo vệ để khua khoắng.Ngày 31-1, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986, ở Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội), Đỗ Văn Ngọ và 3 đồng phạm khác cùng ở xã Cao Viên ra xét xử về hành vi "Trộm cắp tài sản"; "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".Báo Lao Động kể: Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 (BCĐ 389) cho biết, đã phát hiện, xử lý, xử phạt và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra một số vụ việc được phát hiện tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, TPHCM, Lâm Đồng, Cần Thơ… nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu kém chất lượng, kết quả giám định chỉ số Octan trong xăng pha chế có vụ dưới 70% chỉ số theo quy chuẩn kỹ thuật); nguồn gốc dung môi để pha chế xăng kém chất lượng chủ yếu từ Cần Thơ, TPSG…; thủ đoạn pha chế từ 25% - 30% chất dung môi vào xăng quy chuẩn để tạo ra lượng xăng mới nhiều hơn nhưng có chỉ số RON thấp...VOV lo ngại: Thuế suất nhập khẩu bằng 0 và hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp ngoại phát triển đang khiến hàng ngoại dần lấn sân trên thị trường Việt Nam.Kết quả khảo sát về hàng Việt Nam chất lượng cao 2017 cho thấy sản phẩm trong nước dù còn chiếm ưu thế trên thị trường với tỷ lệ người tiêu dùng yêu thích chiếm 51% và thường xuyên mua dùng chiếm đến 60%. Tuy nhiên, khảo sát 2018 cho thấy tỷ lệ này đã giảm mạnh, lần lượt chỉ có 27% người tiêu dùng yêu thích và 32% chọn mua.Bản tin TTXVN kể: Nhiều người nhiễm virus viêm gan C nhưng không hề hay biết.Khoảng 4% dân số Việt Nam có bằng chứng phơi nhiễm với virus viêm gan C nhưng không hề hay biết mình mắc bệnh và có nguy cơ tiếp tục lây lan ra cộng đồng.