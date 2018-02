HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM



THÔNG CÁO BÁO CHÍ





V/v: Công an cộng sản khủng bố và đấu tố CTS Hứa Phi, tình trạng sức khỏe nguy kịch



Việt Nam ngày 31 tháng 1, 2018.

Tin từ Việt Nam cho biết Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền độc lập với Cao Đài Quốc Doanh, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Việt Nam hiện đang ở trong tình trạng suy yếu và nguy kịch có thể bị tai biến não do sự khủng bố và đe dọa của nhà cầm quyền cộng sản.

Từ ngày 12/1/2018 đến 28/1/2018, CTS đã nhận tổng cộng 7 giấy mời và giấy triệu tập của nhà cầm quyền lên gặp công an để trả lời những cáo buộc cho rằng ông đã “xúc phạm dân tộc và cung cấp tin tức không đúng sự thật”. CTS đã từ chối không đi gặp với lý do là họ đã “vu khống và tìm cách hại ông. “





Vào sáng 29/1 công an đã dùng taxi ép buộc ông và bà CTS lên trụ sở xã Hiệp Thạnh gặp 8 công an thuộc tỉnh Lâm Đồng, tra hỏi về việc CTS trả lời truyền thông quốc tế 29 lần, gặp gỡ các phái đoàn quốc tế 26 lần; tại sao ông kêu gọi biểu tình, tại sao không lên trình diện, tại sao ông nói rằng “đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc tụt hậu”, tại sao ông đòi giải tán đảng cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam tiêu diệt tôn giáo, tại sao ông và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại phản đối việc vinh danh Hồ Chí Minh tại thành phố Mimasaka Nhật Bản vân vân.





Tại trụ sở xã, trước thái độ hung hăng và đấu tố của công an, CTS Hứa Phi đã bình tĩnh trả lời đại ý: “Chúng tôi đấu tranh cho dân tộc, làm đúng theo lương tâm tôn giáo, tôi muốn cho dân tộc có dân chủ nhân quyền, có tự do tôn giáo, đây là quyền của tôi. Các ông vu khống tôi nên tôi thấy không cần phải gặp các ông để trả lời”.





Về việc đòi giải tán đảng CS, CTS nói: “không những chúng tôi đòi giải thể cộng sản, mà nhiều nhà trí thức cộng sản khác phản tỉnh cũng đòi tương tự, các ông muốn ủng hộ đảng cộng sản là quyền của các ông.” Ông còn nói thêm: “CS bán đất cho Trung Cộng, phục vụ TC, toàn dân đứng lên chống TC nhưng đảng cs thì đàn áp dân và bênh vực TC, không bảo vệ nhân dân VN vì thế chúng tôi phải kêu gọi biểu tình tranh đấu.”. CTS cũng dẫn chứng bằng cớ CS đàn áp tôn giáo: “Các tôn giáo tại Việt Nam đều bị nhà cầm quyền cài cán bộ đảng viên vào để lãnh đạo làm bình phong lừa gạt thế giới, các ông đâu có tôn trọng tôn giáo. Chùa Liên Trì bị phá sập, Thánh thất Tuy An, tu viện Thiên An cũng bị đập phá, các nhà nguyên Tin Lành ở vùng cao bị các ông phá, bị cấm đoán, các nhà thờ bị phá, các ông chỉ cho phép cơ sở tôn giáo (quốc doanh) nhằm phục vụ chính quyền mà thôi… Đạo Cao Đài đã bị nhà cầm quyền dựng ra Hội Đồng Chưởng Quản quốc doanh, đưa ông Nguyễn Thành Tám (là dân biểu quốc hội cộng sản) làm hội trưởng làm sao tôi theo hệ phái Cao Đài của cộng sản, tôi chỉ theo Cao Đài của Đấng Chí Tôn.”





Về việc phản đối thành phố Mimasaka tại Nhật vinh danh Hồ Chí Minh, CTS trả lời “việc vinh danh Hồ Chí Minh, ủng hộ đảng cộng sản là quyền của các ông, chúng tôi không vinh danh và không ủng hộ.” CTS Hứa Phi đã phản đối thái độ thô bạo của công an, ông nói “ông và tôi đều bình đẳng trước pháp luật, các ông đừng thô bạo với tôi. Chúng tôi cương quyết bảo vệ dân tộc Việt Nam được tự do dân chủ, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ, chúng tôi cương quyết phải làm.”





Trước sự uy hiếp đấu tố của công an, CTS cảm thấy nhức đầu, quá mệt và gục xuống bàn do bệnh cao huyết áp. Một nữ y sĩ đo huyết áp lên đến 210. Cô này yêu cầu họ phải để CTS được nghỉ ngơi và cô đưa thuốc làm giảm huyết áp. Đám công an được lệnh ra ngoài chỉ còn lại 6 người, họ không cho muốn cho mua thuốc vì sợ bị mang tiếng là đưa ông đến đồn công an và gây ra “chuyện này kia”. Sau cùng họ đã phải kêu taxi đưa ông về nhà.

Về đến nhà tay chân của CTS bên phải bị tê gần như 75% mất cảm giác. Chân trái bị liệt không bước đi được, phải dùng dây treo kéo lên. Vẫn không tha, tối hôm đó, một công an lại đến nhà yêu cầu ông sáng hôm sau lên “làm việc tiếp” vì chưa xong. Bà CTS phản đối kịch liệt vì sức khỏe của ông còn rất yếu.





Trước tình trạng này, CTS đã nhắn tin: “Trước hành động đấu tố và khủng bố này của công an, trước sự quan tâm và giúp đỡ của quý vị và đồng bào, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và kính thông báo cùng các cơ quan nhân quyền quốc tế, các lãnh sự quán hãy can thiệp cho tôi.”

Được biết, tình trạng sức khỏe nguy kịch của Chánh Trị Sự Hứa Phi, không biết sẽ biến chứng ra sao trong lúc nhà cầm quyền vẫn tiếp tục uy hiếp và khủng bố một chức sắc tôn giáo không có tấc sắt trong tay ngoài tấm lòng từ thiện, mang đạo đức và tâm nguyện đòi tự do dân chủ, nhân quyền trong đó có quyền tự do tôn giáo theo như Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền xác nhận. PV / LK



​

CTS Hứa Phi chân trái gần như bị liệt, một người thân đang giúp đứng dậy.





TIN GIỜ CHÓT: Công an tiếp tục uy hiếp

Tin từ Việt Nam cho hay lúc 8 giờ sáng 1 tháng 2, 2018, công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục uy hiếp cho người đến nhà CTS Hứa Phi đòi ông phải lên gặp để tiếp tục tra hỏi về những vấn đề chưa được giải quyết ngày hôm qua. Bà Hứa Phi đã phản đối vì tình hình sức khỏe của ông rất nguy kịch, có thể nguy cấp đến tính mạng.

Công an nạt nộ và đe dọa bà, buộc CTS phải lên công an tiếp tục “làm việc” khi sức khỏe khá hơn rồi bỏ ra về với lời lẽ hằn học, xách mé: “Chị nói với anh là cơ quan công an yêu cầu anh phải đến làm việc…, anh còn đang trong thời gian phải làm việc với cơ quan công an… Không cớ gì mà cơ quan công an mời công dân lên làm việc mà không lên… , chị nghe chưa. Hiện anh còn đang bệnh thì từ từ đã. Trong thời điểm này anh không được ra khỏi địa phương…”.

Những người ở địa phương cho biết công an đặt nhiều chốt kiểm soát khắp nơi trên đường đến nhà CTS Hứa Phi nhằm kiểm soát bất cứ ai đến thăm hoặc liên lạc.

Gia đình CTS Hứa Phi đã gửi lời nhắn đến đồng bào nhờ thông báo với các cơ quan quốc tế nhờ can thiệp để CTS được đi trị bệnh kịp thời. PV/LK (1/2/2018).

Nghe CTS Hứa Phi tường trình ngày 31/1/2017