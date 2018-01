Apple Cắt Giảm Mục Tiêu Sản Xuất iPhone X Xuống 50%

Khoảng cuối tháng 01/2018, trang Nikkei đưa tin, Apple sẽ cắt giảm 50% mục tiêu sản xuất của iPhone X vì doanh số bán hàng không được như mong đợi.Trong bối cảnh doanh thu bán hàng iPhone X của mùa mua sắm cuối năm chậm hơn dự kiến ở các thị trường trọng điểm như Châu Âu, Trung Quốc và Mỹ, Apple đã thông báo đến các nhà cung cấp cho biết sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất cho Q1/2018 xuống còn 20 triệu sản phẩm, so với con số 40 triệu sản phẩm theo kỳ vọng của hãng.Nikkei cho biết: “Apple sẽ giảm một nửa mục tiêu sản xuất của iPhone X trong khoảng thời gian 3 tháng, tính từ tháng 01/2018, so với con số 40 triệu sản phẩm được dự tính khi ra mắt sản phẩm vào tháng 11/2017”. Dự kiến việc cắt giảm iPhone X sẽ tác động hiệu ứng domino, và gây thất thu cho các nhà cung ứng vật liệu lên đến hàng tỷ USD.Ngoài ra, Nikkei cũng cho biết, Apple sẽ cắt giảm luôn việc sản xuất các model màn hình OLED sắp ra mắt trong năm 2018. Thay vào đó, hãng sẽ xem xét việc tăng mẫu màn hình LCD thay cho màn OLED. Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán, iPhone với màn hình LCD 6.1 inch sẽ giúp cho Apple có thể phục hồi được doanh thu đáng thất vọng của iPhone X cùng với đơn đặt hàng của iPhone 8 đã bị giảm đáng kể. Tuy nhiên, Apple vẫn sẽ giữ nguyên mục tiêu sản xuất của iPhone 7 & 7 Plus và iPhone 8 & 8 Plus ở mức 30 triệu máy.Nguoivietphone.com.