Tết Tình Yêu!

letamanhNăm nay chúng ta đón Tết Mậu Tuất nhằm vào những ngày tháng 2 năm 2018. Một điều đặc biệt, không phải năm nào cũng gặp được, đó là ngày Tình Yêu (Valentine) và ngày Tết Việt Nam cách nhau chỉ hai ngày kề cận. Ngày Tình Yêu là 14 tháng 2, ngày Tết của chúng ta hai ngày sau đó, ngày 16 tháng 2!Ngày tình yêu thoát thai từ câu chuyện cũng rất nhân bản, chỉ giản dị về tôn giáo và lòng yêu thương. Nhưng dần dà nó biến thể thành một biểu tượng của tình yêu trai gái, tình gắn bó tin yêu, tiếng gọi của con tim từ câu chuyện về Thánh Valentine! Đến ngày Valentine, hầu như trên địa cầu, không những tuổi thanh xuân mà người cao niên cũng háo hức trông chờ tặng hay nhận một bó hoa từ người yêu dấu. Ngày "tình yêu" đi vào lòng người sâu đậm như con người và trái tim!Trong Truyện Kiều, Tiên Sinh Nguyễn Du diễn tả những điều xãy ra đau lòng:" Trãi qua một cuộc bể dâu,Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...".Cuộc đời thăng trầm hậu thế như chúng ta không những trải qua chỉ một mà là rất nhiều cuộc bể dâu. Kể từ những thập niên đầu thế kỷ hai mươi cho đến bây giờ, đất nước Việt đã xãy ra biết bao thăng trầm dời đổi; hô hào xây dựng nhân danh tình yêu, hô hào đập phá cũng nhân danh tình yêu!Xét cho cùng, không một lý thuyết chính trị, tôn giáo, đảng phái nào mà không nhân danh hai chữ hấp dẫn "tình yêu" để lung lạc, tuyên truyền, xúi dục... mê hoặc lòng người, nhằm lợi dụng họ vào các mục đích, ý đồ chẳng có lợi gì cho dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Những ý tưởng tình yêu về đất nước và con người trong sáng luôn bị nhiều rào cản, nhiều trở ngại đến độ chết yểu. Nhưng lạ lùng thay, những ngụy danh về tình yêu lại sống dai và cái mặt nạ tình yêu đầy thù hận, đầy man rợ đó đã đưa dân tộc Việt đến bờ vực của hủy diệt, lại được sống khỏe!Từ khai thiên lập địa, Chúa đã biết trước những bất trắc trong tình yêu, nên cấm Adam và Eva không được ăn trái vườn địa đàng. Thế mà Chúa cũng không cản được loài rắn ẫn phục ngay trong vườn cây trái của chúa, xúi dục tội lỗi nhân danh tình yêu. Rắn đã to nhỏ với Eva về khoái lạc, nếu ăn được trái cấm. Vì thế Eva mới năn nĩ, dụ dổ Adam phạm tội! Kể từ khi phạm tội, con người mới biết được khoái cảm và sức mạnh tình yêu; từ đó loài người mới có cơ hội sanh sôi nẫy nỡ đông đúc đến ngày hôm nay! Dầu sao thì chúng ta cũng phải cám ơn loài rắn, nhờ lời xúi dục tội lỗi đó mà loài người mới tồn tại.Trong hầu hết các nền văn minh nhân loại, từ xưa đến giờ, khi bắt đầu đến lúc kết thúc đều có nguyên nhân gần xa với chữ "tình yêu". Hầu như truyền thuyết về các câu chuyện Hy Lạp cổ, thời La Mã hưng thịnh, Ai Cập cổ đại, Trung Hoa, Pháp, Anh... Khi bắt đầu đến lúc ngã ngựa của các danh tướng hay quân vương đều mang hơi hám có bàn tay của Nữ Thần hoặc Yêu Nữ Tình Yêu! Trong lịch sử Việt Nam, từ khi Hai Bà Trưng, vì nợ nước tình nhà khởi nghĩa; trải qua từng thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn... Không thời đại nào thoát khỏi bàn tay "thần tình ái" "thần yêu nước""thần tham vọng""thần lật lọng"... Cuối cùng người ta đã nhuần nhuyễn đem hai chữ "tình yêu nước""tình yêu dân tộc" đổi thành "tình yêu giai cấp" "tình yêu chủ nghĩa". Vì thế nên đất nước ta tang hoang, dân tộc Việt đầy hận thù nhau và chia rẽ cũng vì chữ "yêu" sai lệch mà chính người Việt tự mang mặt nạ lừa nhau!Chúng ta hy vọng năm nay, thần tình yêu kề cận những ngày Tết Việt Nam, sẽ đem lại mọi điều tốt đẹp. Dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân cách, hào hoa phong nhã... vào dịp xuân sang. Đón Tết Mậu Tuất sau ngày "tình yêu" hai ngày là một dấu hiệu thiên cơ cùng theo về, với niềm vui hy vọng. Ngay chỉ tại Thủ Đô Tị Nạn Little Saigon đã có những ba Hội Chợ Tết, do ba tổ chức nhân danh "Tình Yêu Đồng Hương" tổ chức ở ba nơi khác nhau; nhưng thời gian trùng hợp gần như đụng đầu vào chính hai chữ "tình yêu" nhằm đem niềm vui cho mọi người... Chúng ta cũng có cuộc diễn hành Tết hàng năm trên đường Trần Hưng Đạo (Bolsa). Nhìn chung, không khí Tết từ các hàng hiệu, chợ búa, rạp hát, các chương trình văn nghệ vui xuân, đều tấp nập và vô cùng hấp dẫn.Có một điều không thể sót là các Chùa Phật Giáo sẽ đua nhau tổ chức văn nghệ đón Xuân, với hầu hết ca sĩ nổi tiếng từ trong và ngoài nước thay phiên nhau hát và biểu diễn thời trang trong đêm giao thừa ngay trước hoặc trong chùa. Ca Sĩ chạy show từ chùa này qua chùa khác, các vị dân cử cấp thành phố, cấp quận hạt, cấp tiểu bang... thậm chí đến cấp liên bang; nhân dịp nầy cũng "chạy show"! Tình cảm giữa người và người thấm thiết như thế, xứng với câu thơ Kiều: "Ngựa xe như nước áo quần như nêm"Ba ngày Tết cũng thể hiện tình yêu gia đình, bạn bè, hội đoàn, tôn giáo, các cựu học sinh, các hội đồng hương tỉnh thành mang nhiều danh xưng đầy tình dân tộc nghĩa đồng bào! Thế cho nên, ngày Tết Mậu Tuất 2018 năm nay có thể mệnh danh là "Tết Tình Yêu". Mong sao tình yêu nầy không phải bị mang mặt nạ nhãy múa, giống như các em bé vui chơi ngày Hallowen hàng năm!