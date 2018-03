Heo Hơi Từ TQ Có Thể Quay Về VN

(Xem: 953)

Công ty bán lẻ điện tử Hoa Kỳ Best Buy Co dự định cắt bỏ liên hệ với công ty điện thoại tinh không Trung Quôc Huawei Technologies Co trong khi chính phủ Mỹ chỉ trích công ty Huawei quá thân thiết với chính phủ Trung Quôc, điều này nghi rằng Huawei chỉ là cánh tay nôi dài của CSTQ.