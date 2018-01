TQ, VN-Mỹ và Đảng CSVN

Trần KhảiBắc Kinh hung hăng ra mặt... Báo Global Times hôm 29/1/2018 ghi lời chuyên gia Trung Quốc rằng Mỹ và Việt Nam không nên vượt lằn ranh đỏ ở Biển Đông. Tại sao hăm dọa như thể rằng Biển Đông là ao nhà Hoa Lục?Trong khi đó, đại gia nối dòng Lê Duẩn nêu quan ngại về viễn ảnh Đảng CSVN sụp đổ theo Liên Xô, Đông Âu...Báo Global Times, cơ quan ngôn luận của nhà nước TQ, hôm 29/1/2018 ghi lời Li Jie, một chuyên gia Hải quân TQ rằng Mỹ và VN đừng vượt lằn ranh đỏ để khiêu khích TQ về vấn đề Biển Đông, và rằng TQ có khả năng tác chiến chống lại bất kỳ hành động nào.Li nói như thế trong khi có tin một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ ghé thăm VN vào tháng 3/2018.Chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson vào cảng VN loan tin hồi tuần trước, và còn chờ quyết định cuối cùng cuả lãnh đạo VN, theo báo New York Times.Bản tin Reuters nói, việc mẫu hạm Mỹ ghé thăm cảng VN sẽ khích lệ các quôc gia đang bị TQ xử ép trong khu vực.Li Jie nói với báo Global Times rằng trong các quốc gia khác có tranh chấp với TQ trong khu vực, VN có quân lực mạnh nhất, và Mỹ hy vọng VN là sức mạnh nhất có thể dự vào để kình với TQ ở Biển Đông.Sau khi Li hăm dọa như thế, một chuyên gia khác -- Shen Shishun, chuyên gia về Châu Á Thái Bình Dương ở viện China Institute of International Studies, cũng nói với báo Global Times, rằng VN cần thế lực Mỹ để có sức hỗ trợ trong tranh chấp Biển Đông và để ghìm TQ, nghĩa là bao vây TQ, trong khu vực.Shen Shishun nói kiểu hăm dọa rằng hợp tác quân sự Mỹ-Việt không nên vượt qua lằn ranh đụnh chạm lợi ích cốt lõi của TQ.Trong khi đó bản tin Xinhua News Agency nhắc rằng TQ và VN đã đồng ý kết thân, hợp tác chiến lược toàn diện (China and Vietnam agreed to deepen their comprehensive strategic cooperation) sau khi hai lãnh tụ TQ-VN họp hồi tháng 11/2017.Shen nói là không lo gì về chuyến tàu mẫu hạm ghé VN, nhưng TQ phải cảnh giác xem Mỹ muôn gì, làm gì trong khu vực...Bản tin báo Global Times cũng hăm dọa bằng cách nhắc nhở rằng TQ là đôi tác thương mại lớn nhất của VN trong năm 2017, kế tiếp mới là Đại Hàn và Mỹ, và xuất cảng VN sang TQ tới 35.3 tỷ đôla, tăng 60.6% so với năm trước.Trong khi đó, báo An Ninh Thế Giới ngày 29/1/2018 ghi cuộc phỏng vấn đặc biệt: ký giả Tô Lan Hương phỏng vấn Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai Lê Duẩn.Cuộc phỏng vấn cho thấy đấu đá nội bộ CSVN rất gay gắt, và rồi phe Nguyễn Tấn Dũng thua phe Nguyễn Phú Trọng.TS Lê Kiên Thành ám chỉ tới thế lực Nguyễn Tấn Dũng mấy năm trước còn giữ chức Thủ Tướng, thậm chí nói tới viễn ảnh Dũng có thể xóa sổ Đảng CSVN, trích:“Năm 2012, đỉnh điểm của Nghị quyết TƯ 4 chính là Hội nghị TƯ 6. Văn kiện Nghị quyết TƯ 4 có viết: "Một bộ phận không nhỏ" đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất.Trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.Nghị quyết TƯ 4 Khóa XI như tôi hiểu là cuộc chiến trực diện nhất, quyết liệt nhất nhắm vào những lực lượng ghê gớm nhất trong Đảng - lực lượng thao túng mọi vấn đề về kinh tế mà bản thân việc thao túng đó đang đẩy quá trình của Đảng đến sụp đổ.Nếu lực lượng ấy còn tồn tại thì chắc chắn sẽ không còn Đảng Cộng sản Việt Nam. TBT Nguyễn Phú Trọng hiểu điều đó khi coi cuộc chiến này là cuộc chiến bảo vệ sự tồn vong của Đảng.Nhưng chiều ngày 15-10-2012, khi Hội nghị TƯ 6 bế mạc, trong phát biểu cuối cùng, TBT thông báo Ban Chấp hành TƯ quyết định "không thi hành kỷ luật đối với tập thể BCT và một đồng chí trong BCT".TBT thừa nhận: “BCT, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết TƯ 4 đã nêu".Nhưng không một cái tên cụ thể nào được nêu ra...Khi tiếp xúc cử tri ở TP HCM ngày 17-10-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một Ủy viên BCT, mà ông gọi là “đồng chí X”: "Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết định không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là BCT không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí X không có lỗi".Khi mà cả đất nước bàn luận về việc "đồng chí X" mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không nói rõ tên là ai, trong mắt tôi, hội nghị đã có phần thất bại rồi....” (ngưng trích)Lê Kiên Thành cũng nói tới chuyện Nguyễn Phú Trọng thanh trừng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, trích:“...tôi quan tâm hơn đến việc làm sao một người như ông Đinh La Thăng, với hàng loạt những sai lầm mắc phải lại có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trở thành Ủy viên BCT rồi thành Bí thư Thành ủy TP HCM...”(ngưng trích)Lê Kiên Thành cũng nói kiểu trình diễn mị dân, thú nhận rằng trong Đảng CSVN đầy những tay cơ hội:“...Tôi rất buồn việc một cơ quan dân cử như Quốc hội mà lại có hơn 90% là đảng viên...... Muốn có vị trí trong bộ máy, anh nhất định phải là đảng viên. Muốn là Bộ trưởng thì phải trở thành Ủy viên TƯ... Vào Đảng bây giờ đi kèm với quyền lực và lợi ích. Cho nên khi mà quy trình chọn lọc của chúng ta không minh bạch và chính xác thì Đảng bây giờ đang ngày càng chứa trong mình những thành phần cơ hội. Mà những thành phần cơ hội đó càng leo cao thì càng gây hại cho đất nước.... trong một tổ chức mà càng lên cao càng quyền lực, quyền lợi càng lớn, những người cơ hội sẽ chui vào, chứ không phải những người làm việc cho đất nước, vậy mà chúng ta không có cơ chế để phản bác về tư cách của những con người đó và lấy ý kiến của quần chúng rất hời hợt thì việc phê và tự phê sẽ hoàn toàn chỉ là hình thức. Sâu mọt trong Đảng sinh ra từ đó.”(ngưng trích)Đặc biệt, Lê Kiên Thành lo sợ Đảng CSVN sắp sụp đổ theo Liên Xô:“...đây là lần đầu tiên chúng ta đối diện với nguy cơ đe dọa sự tồn vong mà nguy cơ ấy do chính chúng ta tạo ra. Và nó nguy hiểm hơn nhiều.Tôi cứ nghĩ đến Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mà lo sợ. Vì chính họ chứ không phải các thế lực bên ngoài đã làm cho họ bị suy yếu rồi diệt vong. Đó là bài học đau đớn nhất, bài học mà nếu ai còn yêu Đảng thì phải suy nghĩ để chúng ta không bao giờ đi theo vết xe đổ ấy.”(ngưng trích)Trời ạ, Đảng CSVN sụp đổ sớm là dân sẽ vui mừng... chứ có gì mà lo.