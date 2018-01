Nhà Đắt Nhất Thế Giới: Hong Kong

(Xem: 68)

Quân Thổ Nhĩ Kỳ, và loạn quân Syria do Thô yểm trợ, vượt núi Bersaya, đột kích thị trấn Azaz của Syria giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/1/2018. Chiến dịch “Cành Ô Liu” do quân Thô Nhĩ Kỳ xuất trận ba ngày nay, từ 20/1/2018, với bộ binh, phi cơ và xe tăng tiến vào đất Syria tấn công mật khu Afrin do dân quân YPG gôc sắc tộc Kurd (một lực lượng loạn quân Syria do Mỹ yểm trợ) vì cho là khủng bô và có âm mưu lập quóc gia cho sắc tôc Kurd. Trong khi TT Assad phản đôi quân Thô vào đất Syria, Mỹ nói sẽ nói với Thô Nhĩ Kỳ vê quan tâm an ninh. Thô Nhĩ Kỳ nói Mỹ phải ngưng yểm trợ YPG thì Thô mới bàn hợp tác. (Photo AFP/Getty Images)