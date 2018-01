Đệ Nhất Phu Nhân NJ Bị Tấn Công Sex Khi Là Sinh Viên

MORRISTOWN - Nhân dịp phụ nữ xuống đường dự biểu tình gọi là Women’s March tại các thành phố lớn hôm cuối tuần, đệ nhất phu nhân tiểu bang New Jersey, bà Tammy Murphy, tiết lộ bí mật đã giữ kín từ nhiều thập niên, là vụ bà bị tấn công tình dục tại khuôn viên của University of Virginia.Trong lúc đi bộ buổi tới để đến gặp 1 nhóm bạn, kẻ mặt xông ra, lôi bà vào bụi cây, kéo váy, kéo áo của bà lên, chỉ cách nơi họp bạn khoảng 2 mét – bà la hét mà không ai nghe thấy.Quân gian dùng quả táo để bịt miệng bà, bị bà cắn – bà vùng dậy đuợc, chạy tới nhà gần bên và đuợc cứu.Kẻ gian không bị quy tội, không đối diện công lý. Theo lời bà, tên ấy vào tù mấy năm sau vì phạm tội khác.Bà Murphy xác nhận: biết nhiều người giữ im lặng, nhưng lên tiếng là cần – ông Phil Murphy là thống đốc New Jersey mới tuyên thệ nhậm chức hôm 16-1.