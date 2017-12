Doanh Nghiệp Mỹ Lo Trump Sẽ Trừng Phạt Mậu Dịch TC

WASHINGTON - Viên chức Bạch Ốc tiết lộ: TT Trump định trừng phạt mậu dịch Trung Cộng nay mai, khi thực hiện mạnh khẩu hiệu “America First.”Viên chức diễn giải: Trung Cộng phải ngưng trộm cắp tài sản trí tuệ, tuân thủ các cam kết và chớ bóp méo hệ thống mậu dịch quốc tế. Trừng phạt có thể khởi động vào đầu năm tới trong khi các viên chức doanh nghiệp cảm thấy lo ngại về cuộc đối đầu đắt giá. 5, 6 viên chức và phân tích gia tin rằng TT Trump sẽ có những hành động cụ thể về hàng loạt tranh chấp với Beijinhg trong vài tuần tới. Cuối Tháng 1-2018 là kỳ hạn để ông ra quyết định đầu tiên về khuyến nghị của các kỹ nghệ trong nước tìm kiếm thuế phạt hay định mức với hàng hoá Trung Cộng nhập cảng, gồm bảng biến điện mặt trời, máy giặt.…Các ngành liên quan trong nước bị thiệt hại vì cạnh tranh không công bằng, yêu cầu TT dựng các rào cản mậu dịch mới.TT Trump cũng có thể quyết định các giới hạn mới về đầu tư của Trung Cộng tại Hoa Kỳ.Ngoài ra, Bộ thương mại đang điều tra ảnh hưởng về an ninh quốc gia gây ra bởi sự gia tăng nhập cảng thép và nhôm của Trung Cộng.Hôm 6-12, đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đã thảo luận chính sách mậu dịch với Ban giám đốc của HĐ thương mại Mỹ-Hoa, theo tin từ 3 viên chức ẩn danh tham dự buổi họp mật – trong cuộc thảo luận kín cửa này, đại diện Lighthizer cho hay các phàn nàn của Hoa Kỳ không thể giải tỏa bằng đàm phán bổ túc. Phát ngôn viên của ông Lighthizer không trả lời yêu cầu bình luận.Ông Trump nhiều lần nhắc lại các hưá hẹn trong thời gian tranh cử TT về trả đũa chống lại các chính sách của Beijing làm mất hàng triệu việc làm của công nhân trong nước – trong chuyến đi Hoa Lục Tháng 11, ông quy trách nhiệm các chính quyền trước hơn là chủ tịch Tập Cận Bình về khiếm ngạch mậu dịch trong các trao đổi với Trung Cộng. Khiếm ngạch tiếp tục tăng từ ngày ông Trump vào Bạch Ốc làm nhiệm vụ TT.Chuyên gia Scott Paul là chủ tịch Alliance for American Manufacturing (là 1 cơ sở không cầu lợi do các nghiệp đoàn sắt thép thành lập) phát biểu “Cho tới nay, đó là tinh thần của triết lý Teddy Roosevelt, là hô lớn và cầm gậy nhỏ”.Trong vài tuần lễ, có dấu hiệu ám chỉ TT Trump sắp hành động – ông tuyên bố hồi đầu tháng: Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến luợc và về mậu dịch Hoa Kỳ không còn giả mù truớc các vi phạm, gian lận hay lấn luớt.Nhà báo nhắc lại: bài phát biểu của TT Trump tại APEC Đà-nẵng nhắc nhở rằng Hoa Kỳ trông đợi các đối tác tuân thủ trung thành các giao ước như Hoa Kỳ vẫn làm. Phản ứng từ Trung Cộng là điều chắc sẽ xẩy ra.Chuyên gia Scott Kennedy, thành viên của Centre for Strategic and International Studies, tiên đoán: biện pháp trả đũa của Beijing sẽ nhắm ảnh hưởng chính trị, như đảo nguợc quyết định mở thị trường tiếp nhận thịt bò Mỹ, ảnh hưởng các tiểu bang như Montana, nơi ứng viên Trump thắng phiếu trong năm qua. Các công ty đa quốc của Hoa Kỳ hoạt động tại Hoa Lục sẽ thấy thiệt hại – họ sẽ bị Beijing làm khó bằng nhiều cách như cho thanh tra viếng thăm bất ngờ, hay bằng thủ tục cấp giấy phép, bằng tái kiểm toán hay điều tra chống độc quyền.Các viên chức doanh nghiệp tiên đoán 1 năm khó khăn trước mắt.