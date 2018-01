Ngôi Chùa Cổ Nhất Nhật Bản

(Xem: 179)

Bản tin Vinanet ghi rằng trong năm 2017 cả nước xuất cảng 1,44 triệu tấn cà phê, thu về trên 3,24 tỷ USD (giảm 19% về lượng và giảm 2,7% về kim ngạch so với năm 2016). Giá cà phê xuất cảng trong năm đạt trung bình 2.250 USD/tấn, tăng 20,1% so với năm 2016. Riêng trong tháng cuối năm 2017, lượng cà phê xuất cảng đạt 158.373 tấn, trị giá 318,45 triệu USD, tăng mạnh 57,6% về lượng và tăng 46,9% về trị giá so với tháng 11/2017. Giá xuất cảng trong tháng 12 giảm 6,8% so với tháng 11/2017 và giảm 9,6% so với tháng 12/2016.