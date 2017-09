Hội Phật Tử An Lạc Pháp Văn Nghệ Mừng Vu Lan: Mùa Hiếu Đạo 2017

Trong Đại Lễ Vu Lan do Hội Phật Tử Lạc Pháp tổ chức tại Hội Trường Nhật Báo Việt Báo.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật báo Việt Báo vào lúc 1:00 chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017, Hội Phật tử An Lạc Pháp đã tổ chức một chương trình văn nghệ với chủ đề “Mùa Hiếu Đạo”nhân mùa Lễ Vu Lan 2017.Buổi văn nghệ mừng Vu Lan “Mùa Hiếu Đạo” dưới sự chứng minh của HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Thiền Viện Chân Không Hawaii và Tu Viện An Lạc Ventura, cùng qúy Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California. Ngoài ra còn có Đạo Hữu Nguyên Lượng, Hội Trưởng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County, Cố Vấn Hội Phật Tử An Lạc Pháp và một số qúy đạo hữu thuộc Hội Cư Sĩ, các cơ quan truyền thông cùng với khoảng 100 em trong hội Phật Tử An Lạc Pháp và thân hữu tham dự.Mở đầu buổi lễ, Ban cung nghinh cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm hội trường.Nghi thức bắt đầu với phần tưởng niệm để tưởng nhớ đến các đấng sinh thành do Phật tử Phổ Đại thực hiện.Tiếp theo Cư Sĩ Nguyên Lượng cố vấn hội có đôi lời với các em Ông nói: “Cha mẹ tại tiền là Phật tương lai”. Đạo Phật là đạo hiếu. Nhìn ngược thời gian hơn 2556 năm về trước, nền tảng Hiếu Hạnh của đạo Phật đã được thể hiện qua tinh thần thâm ân của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngày hôm nay, Phật tử trên toàn thế giới đều chắp tay nguyện cầu cho cha mẹ quá vãng được siêu thoát, cha mẹ còn tại thế được tăng phước thọ trong niềm vui an lạc.”Cư sĩ Nguyễn Lương cũng cho biết hội Phật Tử An Lạc Pháp đã được phát triển qua ba vấn đề căn bản là Tình Thương, Trí Tuệ và Bình Đẳng để xây dựng tuổi trẻ và sống vui trong tinh thần đạo Hiếu và noi theo lời Phật dậy “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đi đến từng người, từng người không ngại khó khăn gian khổ.”Sau đó các em đến cài hoa hồng lên ngực áo Chư tôn đức Tăng Ni và các thành viên tham dự.Tiếp theo thời giảng của Hòa Thượng Thích Thông Hải. HT kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca và gương hiếu hạnh của Ngài đối với Hoàng Hậu cũng như Phụ Hoàng, HT. cũng đã nhắc lại khi nghe tin Phụ Hoàng băng hà Ngài về bên cạnh để đích thân tiễn đưa phụ hoàng, noi gương Ngài, HT. khuyên các Phật tử phải luôn luôn lấy gương hiếu hạnh làm đầu. Thời giảng đã làm cho các em lắng nghe thật xúc động qua hai thứ tiếng Việt-Anh.Sau thời pháp các em trong hội đã trình diễn nhạc cảnh “Nếp Sống Bậc Xuất Thế” do Phổ Hiệp thực hiện.Tiếp theo lời tâm tình của Đại Đức Thích Mản Từ tâm sự với các em bằng tiếng Anh thật ngắn gọn.Phần trình diễn nhạc “Mẹ Quan Âm” do Ngọc Trân thực hiện.Lời cảm tưởng của các em An Lạc Pháp, qua những lời nói thốt lên từ trái tim, các em đã làm xúc động cả hội trường khi nghe những lời tâm tình các em nói với cha, mẹ.Anh Hội Trưởng Phổ Đại trong lời tâm tình nói với bậc sinh thành đã không ngăn được những dòng nước mắt làm nghẹn ngào đứt khoảng.Chương trình văn nghệ xuất sắc đã được lần lượt trình diễn qua những bản nhạc và hoạt cảnh như: Bông Hồng Cài Áo – Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng – Ca Ngợi Đấng Thế Tôn – Gặp Mẹ Trong Mơ – Tình Cha – Phận Xa Cha Mẹ – Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Mẹ Là Phật – Rồi Cũng Thế Thôi – Mục Kiền Liên – Đặc biệt với phần cổ nhạc Thiên Thu Tình Mẹ.. .Một chương trình nhạc chọn lọc qua sự trình diễn điêu luyện của các em trong An Lạc Pháp đã làm cho những người tham dự khó quên trong Mùa Báo Hiếu 2017.Được biết, Hội Phật Tử An Lạc Pháp được thành lập năm 2009 với mục đích truyền bá Phật pháp, qui tụ những người trẻ tu thân theo lời Phật dậy và giúp đỡ cộng đồng trong những công tác xã hội, sinh hoạt bằng hai sinh ngữ Anh-Việt. Hội sinh hoạt mỗi tháng hai lần vào tối Thứ Sáu tuần lễ Thứ Nhất và tuần lễ Thứ Ba của tháng dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Đồng Tiến và Đại Đức Thích Mãn Từ. Nội dung 2 buổi sinh hoạt này trước hết là cùng nhau nghe giảng pháp theo từng chủ đề do các Thầy đến cùng sinh hoạt hay do các cư sĩ đã thấm nhuần đạo pháp đến cùng trao đổi với anh chị em. Sau đó là sinh hoạt của các anh chị em trong các công tác xã hội như hiện nay hội đang tham gia vào công tác quyên góp cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey, thực hiện Giải Khuyến học Phật Pháp cho Phật tử khắp nơi từ nhiều năm. Hội được hai vị Hòa Thượng làm cố vấn đo là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã và Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ tu viện An Lạc.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 837-1296 hoặc Email: anlacphap@gmail.com hoặc vào trang web: www.lacphap.wix.com/