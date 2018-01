Sài Gòn: Tưởng Niệm Hoàng Sa

HANOI -- Vậy là chương trình văn nghệ ca múa Nội Mông - Trung Quốc sẽ không diễn ra ngày 19/1/2018, nhằm ngày tưởng niệm quần đảo Hoàng Sa bị Hải quân TQ đánh chiếm và trong trận Hải chiến Hoàng Sa đã có 74 chiến sĩ VNCH tử trận.Bản tin RFI ghi nhận: Việt Nam hủy bỏ đêm ca nhạc Trung Quốc tại Hà Nội, đúng vào ngày trận Hoàng Sa.Một chương trình văn nghệ của một đoàn văn công Trung Quốc vào tối thứ Sáu 19/01/2018 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đánh dấu 68 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam đã bị hủy bỏ vì lý do «mất điện bất ngờ», theo giải thích của bộ Văn Hóa. Tuy nhiên, «sự cố kỹ thuật» không phải là lý do theo phân tích của AP.Chương trình ca múa do bộ Văn Hóa-Thể Thao Việt Nam và sứ quán Trung Quốc tổ chức. Từ nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ đêm ca hát này bởi vì rơi đúng vào ngày Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách nay 44 năm.Theo bản tin của AP, sáng 19/01/2018, phát ngôn viên bộ Văn Hóa Nguyễn Thái Bình cho biết : «Vì lý do Nhà Hát Lớn bị mất điện nên đêm ca nhạc phải dời lại, Sứ quán Trung Quốc được thông báo, và hai bên đang bàn tính chọn một địa điểm khác và một ngày khác». Viên chức này từ chối xác nhận có phải vì ngày 19/01 là ngày «nhạy cảm» hay không.RFI ghi rằng trên các mạng xã hội không thiếu những lời cáo buộc Trung Quốc có ý đồ tổ chức «nhảy múa» trên xương máu của người Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Xin trích phản ứng của nhà văn Lưu Trọng Văn : «Ngày mai ấy, tại Nhà hát Hà Nội, những ai đến xem chương trình ca nhạc của Đoàn nghệ thuật Trung Quốc, có ai nhớ đến chính ngày 19/1 này, 44 năm trước, không phải tiếng nhạc Trung Hoa tấu lên tại Nhà hát đẹp nhất thủ đô này mà tiếng súng, tiếng đạn pháo».RFI cũng ghi nhận:-- Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ thăm cảng VN trong năm 2018, chưa rõ chương trình thăm viếng.-- Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ đến thăm Việt Nam vào tuần sau.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận lời Ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu Biển Đông ở Sài Gòn cho rằng chính sức ép của dư luận đã làm cho buổi biểu diễn văn nghệ Nội Mông TQ bị hủy bỏ.“Tôi nghĩ là (do) dư luận của nhân dân, lên tiếng của cộng đồng mạng, tất cả, dù thích hay không thích thì lòng yêu nước vẫn là số một, khi đụng đến tự ái dân tộc.”Ông nói thêm rằng việc tổ chức sự kiện này vào một ngày mất mát của dân tộc là điều không thể chấp nhận được.Quần đảo Hoàng Sa đã từng do lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam trước năm 1975, trấn giữ sau khi người Pháp rút khỏi Đông Dương. Vào tháng Một năm 1974, hải quân Trung Quốc đã tấn công lực lượng Việt Nam Cộng hòa và chiếm đóng quần đảo này sau một trận hải chiến đẫm máu.Việt Nam luôn tuyên bố chủ quyền của mình trên quần đảo này cho đến nay. Tuy nhiên, trên thực tế Trung Quốc đang quản lý và trong những năm gần đây tiến hành xây dựng, củng cố những căn cứ quân sự và dân sự trên những đảo thuộc Hoàng Sa, cũng như Trường Sa.Trong khi đó, vào ngày 19/1, tại Sài Gòn và Hà Nội, một số người tại Việt Nam đã tổ chức buổi tưởng niệm ngày mất quần đảo Hoàng Sa về tay Trung Quốc 44 năm về trước bất chấp những ngăn cản của chính quyền. Ông Đinh Kim Phúc cho chúng tôi biết tình hình buổi tưởng niệm diễn ra tại Sài Gòn:“Sáng nay trời mưa, rồi có một số người bị canh ở nhà không đi được, nên chỉ có rải rác một vài anh em ra tượng Đức Trần Hưng Đạo thắp nhang, chứ không tổ chức được như mọi năm.”Theo ông Phúc thì không có việc đàn áp của lực lượng an ninh như đã từng xảy ra một số lần tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa trước đây.Báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn dịp này cho đăng bài tựa đề ‘Nhật Tảo chiến hạm oai hùng’, kể lại chuyện một chiến hạm của lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã hy sinh trong trận đánh chống lại các tàu chiến của Trung Quốc vào tháng Giêng năm 1974.Bản tin VOA ghi lời luật sư Trần Vũ Hải bình luận trên Facebook: “Ông Bộ Trưởng Văn Hoá Thể Thao Du Lịch không biết nghe ai tham mưu lại tổ chức "liên danh" biểu diễn với Đại sứ Quán Trung Quốc vào tối nay, 19/1/ 2018, đúng ngày kỷ niểm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt nam (19/1/1974).”Luật sư Hải viết tiếp: “Thưa ngài Bộ Trưởng, nếu ngài không muốn nhận sự thịnh nộ của mạng xã hội và dân chúng, xin Ngài ra lệnh huỷ bỏ ngay cuộc biểu diễn với ý đồ "không trong sáng", nói thẳng muốn "làm nhục nước Nam."