Hiệp Hội VN Ở Orange County Tổ Chức Lễ Giáng Sinh 2018

Hình ảnh trong buổi lễ.

Garden Grove (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, cứ đến Mùa Giáng Sinh Hiệp Hội Việt Nam tại Orange County (Vietnamese League of Orange County Inc.) do KS. Phạm Ngọc Lân, Giám Đốc Điều Hành và cô Thu Bùi Giám Đốc Chương Trình đều tổ chức Lễ Giáng Sinh cho những người chậm phát triển.Lễ Giáng Sinh năm nay được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thư Hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại văn phòng và trung tâm sinh hoạt của hội Vietnamese League of Orange County Inc. tọa lạc số 13139 Harbor Blvd., Garden Grove CA 92843. Đây là một trung tâm hướng nghiệp, chuyên giúp người chậm phát triển rèn luyện kỹ năng cần thiết để hội nhập vào đời sống với gia đình cũng như xã hội.Tham dự lễ Giáng Sinh, ngoài các học viên, các thầy giáo, nhân viên của hội, còn có qúy vị phụ huynh, thân hữu, một số các cơ quan truyền thông, quan khách có Tân Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Nguyễn Mạnh Chí và một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn…Học viên tại trung tâm tuổi từ 18 đến 69 tuổi, nhưng trong sinh hoạt thì đều giống nhau, tất cả mọi người cùng thương yêu nhau, thông cảm nhau, nhờ vậy mà sinh hoạt được duy trì trong vòng trật tự.Theo Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, Giám Đốc Điều Hành cho biết, “Để duy trì được chương trình nầy từ ngày mới thành lập 1979 đến nay đó là nhờ vào sự hy sinh cao cả với đức tính kiên nhẫn, lòng thương yêu nhiệt thành của qúy thầy, cô và những nhân viên chăm sóc… Ngoài việc hướng dẫn, dạy dỗ để những người chậm phát triển có cuộc sống hội nhập bình thường đó là việc làm vô cùng khó khăn nếu không có tấm lòng.”Theo cô Thu Bùi Giám Đốc Chương Trình cho biết, “cứ một người hướng dẫn và huấn nghệ chăm sóc 4 em, chương trình sinh hoạt hằng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu vào lúc 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, Hội có xe và nhân viên đưa đón, chở đi khám bệnh, đi thi quốc tịch, tất cả các học viên được ăn bữa trưa tại văn phòng hội. Ngoài việc sinh hoạt thường xuyyên, hằng năm hội còn tổ chức các bữa tiệc văn nghệ trong các dịp lễ như: Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu… Để có những buổi trình diễn văn nghệ như hôm nay cần phải tập luyện ít nhất là 6 tháng.”Năm nào cũng vậy, tiệc giáng sinh các học viên được mặc những bộ đồ màu đỏ giống như ông già Noel trông thật đẹp mắt, Cây Giáng Sinh với những ngọn đèn màu, những món qùa chất chung quanh, không khí thật ấm cúng, tất cả cùng quây quần bên nhau trong tình thân thương của những người cùng hoàn cảnh như nhau.Chương trình tiệc Giáng Sinh bắt, cô Janet Bùi cầm nến trắng dẫn một đoàn học viên, hai tay, hai nến đi quanh phòng giữa tiếng cười xen lẫn những tràng pháo tay thật vui nhộn.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản nhạc “Đêm Thánh Vô Cùng” do các học viên trình diễn thật xuất sắc, tiếp theo là những vũ điệu, những bài hát về Giáng Sinh do các học viên tiếp tục trình diễn. Sau chương trình văn nghệ, bữa tiệc bắt đầu, các học viên lãnh phần ăn, ngồi vào bàn ăn nói cười thật vui vẽ.Mọi chi tiết liên lạc về Hiệp Hội Việt Nam tại Orange County (Vietnamese League of Orange County Inc.) xin gọi: (714) 537-7808 hoặc email: vnleague@sbcglobal.net