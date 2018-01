Vấn đề tham nhũng, hối lộ tại VN đã hết thuốc chữa!

Nguyễn Quang





Mọi chân giá trị sẽ đến nếu chúng ta biết khởi đầu! Và xin nguyện cùng nhau không sợ hãi vì nơi đây, quê hương Việt Nam, mọi sự khởi đầu đều thường từ sự kết thúc!

Đinh La Thăng đi vào đường cùng mới xin làm ‘ma tự do’, sự thường y cùng Nguyễn Phú Trọng đập Chùa, hạ nát Thánh Giá. Chắc chắn không bao giờ nghĩ có ngày tôi sợ lắm rồi Cụ Mác Lê ơi.





Việt Nam đang chín mùi trong ước nguyện thay đổi và người dân thật sự muốn thay đổi!

Song, nội lực Việt Nam suy yếu hoàn toàn: Kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ chỉ toàn thành tích ảo với nội dung trống rỗng, đạo đức xã hội suy tàn, tham nhũng di căn, bộ máy nhà nước bất lực. Trong lúc đó, kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét. Học sinh ngay cả ở phổ thông trung học đã có những câu phát biểu ‘Không chừng TQ đã chiếm hết nước mình, nhưng chưa công bố…’

-Đúng vậy, có ai làm chuyện bán nước mà công bố bao giờ!

Chế độ tiền lương bất hợp lí đã đẩy nhiều cán bộ vào con đường tham nhũng, và làm cho nhiều nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học... không chuyên tâm với nghề nghiệp và không giữ được đức tính cao đẹp vốn có từ xưa. Hoàn toàn đáng lo ngại khi chế độ Cộng sản hiện nay đang hủy hoại sức mạnh của đất nước và làm chao đảo mọi nền tảng của xã hội.

Thật sự mấy ai biết TS Bùi Hiền đã nhận bao nhiều tiền của Hán gian để xóa bỏ tiếng Việt, hầu nhanh chóng đô hộ Việt Nam lâu dài.

Thực trạng VN nửa thế kỷ qua dưới trào CS, thành phần lãnh đạo đất nước không có người tài giỏi, bản lĩnh, chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính. Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết. Tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành vấn nạn chung toàn xã hội.

Tất yếu phải dẫn đến một cuộc cách mạng xây dựng trên nền tảng mới một chế độ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ !

Việc diệt trừ tham nhũng trước hết phải tôn trọng không có ai và tổ chức nào đứng trên và đứng ngoài pháp luật. Triệt để dân chủ hóa! Đó chính là động lực phát triển toàn xã hội! Pháp luật nhằm cứu người chứ không phải để triệt hạ con người!

Khởi đầu bằng tự do ngôn luận! Minh bạch hóa việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp, thực hiện việc tuyển chọn công chức theo qui trình khách quan dựa trên khả năng! Trong mọi trường hợp do dân bầu nếu có thể. Nêu cao trách nhiệm cá nhân trong hệ thống công quyền, không được ẩn náu dưới danh nghĩa trách nhiệm tập thể. NHÂN DANH bè phái, “cha chung không ai khóc”.

Nhanh chóng xây dựng đội ngũ Tư duy chiến lược cho VN! Hội đồng này tập trung những chuyên gia có trình độ xây dựng và giám sát việc thi hành chiến lược phát triển với đủ thẩm quyền và chế độ đãi ngộ thích hợp, được đặt trên tất cả các bộ ngành liên quan tới lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng… người đứng đầu quốc gia do dân bầu sẽ lãnh đạo Hội Đồng.

Thiết lập chiến lược về đất đai gồm các vùng chuyên canh nông nghiệp và vùng có thể phát triển công nghiệp, tư hữu hóa toàn dân về đất đai. Xóa bỏ chế độ hộ khẩu để người dân có thể sống thỏa mái an cư mới có thể lập nghiệp ngay trên quê hương mình.

Ngăn chặn sự băng hoại của văn hóa và đạo đức xã hội. Truyền bá, giáo dục những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại mang tính phổ quát và khôi phục những tinh hoa văn hóa truyền thống để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của xã hội. Thực sự xây dựng một nền giáo dục nhân bản, y tế từ tuyến đầu, sử dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Nguồn lực lớn nhất của Việt Nam là con người. Vì thế, chiến lược phát triển cần phải xây dựng theo hướng chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực ngày càng có kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ cao. Sau gần ba năm tỵ nạn trên nước Đức, điều mà tôi trân trọng nhất cũng nền tảng đáng học hỏi để phát triển cho một đất nước như Việt Nam, đó là việc đào tạo ngành nghề cho giới trẻ. Thật tuyệt vời nếu các bạn thăm quan và học hỏi bất cứ trung tâm dạy nghề nào của Đức.

- Xóa hẳn việc tuyên truyền cho mục tiêu chính trị phe đảng tại học đường, giáo dục nhằm tải đạo làm người và tôn trọng con người, truyền bá tri thức nhằm biến đổi tha nhân thành con người toàn diện tự chủ, chịu trách nhiệm về cách hành xử của mình trong sự liên đới với cộng đồng: Con người văn minh là biết tự chủ!

Diệt trừ tham nhũng: Thực hiện đoàn kết toàn dân!

Chấp nhận đa nguyên và dung hòa với những người bất đồng chính kiến nhưng cùng mục tiêu phát triển đất nước. Chủ trương một đường lối ngoại giao độc lập, dựa trên một thể chế dân chủ, chú trọng hơn đến quan hệ chiến lược với các nước Đông Á, ASEAN và Hoa Kỳ, trong khi tiếp tục coi trọng quan hệ bình đẳng với Trung Quốc. Kết hợp truyền thống với mô hình Israel để đứng vững khi nước lớn chung quanh luôn muốn nuốt chững mình.

Tất cả những những gì do CSVN ký kết trước đây không giá trị vì không do dân bầu. Khởi đầu với tham nhũng, thông qua tham ô mà ký kết sống còn, hà tất chết đi trong băng hoại cùng tham nhũng!

Diệt trừ tham nhũng: Nhân cách các viên chức định hình nhân cách quốc gia!

Bài học lịch sử: Hàn Quốc không phải không có tham nhũng, nhưng không tràn lan trong xã hội mà chỉ giới hạn ở một vài chính trị gia và một số ít tập đoàn kinh tế. Đặc biệt hầu như không có hiện tượng bòn rút của công, rút ruột công trình xây dựng, càng không dám lạm dụng, lãng phí tiền viện trợ.

Sự thành công của Hàn Quốc ta có thể nói được rằng yếu tố chính thuộc về người lãnh đạo. Những nhà chính trị yêu nước vượt qua những ý thức hệ cục bộ, luôn trăn trở về con đường đưa đất nước đuổi kịp các nước văn minh. Họ không chỉ là những người có Tâm song còn là những nhà trí thức, biết xây dựng chiến lược phát triển đất nước trên sự tổng hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài mà vai trò của các chuyên gia thời kỹ trị làm nền tảng!

Nền công nghệ ứng dụng hiện đại sẽ giúp đưa các nước kém phát triển vượt qua nghèo nàn lạc hậu, nhất là với những nước không có sự ưu đãi của tài nguyên thiên nhiên vẫn có thể thực hiện thành công!

Người Việt Hải ngoại hiện nay khi nói về Việt Nam không mấy ai lạc quan về quê nhà, vì ai cũng thấy tình trạng tham nhũng, trình độ yếu kém của quan chức mà họ tiếp xúc, hệ lụy với những chính sách bất cập đầy mâu thuẫn, chồng chéo lên nhau.

THAM NHŨNG HOÀNH HÀNH THỐNG LĨNH TOÀN XÃ HỘI! Do đó, muốn thoát ra khỏi nền kinh tế tư bản hoang dã phục vụ các nhóm lợi ích, nhất là các tập đoàn kinh tế, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, bòn rút của công làm giàu cho cá nhân trong khi lao động chân chính phải khổ sở với đồng lương thấp trước sự leo thang của vật giá, gian dối lấn át mọi thứ, danh dự bị chà đạp, các thang giá trị trong xã hội bị đảo lộn, sự tự trọng tối thiểu không còn khi người ta sẵn sàng làm đồ giả để dâng cúng Quốc tổ, Quốc mẫu! Sẵn sàng tranh cướp trong các lễ hội! Những Festival hoa, tổ chức thi hoa hậu…Đó là những dịp bòn rút tiền thuế của dân!

Việt Nam đang thiếu các chuyên gia đầu đàn ở mức độ am hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn, cái gì cũng biết nhưng sự cần biết không thực biết!

Một khi có sự minh bạch sẽ không còn các công ty Trung Quốc thắng thầu phần lớn các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Trung Quốc với lối làm ăn bá đạo, không minh bạch, sẵn sàng mua chuộc, lại quả, nên dễ thắng phần lớn các gói thầu lớn ở Việt Nam.

Theo ước tính, Trung Quốc chiếm khoảng 70% giá trị thầu trong những năm qua, đặc biệt Trung Quốc thắng thầu tới 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dự án khai khoáng. Trong việc thực hiện các dự án này, Trung Quốc đưa nhiều lao động đi theo, kể cả các hình thức bất hợp pháp, thậm chí hình thành những khu cư trú đặc biệt cho người Hoa. Như tại Bình Dương với cả khu đô thị riêng thật hiện đại gọi là Đông Đô! Ngoài ra, nhiều chính quyền địa phương còn cho công ty Trung Quốc thuê rừng, thuê bờ biển hàng nửa thế kỷ, kể cả những nơi nhạy cảm nhìn từ góc độ an ninh quốc gia. Cụ thể cà chục ngàn công nhân Trung Quốc vào Cà Mau cùng hàng vạn - vạn Hán gian vào Tây Nguyên nhưng thảy đều trót lọt, so sánh những sự khó dễ của các công an khu vực với chính dân mình trong việc tam trú tạm vắng! Như vậy nếu không tham ô nhũng lạm từ Trung ương làm sao có thể trót lọt với số người nhập cư bất hợp pháp như thế?!

Một vấn đề nữa là Việt Nam ngày càng vay nợ từ Trung Quốc. Theo số liệu chính thức của Bộ Tài chính Việt Nam, nợ từ Trung Quốc tăng rất nhanh, gấp 10 lần trong những năm gần đây (1,4 tỉ USD năm 2009 và tiếp tục tăng theo cấp số hàng năm). Nếu khuynh hướng này tiếp tục, chẳng bao lâu Trung Quốc sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất và lớn áp đảo đối với Việt Nam.

- Do đó diệt trừ tham nhũng, chính là từ bỏ chủ nghĩa CS!

- Đảng CS muốn tự cứu mình, khỏi chạy tháo thân: Từ bỏ chủ nghĩa CS. Hãy vứt ngay thứ học thuyết Mác Lê Mao, từ bỏ thói lưu manh mafia tư bản đỏ, hãy trở về với Cộng đồng Dân tộc để cứu chính mình và đồng bào!

Các ‘đồng chí’ không thể chạy hết qua Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, may ra chỉ có thành phần chóp bu ở Trung ương và Bộ chính trị, và thật sự hiện nay Việt cộng chỉ muốn chạy qua Mỹ và các nước Phương Tây. Họ đã chay! Người dân Việt đều là nạn nhân của tầng lớp thống trị tham ô nhũng lạm, chắc chắn sẽ ở lại đây thôi! Vậy hãy cùng nhau khởi đầu vận hội mới ngay từ bây giờ!

Mọi chân giá trị sẽ đến nếu chúng ta biết khởi đầu!

Nguyễn Quang Hồng Nhân