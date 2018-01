Mỹ Ra Khuyến Cáo Mới Về Du Lịch Gồm 4 Hạng An Ninh

WASHINGTON - Bộ ngoại giao công bố tuần này hệ thống khuyến cáo du lịch mới để báo động về mức độ an ninh tại nơi đến ngoài nước gồm 4 bậc, kèm theo 1 bản đồ tương tác.10 vùng chiến tranh và quốc gia rối loạn là Afghanistan, Cộng hoà Trung Phi, Iran, Iraq, Libya, Syria, Malia, Somalia, Yemen, South Sudan thuộc hạng 4 về an toàn, là bất an nhất, với khuyến cáo “đừng tới”.Bắc Hàn cũng thuộc hạng 4, công dân Hoa Kỳ bị cấm dùng sổ thông hành Hoa Kỳ để tới đó.1 số xếp hạng gây bất bình – như Anh, Pháp, Đức thuộc hạng 2, có nghĩa cần thận trọng trong khi Uzbekistan thuộc hạng 1.Các viên chức cả quyết: thay đổi là để khuyến cáo trở nên rõ ràng hơn tuy thường bị các thủ đô ngoại quốc phản đối.1 cố vấn pháp lý tại Ban lãnh sự giải thích “Đây không là tài liệu chính trị, mà là thẩm định đơn giản dựa trên tình hình thực tế”.Danh sách 10 nước ASEAN xếp hạng 1 gồm Thái Lan, Singapore, Vietnam, Myanmar, theo tường thuật của báo Singapore.Hạng 3 là nên suy tính lại, gồm Cuba.