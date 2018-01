Da Giày VN Hy Vọng Tăng 10%

Bản tin VietnamBiz/TTXVN ghi rằng trong năm 2018, ngành da giày đặt mục tiêu đạt gần 20 tỷ USD kim ngạch xuất cảng. Ngày 12/1, Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018, đặt mục tiêu kim ngạch xuất cảng đạt từ 19,5 – 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2017; sản xuất công nghiệp da giày tăng 5% so với năm 2017; tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm da giày đạt 55%. Xuất cảng giày dép tiếp tục đứng thứ 4 và túi-cặp đứng thứ 10 trong TOP 10 mặt hàng xuất cảng chủ lực của Việt Nam... Năm 2017, tổng kim ngạch xuất cảng toàn ngành đạt 18 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2016.