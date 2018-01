Dễ Tìm Việc Nhất Ở Cali Là: San Francisco, Irvine

LOS ANGELES, Calif.-- Bạn muôn tìm việc làm? Không phải chỗ nào cũng nhiều việc làm. Mỗi tiểu bang khác nhau, và trong mỗi tiểu bang cũng có nhiều thành phố, nơi dễ tìm việc và nơi khó tìm hơn.Trong danh sách 10 thành phố dễ tìm việc hàng đầu do WalletHub đối chiếu và so sánh, tiểu bang Arizonna có 4 thành phố vào bảng vàng dê4 tìm việc nhất.Nghiên cứu này khảo sát 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, khảo sát hơn 20 lĩnh vực liên hệ tới thị trường làm việc và kinh tế xã hội, kê3 cả tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ hài lòng với việc làm, và lương trung bình.Bảng điểm tôi đa là 100.Nhóm 10 thành phố dê tìm việc nhất là:1. Chandler, Ariz.; 67.7 điểm2. Scottsdale, Ariz.; 66.33. San Francisco, Calif.; 66.14. Peoria, Ariz.; 65.95. Gilbert, Ariz.; 65.46. Plano, Texas; 64.77. Portland, Maine; 63.18. Irvine, Calif.; 62.99. Madison, Wis.; 62.410. Boston; 62.4Khó tìm việc nhất là ở 10 nơi sau đây:173. Mobile, Ala.; 41.6 điểm.174. Montgomery, Ala.; 41.5175. Fresno, Calif.; 41.5176. Hialeah, Fla.; 41.4177. New Orleans; 40.6178. Birmingham, Ala.; 40.6179. Columbus, Ga.; 40180. Newark, NJ; 39.6181. Detroit; 38.9182. Shreveport, La.; 37.5.