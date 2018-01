Nan Đề Đụng Xe

Trần KhảiCó một nhức nhối trong xã hội Việt Nam là tai nạn giao thông... Gây chết chóc, gây thương tật, gây đau thương, gây tôn kém... Làm thê nào để giảm tai nạn giao thông?Trước tiên là phải tôn trọng luật đi đường, đi đúng theo đèn đường chỉ định, xanh thì đi, đỏ thì ngừng... Thứ nhì là bỏ hay giảm rượu bia. Thứ ba là trách nhiệm người lái xe, nghĩa là chỉ cấp bằng lái người được tin là có trách nhiệm, và phạt nặng người vi phạm. Sau nữa là hiện diện của cảnh sát giao thông. Và tận cùng là phải dạy các học sinh từ lớp 1 phải tôn trọng luật đi đường... Đúng ra, là nên dạy luật đi đường từ thuở nằm nôi...Chỉ cần đọc qua một vòng báo chí là thấy chuyện đụng xe là thường ngày...Báo Tiền Phong hôm 4/01/2018 kể: Thanh niên bị xe tông nguy kịch khi đang dọn hiện trường vụ tai nạn...Trên đường đi làm về, nam thanh niên bắt gặp hiện trường một vụ tai nạn giao thông nên dừng xe cùng bạn bè dọn dẹp hiện trường. Không may, một chiếc xe ô tô từ đằng sau chạy đến, tông thẳng vào nam thanh niên rồi bỏ chạy khiến anh này phải đưa vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng rất nguy kịch.Sáng 4/1, BS CK II Cao Thị Hồng (Phó khoa hồi sức ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy) cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng trán phải và làm sạch vết thương trán phải.Báo Tuổi Trẻ ngày 2/1/2018 kể: Xe tông chết 5 công nhân đang thi công trên đường Hà Giang...Một ôtô đâm vào các công nhân đang thi công trên đường ở Hà Giang khiến 5 người chết. Tài xế sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Chiều 2-1, tại tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ tai nại giao thông khiến 5 công nhân đang thi công trên đường tử vong.Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do một chiếc xe đang chạy trên tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) thì bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường.Cú đâm đã khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, 3 công nhân còn lại đã chết sau đó.Bản tin TTXVN kể: Xe khách tông xe tải và 7 xe máy dừng đèn đỏ, 3 người nguy kịch.Chiếc xe khách chở hàng chục người bất ngờ tông vào xe tải và 7 xe máy đang dừng đèn đỏ trước cổng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP SG) khiến 3 người nguy kịch.Báo Người Lao Động hôm 26/12/2017 kể: Đi bộ qua đường, cụ già 81 tuổi bị xe tải tông tử vong.Trong lúc đi bộ qua đường, một cụ già ở quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng không may bị xe tải tông tử vong tại chỗ.Vào khoảng 9 giờ 11 sáng 26-12, xe tải hạng nhẹ mang BKS 43C-024.01 (không rõ danh tính người điều khiển) đang rẽ từ đường Tôn Đức Thắng qua đường Nguyễn Sinh Sắc thì tông mạnh vào ông Tr. V. Đ. (SN 1936, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đang đi bộ qua tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc. Sau cú tông mạnh, ông Đ. bị bánh xe tải cán dẫn đến tử vong tại chỗ.Thống kê VTV ghi nhận: Năm 2017, gần 8.300 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.Năm 2017, cả nước đã xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 8.300 người thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương.Đây là con số thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra, tai nạn đường bộ vẫn chiếm chủ yếu. Nếu so sánh với con số của năm 2016, vấn đề an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, giảm trên cả ba tiêu chí số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương.Thực tế là, không bao giờ có thể xóa sổ tai nạn giao thông được. Nhưng nếu không giảm thiểu tận cùng, các lĩnh vực kinh tế khác của bị ảnh hưởng, trong đó là tai tiếng cho ngành du lịch VN.Do vậy, một ưu tiên phải là giảm tối đa tai nạn giao thông vậy.