Đề Án Ngân Sách Không Gồm Dự Chi Xây Tường Biên Giới

WASHINGTON - Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa công bố đề án ngân sách bổ túc 1163 tỉ MK, là thỏa thuận luỡng đảng cung cấp quỹ hoạt động cho bộ máy công quyền đến hết Tháng 9 – thỏa hiệp đạt đuợc hôm chủ nhật sau nhiều tuần điều đình căng thẳng và gấp rút, gồm quân phí tăng, nhưng không gồm dự chi xây dựng tường biên giới.Đề luật có thể đuợc biểu quyết tuần này, kịp trước khi công quỹ cạn tiền từ 12 giờ đêm Thứ Sáu.Phe đa số CH cần 1 số phiếu hậu thuẫn của đảng DC tại Thượng Viện để thông qua - phe thiểu số DC cảm thây bằng lòng vì ngân khoản bổ túc không gồm kinh phí xây tường biên giới phân cách Mexico, là 1 hưá hẹn của TT Trump trong thời gian tranh cử.Phe CH cũng cảm thấy thỏa mãn với 1.5 tỉ MK dự chi cho các nỗ lực kiểm soát an ninh biên giới và quân phí.Ngũ Giác Đài đuợc cấp 598.5 tỉ, tăng 25 tỉ (bằng 4.5%). Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan tuyên bố: thỏa thuận luỡng đảng này giúp Hoa Kỳ trở nên mạnh hơn và an toàn hơn.Theo phân tích, 99% chi tiêu của “cơ quan bảo vệ môi trường - EPA” đuợc bảo đảm và tài trợ cấp cho National Institute of Health đuợc tăng thêm 2 tỉ.