Nghĩa Sinh Chúc Mừng Năm Mới, Cảm Ơn và Tường Trình

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH CHÚC MỪNG NĂM MỚI DL 2018



Nhân dịp đầu năm Dương lịch 2018, Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh xin kính lời chúc mừng năm mới đến quý vị đại diện các tôn giáo, các tổ chức cộng đồng, các đoàn thể thiện nguyện và quý đồng hương Việt Nam cùng toàn thể anh chị em Nghĩa Sinh. Kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe an lành, đời sống phước hạnh, và chan hòa thiên ân. “Như bông hoa mới nở tỏa hương thơm và sự tươi mát quanh ta, ước mong năm mới mang thêm vẻ đẹp mới và sự tốt tươi mới vào đời sống của của mỗi chúng ta.” - Huynh Trưởng Nghĩa Sinh

Đón mừng năm mới cũng là dịp để chúng tôi cảm ơn quý Ân nhân Nghĩa Sinh và Thân hữu Nghĩa Sinh đã nhiệt tình cộng tác và hỗ trợ các hoạt động Nghĩa Sinh trong lãnh vực giáo dục, xã hội, từ thiện, y tế và các khóa thường huấn về kỹ năng làm việc nhóm (teamwork skills) cũng như về kỹ năng tổ chức và nghệ thuật lãnh đạo (organizational skills and the arts of leadership).





Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh (HĐHT) nhiệt liệt hoan hô tinh thần phục vụ công ích của quý Trưởng Nghĩa Sinh và quý anh chị Nghĩa Sinh các nơi đã nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, giáo dục và các sinh hoạt tương thân, tương trợ. HĐHT vinh danh Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh cùng quý anh chị thuộc Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy, Phan Thiết, Sài Gòn và các địa phương khác đã liên tục thực hiện các công tác từ thiện giúp đỡ người cao tuổi, neo đơn, đau yếu và chương trình khuyến khích học sinh nghèo, hiếu học ở các vùng sâu, vùng xa.

Với tấm lòng hòa ái và yêu thương, HĐHT hân hoan gởi đến tất cả quý vị lời chúc mừng năm mới chan chứa tình người và đậm tình thiên nhiên:

“Như bông hoa mới nở tỏa hương thơm và sự tươi mát quanh ta, ước mong năm mới mang thêm vẻ đẹp mới và sự tốt tươi mới vào đời sống của mỗi chúng ta.”





“Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around, may a new year add a new beauty and freshness into the life of each and every one of us.”

Một lần nữa, kính chúc quý vị và quý quyến Năm mới 2018 sức khỏe an lành và đời sống phước hạnh.

T.M. Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh



Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu

Huynh Trưởng Nghĩa Sinh







HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU: HOẠT ĐỘNG NGHĨA SINH NĂM 2017

Tâm niệm Nghĩa Sinh: 10 Cảm nhận và Hành động Nhân ái

Hình ảnh chuyến công tác tháng 1 năm 2017 của Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh tại tỉnh Sóc Trăng.

Hình ảnh 1 trong 12 khóa huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm (teamwork skills), kỹ năng tổ chức công việc nhóm (organizational skills) và kỹ năng điều hành nhóm (leadership skills) do Nghĩa Sinh tổ chức trong năm 2017.





Trên 25 ngàn giáo dân đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đến thăm Giáo phận Vinh trong tháng 2 năm 2017. Huynh Trưởng Nghĩa Sinh là người điều hợp chương trình thăm viếng nầy.





Khóa Kỹ năng Tổ chức và Nghệ thuật Lãnh đạo cho quý Thầy ban Thần học tại Đại Chủng Viện St. Francis Xavier từ ngày 2 đến ngày 17 tháng 1 năm 2017.