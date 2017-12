Bản tin BNews/TTXVN ghi rằng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu thủy sản trong năm 2018 đạt trên 8,5 tỷ USD, tăng khoảng 3% so với năm 2017. Dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính đến 15/11, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã chạm mốc 8 tỷ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2016. Với khoảng trên 300 triệu USD xuất khẩu trong nửa cuối tháng 12, ước xuất khẩu thủy sản năm 2017 đạt trên 8,3 tỷ USD, tăng gần 19% so với năm 2016.