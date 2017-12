Cuomo: Trump hạ Thuế, Trừng Phạt New York, Vì New York Không Ủng Hộ Cộng Hòa

NEW YORK CITY - Luật thuế được quảng cáo là cải tổ lớn nhất từ 3 thập niên đã đuợc TT Trump ký ban hành trước lễ Giáng sinh bị đặt vấn đề về sự hợp hiến.Văn bản hạ thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 21% cũng giới hạn giảm thuế với tiểu bang và địa phương.Giới phê bình nói: hạn chế như thế là trừng phạt với New York, là tiểu bang thu thuế cao – nhiều cử tri không bầu ông Trump và 1 số tiểu bang không có nghị sĩ liên bang là đảng viên CH.Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo tuyên bố trong 1 cuộc phỏng vấn của CNN: sẽ yêu cầu tái cấu trúc luật thuế mới – ông giải thích: không rõ có hợp hiến hay không, và đó là điều mà các giới chức tiểu bang New York đang tìm hiểu.Ông nhận biết kiện cáo là khó khăn, và nhấn mạnh “Luật có thể thay đổi, nhưng tiểu bang New York không thể bị trừng phạt vì không ủng hộ đảng CH”.Liên quan tới luật thuế mới, một bản tin khác cho biết rằng Cựu dân biểu CH Newt Gingrich, nguyên chủ tịch Hạ Viện, khen ngợi TT Trump làm cách mạng về an ninh và ngoại giao, cùng lúc đả kích truyền thông đưa tin sai về thuế trong 6 tháng, và tường thuật không thân thiện các hoạt động của TT Trump trong gân 1 năm qua.Khi nhà báo hỏi luật thuế đuợc TT Trump ký ban hành trước lễ Giáng sinh có tạo thuận lợi cho các ứng viên của đảng CH trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, ông Gingrich nói: cử tri sẽ thấy thuế giảm và đầu tư việc làm bùng nổ do ảnh hưởng của giảm thuế doanh nghiệp.Cựu chủ tịch Hạ Viện là đảng viên CH cũng tiên đoán GDP 2018 đạt mức 4%.Ngoài ra, ông Gingrich mô tả chương trình hành động của TT Trump gồm cách mạng về an ninh quốc gia và ngoại giao.Ông Gingrich giải thích: sự khẳng quyết của TT Trump đã khiến Trung Cộng tăng áp lực với Bắc Hàn.Theo lời ông, cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster và bộ truởng quốc phòng James Mattis là những người tài năng trong khi truyền thông phớt lờ cuôc chiến chống ISIS thắng lợi tại Trung Đông.