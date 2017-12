Tham Nhũng Nhất: Đa Số Về Nhà Đất

SAIGON -- Hễ đụng tới đất đai là sai hâu hết...Báo Tiền Phong kể về một điểm nóng du lịch VN: Huyện Phú Quốc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai sai gần… 60%.Bản tin ghi rằng theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Đinh Khoa Toàn mắc một số khuyết điểm, vi phạm.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, họ vừa kết luận một số nội dung liên quan đến ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.Theo đó, ông Toàn có khuyết điểm vi phạm như: Lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phân công phụ trách chưa sâu sát, có lúc có nơi thiếu kiểm tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới và đơn vị mà ông này phụ trách còn xảy ra thiếu sót, sai phạm.Công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách của các phó chủ tịch UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn chưa được thường xuyên dẫn đến công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền đạt kết quả chưa cao (34%), đơn khiếu nại tồn đọng nhiều (41,68%); hiệu quả giải quyết đúng tạo được đồng thuận thấp (32,7%), số hồ sơ giải quyết trễ hẹn cao (65%) và giải quyết sai có tỷ lệ cao (58%).Bản tin ghi rằng:“Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng còn hạn chế, vi phạm, tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo gỡ được.”Trong khi đó, báo Lao Động ghi nhận: Tham nhũng tinh vi nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đất đai...Đây là ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12.Bản tin ghi lời Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý Nhà nước về PCTN được tăng cường. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm.Tuy nhiên, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.Công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương còn yếu, chưa đồng đều. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm. Việc tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn ít.Trong khi đó, báo Người Lao Động ghi lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân...Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được tổ chức trực tuyến với các địa phương ngày 28-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận trong năm 2017, dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. "Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước" - Tổng Bí thư nêu rõ.Cũng nên nhắc rằng, các bản tin tháng 1/2017 ghi nhận một bản phúc trình từ Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết: Việt Nam xếp thứ 112/168 về chỉ số tham nhũng - như thế là đỡn vì tăng 7 bậc so với năm ngoái.Báo Dân Sinh kể rằng theo kết quả chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2016 xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công do TI vừa công bố cho thấy Việt Nam được 33/100 điểm, đứng thứ 113/176 trên bảng xếp hạng toàn cầu.