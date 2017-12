Nga: Phi Cơ Robot Đâm Vào Bệnh Viện 8 Tầng Của KGB

Tính đến khoảng cuối tháng 12/2017, bộ đôi siêu phẩm Galaxy S9 & S9 Plus đã sắp ra mắt, và đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán. Galaxy S9 & S9 Plus được cho sẽ chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm, với các lựa chọn màu sắc bao gồm đen, vàng, xanh và tím khói, và đáng tiếc nhất là chúng có thể sẽ không được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Chính Samsung đã vô tình để lộ thiết kế của Galaxy S9.