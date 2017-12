Bà Thúy Nga: Sẽ Không Nhận Tội

Ông Lương Dân Lý là chồng của nhà hoạt động Trần Thị Nga đang ngồi tù nói rằng từ khi vợ ông bị kết án và bỏ tù vào tháng 7 năm 2017 cho đến nay ông và các con đã không được gặp bà Nga, và ông cũng nói rằng bà Nga sẽ không nhận tội trong phiên xử sắp tới vào ngày 22 tháng 12, theo bản tin của Đài BBC Tiếng Việt cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin BBC viết rằng, “Chồng nhà hoạt động Thúy Nga nói vợ ông 'nhất định sẽ không nhận tội' tại phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 22/12.“Hồi tháng 7/2017, nhà hoạt động Thúy Nga, tên thật là Trần Thị Nga, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam, tuyên phạt 9 năm tù và 5 năm quản chế về "Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.“Phiên phúc thẩm hôm 22/12 dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam.“Ông Lương Dân Lý, chồng của bà Thúy Nga, nói với BBC: "Từ lúc tòa tuyên bản án sơm thẩm hồi tháng 7/2017 đến nay, tôi và hai con nhỏ của Trần Thị Nga vẫn chưa hề được cho gặp, mà chỉ có thể gửi đồ thăm nuôi."“"Theo thủ tục, muốn gặp vợ tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, tôi phải có đơn xin đủ ba chữ ký của địa phương, Tòa án Nhân dân Cấp cao Hà Nội và của trưởng trại giam."“"Nay tôi mới có chữ ký của bên xã thôi còn thì tòa án thì họ chưa ký, dù đã gửi đơn cả tháng rồi."”Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Đề cập về khả năng bà Thúy Nga có nhận tội trong phiên phúc thẩm hay không, ông Lý nói: "Tôi biết tính vợ tôi. Nga cứng lắm, hơn cả đàn ông, nên nhất định sẽ không nhận tội vì những gì cô ấy làm không phải là tội.“Ông cũng nói thêm: "Trong lá thư gần nhất gửi ra từ nhà tù cách đây nửa tháng, vợ tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe gia đình và việc học hành của con cái, vì nếu đề cập những chuyện khác thì thư sẽ không được chuyển đi."”Bản tin BBC nhắc lại rằng, “Hồi tháng Mười, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phát đi thông cáo nói: "Việt Nam cần hủy bỏ tội danh 'Tuyên truyền chống nhà nước'. Tội danh này được hình thành để dập tắt những tiếng nói ôn hòa phê bình chính quyền Việt Nam"“"Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật này và chấm dứt đàn áp những người dân thường chỉ vì họ nói về những vấn nạn của đất nước trên Internet."“Theo HRW, hơn 100 nhà hoạt động hiện đang phải thụ án tù vì đã thực thi các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo.“Khi diễn ra phiên sơ thẩm, một bản tin của báo Công an Nhân dân nói bà Nga từ tháng 4-2014 đến tháng 1-2017 "đã có nhiều hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".“Tờ báo dẫn cáo trạng nói bà Nga "trực tiếp lập các tài khoản Blog, Facebook cá nhân và trang You Tube, làm ra, tàng trữ, sử dụng trang mạng xã hội đăng tải 13 video Clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân".”