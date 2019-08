VN: 600 người chết Vì tai nạn Xe, 1 Tháng

Chỉ trong một tháng đã có tới 600 người chết vì tai nạn xe cộ, v.v... tại Việt Nam, theo bản tin hôm 30 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.

Bản tin RFA viết chi tiết như sau.

Có hơn 600 người chết do tai nạn giao thông (TNGT), cháy nổ tại Việt Nam tính từ ngày 15/7 đến ngày 14/8/2019.

Con số vừa nói được Bộ Công an đưa ra khi công bố về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông hôm 30/8/2019.

Cụ thể, trong thời gian này, trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã xảy ra hơn 1.500 vụ TNGT, làm chết 629 người, bị thương 1.126 người.

So với một tháng trước, số vụ TNGT tăng 75 vụ, số người chết do TNGT giảm 18 người, số người bị thương tăng 23 người.

Cũng trong tháng 8, có 5 người chết và 6 người bị thương, trong 315 vụ cháy xảy ra trên toàn quốc, tài sản thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 76,08 tỷ đồng.

So với tháng trước, số vụ cháy đã giảm 176 vụ, nhưng số người thiệt mạng do cháy lại tăng 3 người, số người bị thương giảm 5 người,số tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính do cháy giảm 27,78 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 8, toàn quốc chỉ xảy ra một vụ nổ, giảm một vụ nổ so với tháng trước đó.

Bộ Công an cũng cho biết thông tin xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông trong tháng vừa qua. Cụ thể, đã xử lý 419.458 vụ vi phạm an toàn giao thông, xử phạt 261,50 tỷ đồng, tạm giữ 62.845 phương tiện giao thông.