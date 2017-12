Nhật-Anh Hợp Tác Giữ Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Trong khi Trung Quốc hung hăng trên biển, Nhật Bản và Anh quốc sẽ liên thủ giữ các tuyến đường biển mở.NHK ghi rằng Lãnh đạo phòng vệ, quốc phòng của Nhật Bản và Anh đông ý hợp tác nhằm đảm bảo tự do đi lại trên biển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động trên biển.Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Onodera Itsunori và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson có cuộc gặp tại London hôm thứ Năm. Cuộc gặp diễn ra sau sự kiện được gọi là đối thoại 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao, phòng vệ và quốc phòng 2 nước.Tại cuộc gặp, ông Onodera nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương trong việc duy trì các vùng biển tự do và mở tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.Ông cũng ngụ ý rằng khả năng triển khai một tàu sân bay mới của Anh tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương có ý nghĩa lớn, vì sự hiện diện này sẽ giúp thúc đẩy tự do đi lại trên biển.Theo tin tức, ông Williamson đã trả lời rằng, từ xưa đến nay, nước Anh luôn tự hào về vai trò bảo vệ tự do đi lại trên biển và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu này.Bản tin khác của NHK ghi nhận: Bắc Kinh tiếp tục xây dựng trên Biển Nam Trung Hoa (tức là Biê3n Đông VN)...Một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động xây dựng trên các hòn đảo đang có tranh chấp trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).Tổ chức Minh bạch Hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington đã công bố báo cáo hôm thứ Năm.Báo cáo cho biết cho đến đầu năm 2016, Trung Quốc đã hoàn tất các hoạt động nạo vét và bồi lấp đối với 7 hòn đảo mới trên quần đảo Spratly (Trường Sa), và dường như đã dừng các hoạt động này để mở rộng các hòn đảo nhỏ trên quần đảo Paracel (Hoàng Sa) cho đến giữa năm 2017.Tuy nhiên, báo cáo cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo là xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho các căn cứ không quân và hải quân hoàn chỉnh trên các tiền đồn lớn hơn.Báo cáo cũng đề cập đến cái mà dường như là các hệ thống rađa cao tần và các mạng ăng ten "chuồng voi" tại rặng san hô Fiery Cross Reef (Bãi đá Chữ thập) và Subi Reef (Bãi đá Xu-bi). Theo báo cáo, Trung Quốc quyết định sẽ đẩy mạnh đáng kể năng lực tình báo rađa và tín hiệu.