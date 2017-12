Thư Thiếu Nhi: Tiếng Việt

Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca “Học Sinh Hành Khúc.”Các em thiếu nhi thân mến,Hơn 42 năm trôi qua kể từ khi người Việt bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản, đã biết bao nhiêu các em sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Một trong những băn khoan của thế hệ đi trước là làm sao cố gắng giữ gìn tiếng Việt cho các em vì “tiếng Việt còn, thì người Việt còn”, và người Việt còn thì nền văn hóa Việt mới không bị mai một trong các em. Vì lý do đó mà rất nhiều trường Việt ngữ đã ra đời, đặc biệt là những nơi có đông người Việt cư ngụ. Chương trình “Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ” do CLB Tình Nghệ Sĩ đang thực hiện cũng nhằm trong mục đích giúp các em học tiếng Việt và nền văn hóa Việt Nam qua âm nhạc.Thế nhưng trớ trêu thay, ngay chính trên quê hương Việt Nam, gần đây lại xuất hiện sự kiện “cải tiến tiếng Việt” do một ông “tiến sĩ?” nào đó. Theo như đề nghị của ông, thì tiếng Việt truyền thống bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị thay đổi với cách viết mới lạ lùng, nghèo nàn và lối phát âm sẽ trở nên ngớ ngẫn và thậm chí thô tục cho một số chữ. Nhiều người cho rằng, việc làm của ông phó giáo sư này là để chuẩn bị cho sự đồng hóa của Tàu cộng đang từng bước muốn đồng hóa và xâm chiếm quê hương Việt Nam.Thử tưởng tượng nếu việc cải cách này được áp dụng qua việc in thành sách để dạy cho các trẻ em từ nhỏ trong học đường, thì những thế hệ sau này sẽ không còn đọc được tiếng Việt, đọc được những bài hịch chống giặc ngoại xâm phương Bắc, hay những trang sử oai hùng của cha ông trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước.Mong rằng tiếng Việt từ ngàn xưa vẫn còn vang vọng mãi như những lời ca trong bản nhạc “Thương Ca Tiếng Việt” này:Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước nonGiữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sauTiếng Việt còn trong mọi ngườiHồn Việt mình còn nguyên vẹn trònGiữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắt son...Hẹn các em trong thư thiếu nhi tuần sau.Thân mến,Cao Minh Hưngcaulacbotinhnghesi@yahoo.com