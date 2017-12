Quân Đội Đảo Chánh Kinh Tế Đảng

Vi AnhMột, thời sự và sự kiện: Tại TP HCM, thủ đô kinh tế của VNCS, sáng 23-6-2017 trước Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo TP HCM, Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng VNCS Lê Chiêm thuộc phe bảo thủ ủng hộ Đảng CSVN phát biểu: “Hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa, mà tập trung cho xây dựng quân đội chính quy hiện đại, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Tất cả doanh nghiệp quân đội sẽ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển ra bên ngoài.”Nhưng không đầy ba tuần sau, vào ngày 12-7, Quân đội VNCS đã nã trọng pháo vào thành trì Đảng, đảo chánh Đảng CS cấm quân đội làm kinh tế. Từ đặc khu kinh tế quốc phòng Tân Cảng ở Saigòn, trong Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phất cờ, ban nhật lịnh đảo chánh kinh tế của Đảng CS từ lâu không cho Quân đội làm kinh tế, rằng: “Quân đội làm kinh tế là chủ trương đúng đắn!” Ngay sau đó hàng tướng lãnh hùng hậu trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng chủ trương đảo chánh chính sách Đảng cấm quân đội làm kinh tế gồm Đại tướng/Bộ trưởng Quốc phòng, hai Thượng tướng/Thứ trưởng Quốc phòng, một Chuẩn đô đốc/Tư lệnh Hải quân, một Trung tướng/Tư lệnh Quân khu cùng Chủ tịch UBND TP HCM, Chuẩn Đô đốc/TGĐ Tân Cảng Sài Gòn Nguyễn Đăng Nghiêm long trọng tuyên bố thi hành quân lịnh: “Đến nay có thể khẳng định một điều, chúng tôi từ khu vực quân sự chuyển sang kinh doanh đã trở thành những người lính trên mặt trận kinh tế.”Và sáng ngày 24-11, khối tướng lãnh đại biểu tấn công vào trong Quốc Hội VNCS, đứng lên đòi “thể chế hoá” vấn đề quân đội làm kinh tế. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho rằng việc quân đội làm kinh tế sẽ làm “gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia”. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì khẳng định: “Quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013.”Thế là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng CSVN hồi hạ tuần tháng 1 năm 2007 đã bị huỷ bỏ như tờ giấy lộn. Bỏ cái quyết nghị của Đảng chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần thuộc các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, m trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sang các cơ quan nhà nước quản lý từ năm 2007.Và từ nay quân đội, các doanh nghiệp quân đội không những không chuyển sang cho các cơ quan dân sự quản lý nữa, mà còn tăng số lượng nhiều lên và mở rộng qui mô lên theo chính sách kinh tế quốc phòng mới của Quân đội.Hai, đi vào phân tích: CS có câu, sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Đảng CS sợ Quân đội thống nhứt được đất nước, uy tín cao với nhân dân nên chèn ép quân đội liên tục. Trong thời chiến, Đảng giao cho Quân uỷ kềm kẹp, làm thầy quân đội. Không có một chỉ huy quân sự nào trong ‘bộ đội’ CS ưa chánh trị viên của quân uỷ của Đảng điều xuống lãnh đạo quân đội. Chánh trị viên của Đảng vốn không có một ngày lính lại có quyền sai bảo, chỉ vẻ đơn vị là quân nhân đánh hay không đánh.Không có anh ‘bộ đội’ nào ưa công an khi chiến tranh thì trốn chui trốn nhủi, khi hoà bình ra thành, Đảng CS dùng làm tay mặt của Đảng, đàn áp, bóc lột dân, trong đó có thân nhân, gia đình, bè bạn của quân nhân.Tức nước sẽ bể bờ, Quân đội chống Đảng. Các tướng lãnh quân đội chọn chiến trường rất tốt để đảo chánh kinh tế Đảng. Đó là Saigon hay TP HCM. Đây là thủ đô kinh tế hiện thời của VNCS, đầu mối vựa lúa, cá của cả nước. Đây là thủ phủ của VN Cộng hoà nơi Tây Âu Bắc Mỹ đầu tư nhiều nhứt nước. Dân chúng ở đây từng sống trực tiếp vơí Pháp, Mỹ quen với tác phong giao tế, lao động của Tây Phương. Và đối với đồng bào Miền Bắc, dân Bắc Nam Trung đã hoà nhập với nhau nhờ 1 triệu đồng bào Miên Bắc di cư vào Nam, dân Nam đã chia cơm, xẻ đất cho đồng bào mình vào Nam ty nạn CS. Quân đội VNCH đã giúp Nam, Bắc, Trung hoà nhập trong công cuộc vì dân chiến đấu, vi nước hy sinh chống với CS.Miền Nam cũng là căn cứ địa của thành phần CS gốc Miền Nam từng chủ động đổi mới kinh tế, có lập trường xích lại gần Mỹ, chống quân Tàu xâm lược biển đảo VN.Và quan trọng nhứt là Saigon, thủ phủ của Miền Nam là nơi làm ra tiền nhiều nhứt, đóng cho ngân sách quốc gia nhièu nhứt so với hai miền kia. Nguyên tắc kinh tế chánh trị là ai, ở đâu làm ra tiền nhiều thì nắm quyền. Tân Cảng Saigon là nơi các tướng lãnh CS họp tuyên bố đảo chánh chánh sách của Đảng CS cấm quân đôi làm kinh tế, là cảng sông, cảng biển do Mỹ thành lập để lại, có giá trị dân sự lẫn quân sự đối với Saigon.Ba và sau cùng, Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng vì kinh tế và chánh trị là môi với răng. Quyền lợi kinh tế chánh trị chung mà không có riêng thì chúng vô hồn, riêng mà không có chung là cá nhân, ích kỷ. Phân tích vụ quân đội của VNCS đang mạnh dạn đứng lên đảo chánh kinh tế của Đảng, đòi quyền làm kinh tế cho quân đội, lật đổ chế độ của Đảng CS cấm quân đội làm kinh tế lâu nay -- không phải giản dị chỉ là đòi quyền lợi kinh tế cho quân đội mà còn hạ đám công an, cảnh sát được Đảng sử dụng bảo vệ Đảng và chế độ, ưu đãi họ, biến chế độ thành cảnh sát trị, đàn áp, bóc lột dân tận xương tuỷ.Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng là một cuộc thử nghiệm của tài thao lược, thế và lực của quân đội trong một cuộc chiến đấu quan trọng hơn mà quân đội nhân dân các nước CS Đông Âu đã làm và thành công với tư cách là ‘quân đội nhân dân’ trở về với dân, cùng vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, trong các cuộc cách mạng nhân dân giải trừ Đảng CS.Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng để đòi Đảng phải trả lại công bằng, danh dự cho quân đội đã đem xương máu giành chánh quyền, chủ quyền đất nước mà Đảng CS đã cướp công biến VN thành chư hầu, thuộc địa kiểu mới cho TC, để TC thôn tính biển đảo của VN. Để CS lên đồ lớn, đi xe sang trọng, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con đông. Còn dân thì, nam làm lao động xuất khẩu, làm mọi cho công ty ngoại bang trong nước; nữ nô lệ tình dục cho Miên, Thái, Đài, Hàn. Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng làm ‘gia nô’ cho TC bị dân quân VN gọi là là “Trọng Tội. Trọng Lú”. Y sợ Quân đội nên làm Chủ Tịch Quân uỷ trung ương chưa đủ, lại qua gá nghĩa với công an, tự cơ cấu thành viên thường của Đảng ủy Công an Trung ương.Quân đội không bao giờ quên tánh đoản hậu, thói làm nhục quân đội của Đảng CSVN. Tổng bí Thư Lê Duẫn, Trưởng Ban Tổ chức không một ngày lính khi được thời làm nhục Đại Tướng Võ nguyên Giáp, đày Tướng Giáp phụ trách chương trình sanh đẻ có kế hoạch và loan truyền câu ca dao nhục mạ “Ngày xưa Đại tướng cầm quân. Ngày nay Đại Tương cầm quần chị em”./.(VA)