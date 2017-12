Tài Xé, Giải Văn Học, Máy Cày, BOT, Tượng Sáp...

Xuân NiệmBi thảm vì xe cũ: báo Người Lao Động kể rằng hàng ngàn tài xế sắp mất việc vì taxi hết niên hạn. Bộ Giao thông Vận tải đã bác đề nghị xin nới niên hạn taxi thêm 12 tháng, đồng thời yêu cầu Hiệp hội Taxi Hà Nội vận động hội viên chấp hành theo Nghị định 86 về niên hạn taxi...Ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, cho rằng việc không nới niên hạn taxi sẽ khiến hàng ngàn taxi phải ngừng hoạt động, trong lúc chờ doanh nghiệp đầu tư mới thay thế xe hết hạn thì hàng ngàn tài xế mất việc... “Với quyết định này của Bộ GTVT, 5.000 người lao động sẽ mất việc và 3.000 xe của các doanh nghiệp sẽ phải ngưng hoạt động".Bản tin Zing kể: Nhà văn Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối giải thưởng Hội Nhà Văn Hà Nội.Tác phẩm "Ngôn từ" của Jean Paul Sartre nhận số phiếu bầu cao nhất để nhận giải văn học dịch nhưng hai dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai đã từ chối nhận giải.Sáng 10/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia diễn ra lễ trao giải Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2017 và lễ kết nạp hội viên.Lý do từ chối được dịch giả Thuận ghi trên FaceBook là:"Tôi từ chối giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội vì Hội chưa làm đúng trách nhiệm của một hội nhà văn - bảo vệ quyền tự do sáng tác của các nhà văn".Hôm qua, khi được phỏng vấn nhanh, mình có trả lời rõ ràng như vậy (vẫn còn lưu trong messenger). Bây giờ nhà báo lại bảo vì "lý do cá nhân"....Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Trà Vinh: Từ chối ly rượu mời, một phụ nữ bị bạn nhậu đâm chết.Nguyễn Văn Khanh mời rượu người phụ nữ cùng xã nhưng bị từ chối. Cho rằng mình bị xem thường, Khanh về nhà lấy dao gọt trái cây quay lại đâm chết nạn nhân.Ngày 10-12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh (25 tuổi, ngụ xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "giết người".Báo Thanh Nien6 kể: Khi học sinh nghèo phải học trường tư, đóng phí cao....HS được hỗ trợ học phí ở các trường ngoài công lập rất ít, chỉ vài phần trăm trong khi rất nhiều HS con nhà nghèo, khó khăn do học lực trung bình không vào trường công phải đóng học phí gấp 10 lần để học trường tư. Hoặc như mới đây ở TP.SG, qua một hội thảo cho thấy ngân sách nhà nước hỗ trợ cho một HS mầm non là 10 triệu đồng/năm, nhưng HS học các trường mầm non tư thục không được hỗ trợ gì cả, mà đa số là con em công nhân các khu công nghiệp hoặc nhóm phụ huynh nhập cư.Báo SGGP kể: Máy cày đi vào đường cao tốc bị ô tô tông gãy đôi.Khoảng 11 giờ ngày 10-12, trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và máy cày. Vụ tai nạn khiến người điều khiển máy cày bị thương nặng, giao thông trên đường cao tốc cũng bị gián đoạn sau vụ tai nạn.Trễ làm đường sắt, trả tiền lời thê thảm. Báo Lao Động kể chuyện nhà thầu Trung Quốc làm trễ Đường sắt Cát Linh - Hà Đông:“Số tiền 868,04 triệu USD phải trả lãi ngân hàng mỗi năm là bao nhiêu? Hãy nhân nó với 6,5% lãi suất tối thiểu để thấy việc chậm tiến độ 11 tháng của dự án này đang đổ nợ lên đầu dân như thế nào...Bài học đắt giá: Tham rẻ hoá đắt sẽ là một tiền lệ .”Tại sao tư bản Mỹ tư2ừ chôi làm BOT tại VN?Bản tin Infonet kể: Chủ tịch Amcham nói thẳng lý do nhà đầu tư Mỹ không hứng thú với dự án BOT VN."Thứ nhất là tình trạng tham nhũng tại các dự án trước đó", ông Adam Sitkoff nói với Nhadautu.vn khi được hỏi về lý do đến nay các nhà đầu tư Mỹ không đầu tư vào các dự án BOT giao thông tại Việt Nam.Bản tin VOV kê3: Cụ ông ở Sài Gòn mất nửa tỷ đồng sau cuộc điện thoại.Ông lão bị doạ liên quan đến tội phạm nên đã chuyển hết tiền cho kẻ xưng cán bộ "ban chuyên án tội phạm kinh tế" để chứng minh trong sạch.Ngày 10/12, Công an TP SG cùng quận Bình Tân xác minh số tài khoản ông Ngọc (71 tuổi) đã chuyển đến hơn 500 triệu đồng, mang tên Nguyễn Thu Hà. Nhà chức trách đang làm rõ hành vi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của ông lão.Bản tin VTC News kê: Cụ ông sở hữu 7 bằng đại học vừa nhận bằng thứ 8.Ngày 9/12, Trường ĐH Mở TP.SG tiến hành lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 900 sinh viên hệ đào tạo từ xa của trường, trong đó có một cụ ông 68 tuổi vinh dự nhận tấm bằng tốt nghiệp thứ 8 của mình.Ông tên Đoàn Minh Tuấn, quê Cà Mau và nhận bằng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trong đợt này của Trường ĐH Mở TP.SG. Được biết, ông còn đang theo học gần xong ngành Tiếng Anh của Trường ĐH Hà Nội.Bản tin VnExpress kể: Tượng sáp Giáo sư Trần Văn Khê bị cất đi vì gia đình chê xấu.Vài thành viên của gia đình cố giáo sư nhận xét chân dung ông ở Nhà trưng bày tượng sáp TP SG tạo hình sai.Ông Trần Quang Minh, con trai thứ của cố Giáo sư Trần Văn Khê cho biết, ông cùng hai người em (hiện sống tại Pháp) viết thư đề nghị Nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt (Nhà hát Hòa Bình, TP SG) ngừng giới thiệu chân dung cha mình. Người nhà cố giáo sư cho rằng khuôn mặt tượng không giống với nguyên mẫu, dáng ngồi chưa truyền tải được thần thái của ông, bàn tay cầm đàn bị sai, trang phục không giống cách ông mặc trong các buổi thuyết trình lúc sinh thời.