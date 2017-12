Trần KhảiVậy là cấm xã hội dân sự? Bỗng dưng nhà nước Hà Nội đổi chiều? Có thù gì nhau chăng, hay chỉ đơn giản là không muốn nghe ý kiến người dân?Bản tin RFA hôm 6/12/2017 ghi rằng nhà nước CSVN chính thức hăm dọa: Khai trừ đảng viên đòi thể chế xã hội dân sự...Đảng viên Cộng sản Việt Nam nào đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập’, ‘xã hội dân sự’, ‘đa nguyên- đa đảng’ sẽ chịu hình thức kỷ luật khai trừ.Đây là một nội dung trong Quy định được người đại diện Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng, thành viên thường trực Ban Bí Thư/Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương đảng, ký ban hành và truyền thông trong nước loan đi vào ngày 6 tháng 12.Bản tin RFA viết:“Theo Quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 thì ngoài những vi phạm vừa nêu, những đảng viên cộng sản Việt Nam sẽ bị khai trừ nếu cố ý nói, viết có nội dung bị đảng cho là ‘xuyên tạc lịch sử, sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả của Đảng và dân tộc; phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.’Quy định số 102 cũng nêu rõ sẽ khai trừ những đảng viên cộng sản Việt Nam nào ‘phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội và công an; phủ nhận vai trò của đảng đối với báo chí, văn học- nghệ thuật; sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật mà bị đảng cho là lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng và các lãnh đạo đảng, nhà nước’.Quy định số 102 của đảng còn nêu rõ biện pháp kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với một số hoạt động bị cho là vi phạm như ‘bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật với nội dung mà đảng cho là trái với đường lối, quan điểm của đảng….’”Báo Pháp Luật ghi rõ là tin vào “quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng” là đủ để bị khai trừ.Nghĩa là gì?Nghĩa là, đảng viên bị cấm suy nghĩ tự do. Bị cấm suy nghĩ khác với nhà nước.Báo Pháp Luật trong bản tin “Đòi thực hiện thể chế xã hội dân sự sẽ bị khai trừ Đảng” hôm 6/12/2017 ghi rằng:“...nếu đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ sẽ bị xử lý như sau:Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các vi phạm:Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình.Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên....Kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các vi phạm:Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng". Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội....”(ngưng trích)Tới đây, câu hỏi là, thế nào là hoạt động lợi dụng tôn giáo?Thí dụ, kinh sách tôn giáo nói rằng chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin sai, tư tưởng Hồ Chí Minh sai vì “Bác và Đảng chủ trương vô thần”... Như thế, có phài là lợi dụng tôn giáo để lên án ông Mác, ông Lê, ông Hồ?Bản tin báo Pháp Luật còn viết, có tôị là khi:“...Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước....”Như thế, có phải cụ Đoàn Duy Thành, cụ Trần Đĩnh đều có tội, vì in sách tố cáo nhà nước và ông Hô làm dân đói, làm kinh tế kiệt quệ?Nhưng, xã hội dân sự là gì mà CSVN sợ như thế?Thêm câu hỏi, có phaỉ như thế, CSVN xóa bỏ cam kết với Liên Âu (EU) về xây dựng xã hội dân sự?Tự điển Wikipedia, mục “Xã hội dân sự tại Việt Nam” còn ghi rằng, trích:“...Cam kết của EU với Xã hội Dân sự tại Việt NamDựa trên Kết luận của Hội đồng châu Âu tháng 10 năm 2012, Phái đoàn EU và các nước thành viên EU tại Việt Nam đã xây dựng một Lộ trình EU về cam kết với Xã hội Dân sự (XHDS) tại Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu chung của EU trong cam kết với XHDS, bốn lĩnh vực sau đây sẽ được các nước Thành viên EU và Phái đoàn EU ưu tiên ở Việt Nam:- Thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho các tổ chức XHDS ở Việt Nam.- Thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của XHDS trong việc hoạch định chính sách trong nước.- Tăng cường năng lực cho các tổ chức XHDS để các tổ chức XHDS thực hiện vai trò của mình hiệu quả hơn.- Đảm bảo hỗ trợ chính trị của EU cho XHDS.Mức độ tài trợ từ các nước thành viên EU và Phái đoàn EU cho xã hội dân sự khác nhau về độ lớn của các khoản tài trợ và các cơ chế tài trợ. Phần Lan, Ireland, Vương quốc Anh và Phái đoàn EU có dòng ngân sách riêng biệt cho XHDS. Một số nước thành viên EU đã thiết lập các quỹ tài trợ như một phần của chương trình lớn hơn, chẳng hạn như "Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp" của DANIDA3 / Sida4 cũng như "Sự tham gia của Công chúng và Trách nhiệm giải trình" của DANIDA / DFID5. Một số nước thành viên EU cũng đang đóng góp cho Kế hoạch Một Liên hiệp Quốc và các chương trình hỗ trợ XHDS của Ngân hàng Thế giới.”Như thế là khỏi có chuyện đổi mới hay cải cách gì?Nơi đây, xin ghi lời Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển trong hội thảo về cải cách thể chế trong khuôn khổ một diễn đàn về kinh tế tại Hạ Long năm 2014:“Tôi nghĩ, đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự.”Than ôi... Vậy là, chớ mong gì về xã hội dân sự, khi nhóm 4 chữ này trở thành cấm kỵ.Hay là, đôi sang tiếng Việt mới cho bí hiểm hơn, cho trí tuệ hơn, cho chẳng người dân nào hiểu nổi: jã tội zân kự?