Amazon Mua Lại Whole Foods Với Giá 13.7 Tỷ USD Trở Thành Khách Hàng Của Microsoft Azure

Khoảng giữa tháng 06/2017, Amazon đã mua lại chuỗi siêu thị thực phẩm sạch Whole Foods với mức giá 13.7 tỷ USD. Thương vụ có vẻ như không ảnh hưởng tới các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon.Tuy nhiên, Amazon và Microsoft vốn là đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến đám mây điện toán. Thực tế, thương vụ mua lại Whole Foods vô tình khiến cho 2 công ty trở thành đối tác của nhau. Cụ thể, Amazon mua lại Whole Foods và trở thành khách hàng lớn của dịch vụ điện toán đám mây Microsoft Azure.Theo đó, chuỗi siêu thị thực phẩm Whole Foods là một trong những khách hàng lớn nhất của đám mây Azure. Có tới 91,000 nhân viên của Whole Foods đang sử dụng dịch vụ Azure Active Directory để dễ dàng hội nhập và sử dụng các phần mềm trên nền tảng đám mây. Microsoft cũng cung cấp các dịch vụ Office 365, OneDrive for Business, Skype for Business và rất nhiều dịch vụ doanh nghiệp khác cho Whole Foods. Nên các hoạt động của Whole Foods phụ thuộc khá nhiều vào các nền tảng và dịch vụ doanh nghiệp của Microsoft.Hiện chưa có thông tin về kế hoạch chuyển đổi sang nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services. Amazon và Microsoft có thể sẽ tiếp tục trở thành đối tác của nhau trong một thời gian.Hiện Amazon vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua điện toán đám mây. Trong khi Microsoft đang đứng ở vị trí thứ 2, nhưng công ty có được lợi thế cung cấp các dịch vụ và phần mềm doanh nghiệp.Teho: Nguoivietphone.com