TT Trump: Jerusalem Là Thủ Đô Của Israel; Dân Palestine, Hồi Giáo Biểu Tình Chống Mỹ

WASHINGTON - TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel hôm Thứ Tư và loan báo dự định dời toà ĐS Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem, bất kể phản ứng bất lợi từ nhiều hướng.Ông tuyên bố tại Bạch Ốc “Tôi đã quyết định là đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel” - theo lời ông, thỏa ước hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine không đến gần hơn sau hơn 2 thập niên vận động.Đây cũng là hưá hẹn của ứng viên Trump trong thời gian tranh cử TT.Trong ngày Thứ Ba, các nhà lãnh đạo thế giới Arap và TT Pháp đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và phản đối hành động của nguyên thủ Hoa Kỳ có thể làm tăng căng thẳng trong vùng – ông Trump đuợc hô hào xét lại.Trong thời gian qua, các chính quyền DC cũng như CH vẫn chủ trương để 2 phe liên quan thương luợng về quy chế của Jerusalem.Nhưng, hôm Thứ Tư, ông Trump ra lệnh cho Bộ ngoại giao chuân bị dời toà ĐS tới Jerusalem – ông cho biết: lệnh này là bắt đầu tiến trình thuê kiến trúc sư họa kiểu và tuyển chọn nhà thầu.Hôm Thứ Tư, người dân Palestine đã xuống đường biểu tình chống quyết định gây tranh cãi của TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và dời Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem.Người dân Palestine tại Thành Phố Gaza và Rafah hô to khẩu hiệu “Chết đi, nước Mỹ,” “chết đi, Do Thái.” Họ đốt cờ Mỹ và Do Thái cũng như đốt hình của Trump.Các nhóm Palestine và Hồi Giáo kêu gọi 3 ngày “cùng nhau giận dữ” chống lại TT Trump. Nhiều thành viên của Quốc Hội Jordan cũng biểu tình trước Sứ Quán Hoa Kỳ tại Amman hôm Thứ Tư.Tổng Thống Iran Hassan Rouhani đả kích kế hoạch thừa nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái của người đối tác Trump hôm Thứ Tư, nói rằng điều đó sẽ không được dung thứ.