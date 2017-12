Nghị Viên Tâm Nguyễn Bị 3 Gốc VN Dành Ghế; Bee Nguyễn Đắc Cử Dân Biểu Tiểu Bang Georgia, Dean Trần Thắng Ghế TNS Mass.

SAN JOSE, California — Cử tri Việt ngày càng được quan tâm hơn, đang trở thành sức mạnh chính trị mới...Mercury New ghi rằng tình hình tranh cử gay gắt hơn ở vùng Bắc California, Nghị viên Tâm Nguyễn bỗng nhiên rơi vào giữa vòng vây nguy hơn nửa phần thập diện mai phục: trong kỳ tái ứng cử sắp tới, Tâm Nguyẫn phải kình với 5 đối thủ tranh ghế của ông, trong đó có một đối thủ chính trị năm xưa.Omar Vasquez, 37 tuổi, nói rằng ông tranh ghế nghị viên San Jose để đấu tranh cho di dân và cho dân nghèo San Jose.Vasquez sẽ kình với Maya Esparza, người tranh cử đôi đầu Tam Nguyen năm 2014 và thua cuộc chung kết khoảng 200 phiếu.Đó cũng là may mắn cho Tâm Nguyễn, vì lá phiếu Latino sẽ bị Esparza và Vasquez chia ra trong Điạ Hạt 7 của San Jose, nơi Tam Nguyen đang giữ ghế Nghị viên.Nhưng phiếu gốc Việt cũng không an toàn cho Tâm Nguyễn, vì có 3 người gốc Việt khác ra giành ghế của Tâm Nguyễn:-- Thomas Duong, chuyên gia về cho vay mua nhà;-- Van Le, ủy viên giáo dục học khu East Side Union High School District; và-- Chris Le — kiểm toán viên thuế ở Oakland.Như thế, có 4 ứng cử viên gôc Việt và 2 ứng cử viên gôc Latino.Tâm Nguyễn nói rằng ông không lo gì vì ông tập trung vào những việc ông làm tốt đẹp, gắn bó với cộng đồng.Bee Nguyễn Đắc Cử Dân Biểu Tiểu Bang Georgia; Dean Tran Đắc Cử Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang MassachusettsATLANTA (VB) -- Cử tri trong khu vực thành phố Atlanta đã bầu cô Bee Nguyễn vào Hạ Viện Tiểu Bnag Georgia.Cô Nguyen hôm Thứ Ba 5/12/2017 đã thắng phiếu đối thủ Sachin Varghese, cùng Đảng Dân Chủ, trong cuộc đua chung kết vào ghế Dân biểu Địa Hạt 89 Tiểu Bang Georgia.Bee Nguyen có số lượng phiếu bầu tới 52% tổng số phiếu.Cô Bee Nguyen là người Việt Nam đầu tiên và là phụ nữ VN đầu tiên vào được Quốc Hội Tiểu Bang Georgia. Cô Bee Nguyen có lập trường bênh vực dân nghèo, bênh vực phụ nữ và nữ quyền, bênh vực quyền được bảo hiểm y tế của dân.Stephanie Shriock, Chủ tịch EMILY’s List, tổ chức chuyên huấn luyện và vận động các nữ ứng cử viên giúp Đảng Dân Chủ, viết thư cảm ơn cử tri Georgia đã bầu cho các phụ nữ có lập trường bênh vực dân nghèo và nữ quyền, nói rằng ghế Thống Đôc trong cuộc bầu cử sắp tới với đà thắng vang dội này sẽ vào tay Đảng Dân Chủ:“Cử tri tại Georgia cho thấy họ sẵn sàng thay đổi bằng cách bầu lên các nữ lãnh đạo có sức thu hút quần chúng. Bee Nguyen, Jen Jordan, và Nikema Williams sẽ là tiếng nói mạnh mẽ bênh vực các gia đình lao động trong khi họ chiến đấu cho các chính sách tăng quyền phụ nữ và cải thiện kinh tế tiểu bang.”FITCHBURG (VB) -- Ứng cử viên Dean Trần đã thắng phiếu trong cuộc tranh cử vào chức Thượng nghị sĩ Tiểu Bang Massachusetts.Tran, thuộc Đảng Cộng Hòa, đương nhiệm nghị viên thành phố Fitchburg, đã thắng đối thủ nặng ký ở Đảng Dân Chủ Sue Chalifoux Zephir khoảng 600 phiếu.Dean Trần nói rằng chiến thắng của anh là nhờ tới tận nhà cử tri, nói chuyện trực tiếp về các nhu cầu trong địa hạt.Trần nói là trong cương vị Thượng nghị sĩ tiểu bang, anh sẽ đại diện cho địa hạt một cách lương thiện và hết lòng vì dân.Anh Dean Trần là người Việt đầu tiên vào được Quốc Hội Tiểu Bang Massachusetts.Tuy nhiên, nếu bầu 2 chiều, Dean Trần không thể đắc cử. Cuộc bầu phiếu hôm Thứ Ba có 3 đói thủ tranh phiếu với Dean Trần, phiếu đếm là:-- Tran có 7,289 phiếu.-- Chalifoux Zephir có 6,614 phiếu.-- Claire Freda có 1,552 phiếu.-- Charlene DiCalogero có 201 phiếu.Theo các nhà phần tích, Dean Trần gần như chắc chắn thắng cử nếu phiếu còn lại cũng chia đều.