Khánh Hòa: 300 Thợ May Đình Công

KHÁNH HÒA -- Công nhân một phân xưởng may tại Khánh Hòa đã đình công...Báo Lao Động kể rằng, có gần 300 công nhân ngừng việc, đình công đòi giải quyết chế độ.Sáng 29.11, hàng trăm công nhân làm việc tại phân xưởng may của Công ty May mặc TM Mai Lan Anh (tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã ngừng việc, tập trung trước trụ sở chi nhánh đòi chủ doanh nghiệp này giải quyết chế độ lương, bảo hiểm, tăng giờ làm việc, tiền ăn ca...Gần 300 công nhân đội mưa đòi chủ doanh nghiệp sớm giải quyết các bất công. Theo các công nhân, việc đình công này xảy ra 2 hôm nay. Tuy vậy, chủ doanh nghiệp vẫn không gặp gỡ các công nhân để giải quyết tranh chấp về lao động.Bản tin báo Lao Đôg ghi lời chị H.T.K.L (làm việc tại bộ phận phụ) cho biết, chủ doanh nghiệp quá ép công nhân, bắt phải tuân theo những điều kiện bất hợp lý.Chị L nói: "Công ty không cho công nhân nghỉ 1/2 ngày. 1 suất cơm trưa của công nhân chỉ có 9 nghìn đồng thì không thể đủ sức để làm việc. Nhiều công nhân không biết họ đã được đóng bảo hiểm hay chưa..."Theo các công nhân, chủ doanh nghiệp yêu cầu tăng ca nhưng lương trả không đủ, tiền tăng ca trả cũng không đủ. Nhiều công nhân làm việc nhưng không có hợp đồng lao động. Chế độ thai sản cũng không được chi trả đầy đủ.Được chi nhánh doanh nghiệp này ký hợp đồng làm việc 2 năm nhưng chị L.T.H (bộ phận tiêu dùng) không biết được tình trạng bảo hiểm của chị như thế nào, dù hằng tháng, lương vẫn bị khấu trừ hơn 300 nghìn đồng."Làm 26 ngày công, làm thêm ngày chủ nhật mới có tiền chuyên cần. Công nhân nghỉ một ngày không phép đưa xuống học việc với mức lương 500 đồng/tháng. Nếu công nhân đồng ý thì làm, không thì nghỉ việc" - chị H nói.Theo tìm hiểu của Lao Động, tranh chấp lao động này bắt nguồn từ thông báo của doanh nghiệp vào ngày 27.11, với nội dung: Quy định đối với công nhân nghỉ 1 ngày không phép sẽ chuyển về học việc và nhận mức lương như công nhân học việc; không giải quyết các trường hợp xin nghỉ phép 1 buổi/ngày; bắt đầu từ ngày mai (28.11), tất cả công nhân viên mang cơm trưa theo ăn, xưởng không nấu cơm, vì ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy...Trong khi đó, Báo Khánh Hòa ghi nhận thêm một số chi tiết, cho biết công ty Mai Lan Anh được thành lập năm 2015, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Chị L.T.K.H - công nhân công ty cho biết: “Tôi làm việc ở đây đã hơn 2 năm, nhưng công ty chỉ thực hiện ký hợp đồng lao động từng năm một. Công ty không thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng hàng tháng vẫn trừ một phần tiền lương của công nhân để đóng bảo hiểm. Chúng tôi vẫn chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Những công nhân sinh con không được hưởng chế độ thai sản như quy định của pháp luật”.Trong khi đó, chị H.T.K.L cho biết: “Hàng tháng, công ty trả lương cho công nhân không đầy đủ 26 ngày công. Khi công nhân kiến nghị thì công ty cho rằng bị sai sót, hứa hẹn trả nhiều lần và cuối cùng không trả. Công ty còn yêu cầu công nhân tăng ca 5 giờ, nhưng chỉ trả công 3 giờ. Không chỉ thế, công ty còn bắt buộc người lao động phải làm cả ngày Chủ nhật mới cho hưởng 300.000 đồng tiền chuyên cần. Trong tháng, nếu công nhân nghỉ 1 ngày không có lý do, không đủ 26 ngày công thì bị chuyển xuống làm việc ở bộ phận thử việc và cho hưởng mức lương 500.000 đồng/tháng”.Theo đa số công nhân ở Công ty Mai Lan Anh, công ty ép định mức 30 sản phẩm/giờ/người là quá cao. Nếu công nhân không đạt định mức này thì công ty sẽ áp dụng mức lương tính theo tỷ lệ phần trăm năng suất công đoạn đạt được. Đồng thời, công ty không có lương sản phẩm nên thu nhập của người lao động khá thấp. Hàng năm, công ty không thực hiện việc nâng lương cho công nhân, không có phép năm. Ngày lễ, công ty cho công nhân nghỉ làm và thưởng 100.000 đồng/người, nhưng lại cắt mất 300.000 đồng tiền chuyên cần.