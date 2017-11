Tòa Pháp Cấm 2 Hóa Chất Hãng Mỹ

Một tòa án Pháp quốc đã ra lệnh treo giấy phép đối với 2 loại thuốc sâu rầy của công ty Hoa Kỳ Dow Chemical Co, vì cớ nguy hiểm đối với môi trường, bao gồm cả ảnh hưởng có hại đối với loài ong. Phán lệnh của tòa án tỉnh Nice, Pháp quốc, đảo ngược quyết định hồi tháng 9/2017 đưa ra bởi Sở Môi Trường và Y Tế của Pháp khi cấp hai giấy phép cho hóa chất nông nghiệp Closer và Transform, trong đó có chất diệt sâu rầy sulfoxaflor. Công ty Dow Chemical hồi tháng 9/2017 đã hoàn tất sáp nhập với E.I. du Pont de Nemours and Co để trở thành DowDuPont Inc.