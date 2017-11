Nam Hàn Dạy Tiếng Việt Cho Trẻ Em

SEOUL, Nam Hàn -- Một thống kê của Nam Hàn cho biết cô dâu Việt Nam đã nhiều tới mức đông hơn số lượng cô dâu các nước khác. Và do vậy, cần dạy tiếng Việt cho nhiều trẻ em.Bản tin từ thông tấn KBS ghi nhận: Một trường trung học phổ thông ở Busan bắt đầu giảng dạy tiếng Việt từ năm học 2018...Sở Giáo dục thành phố Busan hôm thứ Năm (23/11) cho biết trường trung học phổ thông Nam Busan ở quận Yeongdo của thành phố này sẽ bắt đầu giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga vào năm học 2018. Đây là lần đầu tiên tiếng Việt và tiếng Nga được đưa vào giảng dạy như một môn ngoại ngữ thứ hai tại một trường trung học phổ thông của Hàn Quốc.Trường trung học phổ thông Nam Busan cho biết Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định đưa tiếng Việt và tiếng Nga vào giảng dạy do xét thấy số lượng các doanh nghiệp ở khu vực thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và Nga ngày một nhiều, kéo theo nhu cầu học hai thứ tiếng này cũng tăng theo.Bản tin KBS ghi rằng vào chiều hôm 22/11, trường trung học phổ thông Nam Busan đã ký kết thỏa thuận với Đại học Ngoại ngữ Busan về việc hỗ trợ giảng dạy và thực hành ngoại ngữ thứ hai. Theo thỏa thuận này, trường sẽ bắt đầu lập bộ môn tiếng Việt và tiếng Nga cho các em học sinh nhập học từ năm học 2018 và tiến hành đào tạo dưới sự hỗ trợ của Đại học Ngoại ngữ Busan.Trong khi đó, bản tin Đài Á Châu Tự Do RFA ghi nhận: Phụ nữ Việt Nam vượt qua các nước Trung Quốc và Philippines, lần đầu trở thành nhóm cô dâu ngoại quốc đông nhất tại Nam Hàn năm 2016.Đây là thông tin được báo Hankyoreh loan tải dựa theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 16 tháng 11 vừa qua.Theo báo cáo, nhóm cô dâu Việt Nam dẫn đầu với 27, 9%, kế đến là Trung Quốc 26,9%, và thứ 3 là Philippines với 4,3%.Giải thích lý do vì sao cô dâu Việt có thể vượt qua cô dâu Trung Quốc, người lãnh đạo bộ phận nghiên cứu xu hướng dân số của cơ quan thống kê nhận định “Số lượng người Việt Nam tới Hàn Quốc làm việc và học tập tăng lên trong Làn sóng Hàn Quốc trong khi cuộc hôn nhân Trung – Hàn giảm đi, do phụ nữ Trung Quốc có nhiều cách để định cư ở Hàn Quốc mà không cần kết hôn.”Báo cáo cũng đề cập đến chú rể ngoại quốc tại Nam Hàn. Theo đó, các chú rể người Trung Quốc dẫn đầu với tỷ lệ 9,9% trên tổng số chú rể ngoại quốc, thứ nhì là Hoa Kỳ chiếm 6,4%, và xếp thứ ba là Việt Nam với 2,6%.