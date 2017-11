Samsung Sẽ Ra Mắt Galaxy S9 & S9 Plus Tại Triển Lãm 2018

Khoảng cuối tháng 11/2017, trang VentureBeat cho biết, Samsung đang muốn ra mắt một số thiết bị mới, trong đó có Galaxy S9 & S9 Plus, tại sự kiện Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2018, sẽ diễn ra tại Las Vegas vào tháng 01/2018.Trước đây, Samsung đã ra mắt bộ đôi Galaxy S8 & S8 Plus vào tháng 03/2017 và bỏ qua sự kiện World Mobile Congress. Được biết, 2 chiếc flagship mới Galaxy S9 & S9 Plus sẽ có thiết kế gần như tương tự với Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus, với màn hình Infinity Display kích thước 5.8 inch và 6.2 inch, được vát cong sang hai bên. Theo VentureBeat, Galaxy S9 & S9 Plus sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 845, với tiến trình 10mn.Ngoài ra, chiếc Galaxy S9 Plus sẽ có với 6GB RAM, còn Galaxy S9 có RAM 4GB. Ngoài ra, bộ đôi Galaxy S9 & S9 Plus sẽ có một số điểm chung về cấu hình, chẳng hạn như bộ nhớ trong 64GB, có thể mở rộng qua khe cắm microSD, loa stereo AKG và jack cắm 3.5mm sẽ vẫn được giữ lại.Nguồn tin cũng xác nhận, Galaxy S9 sẽ có thiết kế mặt lưng gần như tương tự khi so với những thông tin đồn đoán trong thời gian qua, với cụm camera kép được đặt dọc và thẳng hàng với cảm biến vân tay và cụm đèn flash LED.Nguoivietphone.com.