Samsung Có Thể Qua Mặt Intel Về Doanh Số Bán Chip

Khoảng cuối tháng 11/2017, theo dữ liệu từ hãng phân tích IC Insights, doanh thu từ mảng chip của Samsung sẽ đạt 65.6 tỷ USD, chiếm 15% thị phần toàn cầu trong năm 2017. Như vậy, Samsung có thể sẽ vượt Intel về doanh số bán chip trong năm 2017, chính thức soán ngôi Intel trở thành nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.IC Insight khẳng định: “Lần đầu tiên kể từ năm 1993, ngành công nghiệp bán dẫn đang rất kỳ vọng sự xuất hiện của một ‘quân vương’ mới”. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng chip có sự trợ giúp đáng kể từ doanh số bán DRAM và bộ nhớ flash NAND. Theo số liệu của IC Insight, Samsung hiện đang là nhà sản xuất chi mạnh tay nhất cho mảng chip. Dự báo trong năm 2017, Samsung sẽ chỉ khoảng 90.8 tỷ USD cho sản xuất chip, tăng 35% so với năm 2016. Mức đầu tư lớn cho sản xuất chip chắc chắn sẽ góp phần giữ vững vị thế nhà sản xuất chip hàng đầu cho Samsung trong năm 2017 và nhiều năm tiếp theo. Dù vậy, nếu xuất hiện những liên minh sản chip đủ lớn, sẽ khó để chắc chắn vị thế dẫn đầu của Samsung sẽ không bị đe dọa.Nhà sản xuất chip SK Hynix cũng kỳ vọng sẽ kịp cạnh tranh vị trí nhà sản xuất chip lớn thứ 3 thế giới với doanh số 26.2 tỷ USD, tiếp theo là Micron Technology với 23.4 tỷ USD. IC Insights nhận định: “Các nhà sản xuất chip nhớ lớn như SK Hynix và Micron sẽ có động thái chuyển mình mạnh mẽ nhất trong Top 10 so với năm 2016. Do sự tăng trưởng của thị trường DRAM và bộ nhớ flash NAND, các công ty dự kiến sẽ thăng hạng ít nhất 2 bậc trong bảng xếp hạng Top 10 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới 2017”. Cũng theo dự báo của IC Insight, thị trường chip nhớ sẽ sớm bão hòa và dư thừa nguồn cung do động thái đầu tư mạnh tay của Samsung.Nguoivietphone.com.