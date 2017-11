Uber Trả Tiền Cho Tin Tặc Để Xóa Dữ Liệu Bị Cắp Của 57 Triệu Người

Tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 57 triệu khách hàng và tài xế từ công ty Uber Technologies Inc., là vụ xâm nhập rất lớn mà công ty này đã che giấu hơn một năm nay. Tuần này, công ty xe taxi này đã sa thải giám đốc an ninh và một trong những phụ tá của ông ấy vì vai trò của họ trong việc giấu kín vụ tin tặc, mà gồm cả việc trả số tiền lên tới $100,000 cho các tin tặc.Dữ liệu bị mất từ vụ tin tặc tấn công vào tháng 10 năm 2016 gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của 50 triệu người đi xe Uber trên khắp thế giới, theo công ty cho Bloomberg biết hôm Thứ Ba. Thông tin cá nhân của khoảng 7 triệu tài xế cũng bị đánh cắp, gồm khoảng 600,000 số bằng lái xe của tài xế tại Hoa Kỳ. Số An Sinh Xã Hội, thông tin thẻ tín dụng, các chi tiết về địa điểm du lịch, hay dữ liệu khác bị mất, theo Uber cho biết.Vào lúc sự kiện xảy ra, Uber đang thương lượng với các nhà giám sát Hoa Kỳ điều tra các vụ kiện riêng về những vi phạm quyền tư ẩn. Uber bây giờ nói rằng họ đã có trách nhiệm hợp pháp để phúc trình vụ tin tặc cho các nhà giám sát và các tài xế là những người có số bằng lái xe bị đánh cắp. Thay vì vậy, công ty đã trả cho các tin tặc để xóa các dữ liệu và giữ kín chuyện xâm nhập. Uber nói họ tin rằng thông tin đã không bao giờ được sử dụng nhưng từ chối công khai danh tính của các tin tặc.Sau khi Uber công khai vụ tin tặc hôm Thứ Ba, Bộ Trưởng Tư Pháp New York Eric Schneiderman đã bắt tay vào cuộc điều tra vụ tin tặc, theo nữ phát ngôn viên của ông bộ trưởng là Amy Spitalnick cho biết.