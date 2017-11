Tiến Sĩ, Xe Hơi, Phi Công, Vịt Biển, Ngư Dân...

Xuân NiệmCó phải đào tạo 9.000 Tiến Sĩ sắp tới chỉ là một cách để các quan chức củng cố cho chế độ vững vàng thêm vài thập niên? Có phải tất cả con cháu của mấy trăm ủy viên Bộ Chính Trị sẽ được cầm tiền chính phủ để đi học Tiến sĩ, Thạc sĩ theo đề án mới, và rồi một số sẽ kết hôn với Việt kiều để ở lại nằm vùng, phần còn lại sẽ về VN thay ba mẹ để cai trị VN thêm vài thập niên nữa?Báo Thanh Niên ghi lời Vũ Hà Văn (Giáo sư Đại học Yale, Mỹ): “Với chất lượng chung đào tạo tiến sĩ như hiện nay, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán là dù có thêm 9.000, hay 90.000 người, thì cũng vậy thôi...”Dĩ nhiên, đó là đào tạo Tiến sĩ trong nước. Nhưng con quan chức sẽ cầm tiền chính phủ sang Mỹ, Anh, Úc... học.VOV kể: Ô tô nhập khẩu tiếp tục sụt giảm mạnh...Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10 với 5.838 xe ô tô nguyên chiếc các loại giảm 4,5%, đặc biệt là xe từ Indonesia.Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải Quan, trong tháng 10/2017 cả nước đã nhập khẩu 5.838 xe ô tô nguyên chiếc các loại và có trị giá hơn 155 triệu USD.Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục sụt giảm 4,5% về số lượng và 6,1% về giá trị so với tháng trước.Báo Đất Việt kể: Lấy lý do bận việc, nữ tài xế quyết ‘cố thủ’ trên xe, nhấn ga đẩy CSGT đi xa 100m...Phạm lỗi xe quá hạn đăng kiểm, bị CSGT thổi phạt nhưng nữ tài xế lấy lý do "tôi đang rất bận, sẽ quay lại sau" rồi kiên quyết "cố thủ" trên xe, thậm chí còn nhấn ga đẩy chiến sĩ đang làm nhiệm vụ di chuyển khoảng 100m.... sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/11, trên tuyến đường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại chốt CSGT, danh tính nữ tài xế này được xác định là Nguyễn Thu Th. (SN 1971, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội).Bản tin VTC News kể: Đại úy phi công Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18 hy sinh khi tham gia huấn luyện bay tại Vương quốc Anh.Binh đoàn 18-Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin đại úy phi công của Việt Nam là Nguyễn Thành Trung đã hy sinh khi tham gia huấn luyện bay ở Vương quốc Anh ngày 17/11.Bản tin Zing kể về tử tù Trần Thị Nhung (48 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã thi hành án:“ Trước khi thi hành án, nữ tử tù viết thư dài kín 3 mặt giấy. Với cảm xúc hỗn độn, Nhung đang nhắn nhủ mẹ già lại bất ngờ quay sang dặn dò con trai và con dâu......Với đồ ăn được đưa ra, người phụ nữ này chỉ nhận cho mình món chay, còn món mặn Nhung ngỏ ý với quản giáo chuyển cho người bạn tù thân thiết tên Hằng. "Tử tù Nhung quan niệm, ăn chay là sám hối, để đến lúc đền tội sẽ được về ... cõi phật", một cán bộ trại tạm giam Công an Hải Phòng chia sẻ.”Báo Tuổi Trẻ kể: Chiều 19-11, tàu SAR 413 đã đưa hai ngư dân của tàu cá BV 5124 TS về đến Vũng Tàu an toàn. Hai ngư dân này khai bị sóng lớn đánh rơi xuống biển khi đang đánh cá.Theo đó, hai ngư dân được tàu SAR 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3) cứu vớt và đưa về bờ vào lúc 16h30 ngày 19-11 là Hoàng Văn Bộ (27 tuổi, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và NguyễnThanh Sang (24 tuổi, quê TP Trà Vinh).Báo SGGP kể về “Nuôi vịt biển”...Thời tiết khí hậu biến đổi trong vài năm qua đã làm cho nhiều tỉnh, thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị xâm nhập mặn, ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi thủy cầm. Hiện một giống thủy cầm mới là vịt biển có nhiều khả năng trở thành vật nuôi chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân vùng ĐBSCL, nhằm đối phó với thích ứng biến đổi khí hậu.Tại hội nghị “Phát triển giống vịt biển phục vụ chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu tại Nam bộ”, các chuyên gia cho biết vịt biển rất dễ nuôi ở tất cả môi trường (nước ngọt, nước lợ, nước mặn) và chất lượng thịt, trứng tương đương với vịt nước ngọt hiện nay.Báo Giáo Dục VN ghi lời Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Xuân Sang có dấu hiệu “tham nhũng học vị”...Ông Nhưỡng nói: "Dù vô tình hay hữu ý thì việc kê khai bằng cấp như vậy là có biểu hiện không trung thực. Đây là một dạng tham nhũng về học vị."Thứ nhất, ông Nguyễn Xuân Sang kê khai và sử dụng bằng Tiến sĩ (từ xa) không được công nhận tại Việt Nam, như vậy là có dấu hiệu thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm.Thứ 2, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải năm 2015 là ông Đinh La Thăng bổ nhiệm cho “nợ” tiêu chuẩn đối với cán bộ này.Báo Đầu Tư kể: Ngành mía đường Việt Nam sẽ phải đối mặt nhiều sức ép cạnh tranh trong thời gian tới với đường ngoại nhập giá rẻ từ các nước trong khu vực (đặc biệt là Thái Lan) sau khi thực hiện xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) từ 1/1/2018.Báo Anh Ninh Thủ Đô ghi lời đại biểu Phạm Trọng Nhân nói vê Sài Gòn:"Nơi được xem là Hòn ngọc Viễn Đông đang oằn mình trong khói bụi, kẹt xe, ngập chìm sau những cơn mưa nặng hạt. Nếu chúng ta không mạnh dạn 'vượt rào', không đủ tự tin một lần dấn thân cho cái mới thì tiềm năng vẫn mãi là viễn cảnh tốt đẹp trong các đề án..."