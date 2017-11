Cộng Sản Sợ Internet

Vi AnhTổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) hôm 14 tháng 11, 2017 ra thông cáo chỉ trích không cho phóng viên đặt câu hỏi trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 9/11. Tuỳ viên báo chí của TT Trump là Sarah Huckabee Sanders sau đó nói lý do là vì Trung Quốc không muốn nhận câu hỏi.Còn tại hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hôm 10 và 11/11, báo chí cũng bị hạn chế tham dự một số sự kiện quan trọng. Báo chí không được đưa tin về bữa tối APEC trong đó có sự tham gia của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin.RSF lên án chính phủ CSVN đã hình sự hóa có hệ thống tự do phát biểu trong suốt năm qua bằng các biện pháp kiểm duyệt, giam giữ người trái phép và các tội khác. Theo tổ chức này đã có ít nhất 25 bloggers bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi Việt Nam trong năm qua.CSVN coi truyền thông chánh trực và Internet xa lộ thông tin là kẻ thù đáng sợ. Nhưng CS không thể cắt đứt Internet vì làm như vậy là CSVN không thể giao thương, không thể ngoại giao, không thể ‘giao liên’ hành chánh, truyền tin quân sự trong nước được nữa. CS chỉ có thể siết dân chúng trong việc sử dụng Internet. Nhưng không siết chặt được vì nhiều tổ chức giỏi hơn CSVN, giúp người Việt vượt tường lửa, qua mặt CSVN không cần bóp kèn.Nhớ Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF (Reporters Sans Frontières), nhơn ngày 12/03/2012 là Ngày Thế giới Chống Kiểm Duyệt Internet, công bố các chế độ sau đây là “kẻ thù của Internet năm 2012”: Ả Rập Xê Út, Bahrain, Belarus, Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Uzbekistan, Syria, Turkmenistan và Việt Nam. Theo bản báo cáo này, cả ba chế độ CS còn sót lại ở Á châu là CS Bắc Hàn, CS Việt Nam và CS Trung Quốc đều bị rờ gáy. CSVN đã liên tục bị 10 năm rồi, năm 2012, VNCS đứng sát sau TC.Cộng sản Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam đều sợ Internet, sợ thông tin, nghị luận, sợ blog chánh trị của người dân do xa lộ thông tin tòan cầu Internet chuyển tải. Nên CS coi Internet là kẻ thù, đánh phá Internet một cách thô bạo và không ngừng nghỉ.Tại sao? Vì Internet đang giải thóat Con Người ra khỏi kềm kẹp của độc tài CS, vạch trần tuyên truyền của CS đầy giả dối và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền. Vì Internet giúp đưa thông tin nghị luận của mọi hình thái truyền thông đại chúng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, truyền thông trong luồng hay ngoài luồng giúp cho khán thính, độc giả xem xét nhận định. Nói một cách khác, Internet cung ứng nhu cầu tìm hiểu, nhận xét cho con người, một món ăn tinh thần cho kiến thức, có khi còn quí hơn, cần thiết, thiết yếu hơn nhu cầu giải trí nữa. Vì kiến thức là sức mạnh của con người trong thời đại khoa học kỹ thuật cao đương đại.Muốn hay không muốn truyền thông đại chúng cũng đóng vai trò lớn không chối cãi được trong cuộc sống của thời đại này. Mà Internet là phương tiện chuyên chở mọi lọai hình của truyền thông đại chúng từ phát thanh, phát hình, báo chí truyền thống của cơ quan, tập thể cho đến webs, blog, paltalk của cá nhân, v.v... Để một bên quảng cáo tràn ngập trên các loại hình truyền thông đập vào mắt vào tai mỗi người một ngày không biết bao nhiêu lần, còn có thông tin, nghị luận, và giải trí rất phong phú. Tạm lấy người Mỹ như một điển hình tiên tiến trong thời đại truyền thông đại chúng vì muốn hay không muốn người Mỹ là người sử dụng và hưởng dụng truyền thông đại chúng nhiều nhứt. Để từ đó thử phân tích tin tức là một thứ giải trí hay là một nhu cầu công ích.Một, khảo nghiệm của đại học cho biết người Mỹ là người dùng truyền thông nhiều nhứt. Dùng hai phần ba thời gian thức để vô Internet, xem TV, nghe nhạc, hay nói điện thoại. Đó là kết quả do Trung tâm nghiên cứu của Đại học Indiana làm một cuộc khảo sát khoa học và công phu. Kết quả cho biết trung bình một người Mỹ sử dụng 30% thời gian thức để tiếp cận với truyền thông và 20% để làm việc.Internet, và các trang mạng xã hội là vũ khí đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống áp bức, bóc lột. Thế mới biết tại sao CS Trung Quốc và Việt Nam tìm đủ mọi cách siết chặt Internet, “quản lý” webs và blogs. Và thế mới biết tại sao những nhà đấu tranh tận dụng công dụng của Internet. Internet đã giải thoát người dân ra khỏi truyền thông đại chúng của Đảng Nhà Nước chuyên tuyên truyền cho họ và đánh phá người chống CS. Và cũng giải thoát người dân ra khỏi các hệ thống truyền thông đại chúng ngay trong xã hội tự do, dân chủ nữa. Trong xã hội tự do, dân chủ cơ quan truyền thông không còn quyền ăn, quyền nói, quyền góp ý kiến người khác, tưởng mình có quyền hướng dẫn, giáo dục quần chúng. Báo không nói thì Internet nói.Ở VN, phong trào bloggers đã thành hình, đã thành công trong một số việc gần đây như khơi động vấn đề TC xâm lấn Hoàng sa, Trường sa, và khai thác bauxite ở Cao Nguyên và đã làm Bộ Chánh trị và các bộ có liên quan bối rối. Ở VN Hải ngoại, nhứt là ở Mỹ, quê hương của Internet, Internet hoàn toàn tự do, lớp trẻ rất nhiều, computer là môn học bó buộc. Nhưng cũng không ít người lạm dụng Internet. Mỗi ngày trên Internet cũng thấy nhiều webs, groups và blogs đả kích nhau nhiều hơn là tập trung nỗ lực bài trừ tham nhũng, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ VN. Dù rằng hằng ngày, từng giờ ở nước nhà VN, xảy ra rất nhiều vụ bất công, áp bức, rất nhiều cán bộ đảng viên CS tham quan ô lại, tư bản đỏ ở thành thị, cường hào ác bá đỏ ở nông thôn đã bao năm làm đồng bào trong nước đau khổ vô cùng.Người Việt định cư ở Mỹ 42 năm rồi, mà kẻ thù CSVN ở cách xa nửa vòng trái đất vẫn không tha. Nhiều khi mở báo chí online của người Việt Hải Ngoại trên xa lộ thông tin Internet, là thấy cờ máu của CSVN treo trên trang đầu, tờ báo hải ngoại phải mất thì giờ, có khi phải tốn tiền nhờ chuyên viên hạ xuống. Và email, webs, facebooks của những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN thường bị công an tin tặc của CSVN gài vi khuẩn, bị tê liệt. 94% máy computers người dân xài trong nước đều có nhiễm ít nhiều virus. CS Hà nội chưa có luật lệ chống tin tặc. Trái lại CS Hà nội có “đào tạo một đội ngũ” để tin tặc chống phá những người dân yêu nước chống CS và TC./(VA)