Thủ Tướng Đức Bị Tố Tăng Gấp 5 Lần Vũ Khí Bán Cho Saudi và Ai Cập

BERLIN - Đối lập tố cáo chính quyền của Thủ Tướng Angela Merkel bán cho các chế độ độc tài Ai Cập và Saudi Arabia số luợng vũ khí trị giá 450 triệu euro (bằng 526 triệu MK) trong quý 3, là gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm truớc.Đó là con số do bộ trưởng kinh tế cung cấp theo yêu cầu của dân biểu đối lập.Riêng Ai Cập mua 300 triệu euro, là đích đến lớn nhất của chiến cụ do Đức sản xuất – Saudi Arabia trả gần 150 triệu euro.Bộ kinh tế không cung cấp thông tin chi tiết về các loại vũ khí, nhưng đuợc tin là Saudi mua 4 tàu tuần tiễu và 100 quân xa. Chưa rõ Ai Cập mua những gì.Dân biểu đối lập khuyến cáo: phải buộc Riyadh và Cairo trả lời về hàng ngàn tử vong trong cuộc nội chiến Yemen.4 đảng đang thương luợng chính quyền liên hiệp mới đuợc yêu cầu thảo hoạch chính sách xuất cảng vũ khí.