Thế Giới Ảo: TT Hillary Clinton

Vũ Linh...sát nhập Medicaid và Medicare vào hệ thống Hillarycare...Đầu tháng 11 này đánh dấu đúng một năm bà Hillary Clinton trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống Mỹ.Đúng 9 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 2016, vừa khi các đài TV đồng loạt xác nhận bà Hillary đã đắc cử tổng thống thứ 45, cả bầu trời New York đã rực sáng trong ba tiếng đồng hồ liền với trận mưa pháo bông vĩ đại nhất lịch sử bắn pháo bông của nhân loại. Dĩ nhiên, một phụ nữ lần đầu tiên đắc cử tổng thống Mỹ là đại cường lớn nhất của nhân loại, không ăn mừng lớn nhất sao được?Dù vậy, so với cuộc ăn mừng ngày 20 tháng Giêng năm 2017, thì vẫn chẳng thấm thiá vào đâu. Người ta ước lượng đã có hơn hai triệu người đổ xô về thủ đô Hoa Thịnh Đốn ăn mừng lễ đăng quang của bà tân tổng thống. Trong đó có khoảng một triệu dân da đen và nửa triệu dân gốc La-Tinh. Lẫn lộn trong đám đông là một triệu phụ nữ đội mũ tai mèo màu hồng, biểu tượng của phụ nữ tiến bộ Mỹ muốn vinh danh cái quý nhất của nữ giới, gần nửa triệu dân đồng tính và chuyển giới (do CNN ước lượng dựa trên số người có râu quai nón nhưng mặc váy). Con số các ông già da trắng tham dự lễ đăng quang được báo chí ước tính lên đến khoảng… hai ba trăm người tối đa, hầu hết là giáo sư đại học và phóng viên già của New York Times, Washington Post và đài CNN.Trong bài diễn văn nhậm chức, bà tân tổng thống đã vinh danh chiến thắng của bà như chiến thắng của phụ nữ đã thành công phá vỡ được cái trần nhà bằng kính –glass ceiling- cản đường công danh của phụ nữ, đồng thời cũng là chiến thắng của người dân da màu thấp cổ bé họng chống tài phiệt da trắng kỳ thị, cho dù bà TT Hillary chẳng phải da màu cũng chẳng thấp cổ bé họng, mà là đại phú da trắng to mồm nhất.Trên khán đài danh dự, TV cho thấy một dẫy ghế thượng khách ngay sau lưng bà TT Hillary, gồm hai chục bà da đen, da nâu, da vàng, hai chị đồng tính da trắng âu yếm nắm tay nhau, và ba anh chuyển giới liếc tình nhau. Phiá sau là gần 1.000 quan khách, hầu hết là các cụ da trắng, đại quan của hai chính quyền Obama và Hillary, và hơn 300 tài phiệt da trắng Wall Street, là những người đã đóng góp gần một tỷ đô cho bà Hillary tranh cử với lời hứa sẽ đánh thuế họ đến chết.Một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, bà TT Hillary đã bay ngay qua Los Angeles long trọng ký sắc lệnh ân xá toàn diện tất cả mọi “công dân không có giấy tờ”. Sắc lệnh chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước khẩn cấp làm thủ tục cấp quốc tịch Mỹ ngay cho khoảng 12 triệu người này, kể cả những người phạm tội hình sự đang lãnh án, mặt khác chuẩn bị mở cửa biên giới đón nhận tất cả di dân mới đến biên giới xin vào Mỹ, mau chóng cấp mọi trợ cấp cần thiết cho tất cả, từ bảo hiểm MediCal, Medicare, đến trợ cấp thất nghiệp, tiền già, học bổng, nhà miễn phí, trợ cấp đông con, cả phiếu thực phẩm đặc biệt có thể mua được bia Coronas.Bà TT Hillary tuyên bố nếu cách đây hơn 200 năm, nước Mỹ có thể mở toang cửa đón nhận dân da trắng đến khai quốc, sau đó đón nhận hàng vạn dân Phi Châu qua làm nô lệ, rồi hàng vạn dân Tầu qua mở tiệm mì gói và tiệm giặt ủi, thì bây giờ không có lý do gì nước Mỹ không thể mở cửa đón nhận vài chục triệu di dân Nam Mỹ qua làm vườn cắt cỏ hay vú em cho các đại gia Hollywood. Đây là cách bà Hillary trả ơn khi thăm dò cho thấy bà Hillary đã nhận được tới 97% phiếu của dân Hollywood, kể cả phiếu của mấy ông đạo diễn và tài tử khi đó chưa đi tù vì tội sàm sở với các tài tử mầm non, nam cũng như nữ.Hôm nay đây, một năm sau khi bà Hillary đắc cử, dân số Cali đã tăng ngay lên thêm hai triệu. Các chính phủ Trung Mỹ ước tính cả hai ba chục triệu người khác đang lo thu xếp nhà cửa, gom góp đông đủ họ hàng bà con ba thế hệ để di cư qua Mỹ. Tuyệt đại đa số là dân nghèo, thất nghiệp và già cả bệnh hoạn, hy vọng qua Mỹ để được bác đại phú gia Sam chăm nuôi đầy đủ miễn phí.Các dân biểu và nghị sĩ đảng DC đang lo soạn thảo luật cho phép tất cả dân nhập cư được tham gia bầu cử đủ cấp ngay lập tức, để họ có dịp bầy tỏ lòng tri ân với đảng DC. Tỷ phú Donald Trump, người thất cử trong cuộc bầu vừa qua, với tư cách người lãnh đạo bán chính thức của đảng CH, đã tuýt cho biết Ủy Ban Quốc Gia của đảng CH đang chuẩn bị đại hội toàn quốc để giải tán đảng.Một ngày sau khi tới Los Angeles, bà TT Hillary đã bay lên Minneapolis, nơi có đông di dân Somalia nhất nước, để công bố sắc lệnh thứ hai, bãi bỏ mọi thủ tục kiểm tra làm khó dễ di dân Hồi giáo Trung Đông. Với sự dễ dãi này, bà hy vọng dân Hồi Giáo sẽ cảm kích nước Mỹ, vui mừng nhận nơi này làm quê hương mới và mọi hoạt động khủng bố chống nước Mỹ sẽ chấm dứt ngay.Cũng như tại Trung và Nam Mỹ, hàng vạn người đã xuống đường bên Trung Đông để tung hô bà TT Hillary. Theo Gallup, tỷ lệ hậu thuẫn bà Hillary lên tới hơn 95% tại Trung Đông và Châu Mỹ La-Tinh. Có tin vài xứ Trung Mỹ và Trung Đông đang vận động xin làm tiểu bang mới của Đại Cường Cờ Hoa.Dĩ nhiên, ưu tư hàng đầu của bà TT Hillary vẫn là nước Mỹ và công dân Mỹ.Để bảo đảm phe cực hữu xảo quyệt không thể giăng bẫy hại ông chồng ngoan hiền của bà, gây hại đến thanh danh cả nước như trước đây, bà đã bổ nhiệm bà phụ tá thân cận Huma Abedin là người có nhiều kinh nghiệm với chồng bê bối, làm ‘chánh văn phòng’ cho cựu TT Bill Clinton, thanh lọc mọi phụ nữ tới gần ông Clinton hơn ba thước, kỹ hơn FBI thanh lọc khủng bố Hồi giáo. Vì lý do an ninh quốc gia, ông Clinton cũng được ‘yêu cầu’ chỉ xử dụng hệ thống điện thoại và emails do bà TT Hillary gắn riêng cho ông trong phòng ngủ của bà.Để trả lại công lý cho dân da đen, bà đã yêu cầu quốc hội duyệt xét lại Hiến Pháp và viết lại toàn bộ lịch sử Mỹ, ghi rõ công trạng lập quốc và dựng nước là từ mồ hôi nước mắt của dân nô lệ da đen chứ không phải của mấy ‘bố già’ lập quốc kỳ thị chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón sai nô lệ da đen.Quốc hội đang cứu xét dự luật đổi tên thủ đô Washington thành Martin Luther King City theo gương Ho Chi Minh City. Núi Rushmore có khắc tượng 4 tổng thống được đặt bom phá tan, và ngọn núi bên cạnh được khắc thành tượng TT Obama đang nhe răng cười (hàm răng được quét vôi trắng toát mỗi tháng). Các thành phố đều được lệnh duyệt xét lại tất cả tên đường xá, công viên, thay thế tên các cha già dựng nước bằng tên các anh hùng đã tranh đấu cho cuộc giải phóng dân da đen. Riêng TT Thomas Jefferson vẫn được chấp nhận vì ông này từng ngủ với mấy bà nô lệ da đen và là bố của cả nửa tá con lai đen, chứng tỏ ông rất thương dân da đen.Theo yêu cầu của nhóm mác-xít Antifa, bà TT Hillary đã thành lập ủy ban nghiên cứu việc hoàn toàn vô thần hoá nước Mỹ, danh từ ‘God’ được xóa hết bất cứ chỗ nào, kể cả trên tiền đô, triệt hạ tất các tượng tôn giáo từ Thiên Chúa giáo đến Phật giáo, kể cả các tượng Tầu thờ Quan Công, Khổng Tử, ông bà Táo và Tôn Ngộ Không.Bà TT Hillary cũng đã ra lệnh duyệt xét lại tất cả các ngày lễ, đặc biệt hủy bỏ lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, nhưng thêm tuần lễ nhịn ăn Ramadan, mặc dù 99% dân Mỹ chẳng biết Ramadan là lễ gì. McDonald mau mắn tung ra món hăm-bơ-ghơ mới có thể mua về, để tủ lạnh kín đáo ăn trong 7 ngày, không ai biết nếu mấy đứa nhỏ không điện thoại báo cho New York Times.Lễ chào quốc kỳ bị hủy bỏ. Bài quốc ca bị thu hồi vì bị coi như ca tụng chiến tranh và cổ võ chế độ nô lệ. Mỗi lần dân Mỹ tụ họp, chỉ cần mở màn bằng bài ráp mới nhất của một ca sĩ da đen cho mọi người vui vẻ. Vài ông bà ‘cấp tiến’ trong cộng đồng tỵ nạn ta hưởng ứng, kêu gọi mỗi lần tụ họp, chỉ cần mở màn bằng bài ca mới nhất của Chế Linh.Bà TT Hillary đã ký luật y tế mới, sát nhập Medicaid và Medicare vào hệ thống Hillarycare cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho tất cả, kể cả phá thai, cắt mổ chuyển giới, sửa sắc đẹp kiểu Hàn Quốc, tẩy da trắng kiểu Mai-Cồ Jackson,... Nhà Nước quốc hữu hóa hệ thống y tế, với tất cả nhà thương, hãng thuốc đều do Nhà Nước sở hữu. Các công ty bảo hiểm y tế đóng cửa tiệm hết. Tất cả bác sĩ đều lãnh tiền qua hệ thống y tế Nhà Nước, với phí tối đa ấn định ở mức 15 đô một giờ, cho mọi dịch vụ chẩn bệnh và chữa trị. Hàng trăm ngàn bác sĩ đang khai phá sản, bán nhà bạc triệu cho các quan đỏ Tầu và Việt, kể cả các bác sĩ Việt đang lo bán nhà ở Huntington Beach, rồi bán Mẹc-xe-đì đổi qua Hyundai đời 2010.Đối với dân lao động, bà kêu gọi quốc hội mau chóng biểu quyết luật lương tối thiểu 15 đô một giờ ngang với bác sĩ cho tất cả, bất kể làm nghề gì. Các chủ tiệm phở khu Bolsa sợ xanh mặt vì mấy anh Mễ lậu chạy bàn bây giờ hết làm lậu, đòi lương tối thiểu hết, cộng thêm tiền ‘boa’ tối thiểu 20%.Để có tiền chi trả những chi tiêu nhân bản trên, quốc hội soạn thảo luật thuế mới. Theo đó, khối 60% lợi tức thấp nhất sẽ không phải đóng một xu thuế nào hết, trong khi đủ loại trợ cấp được gia tăng. Khối 30% trung lưu sẽ chịu thuế cao hơn, từ 20% tăng lên tới 50% lợi tức hàng năm. Khối 10% giàu nhất sẽ bị tăng thuế suất từ 30% lên đến 90% lợi tức. Bà TT Hillary giải thích các đại gia lãnh 20 triệu lợi tức một năm có phải đóng thuế 90% thì cũng còn gần 200.000 đô một tháng để xài, không có lý do gì khiếu nại. Khiếu nại là không yêu nước, là phản động, là kỳ thị chủng tộc.Theo bà TT Hillary, đây là quyết định phản ảnh một chính sách thuế công bằng và nhân bản, giúp cơ hội cho những người quá nhiều tiền xài không hết được đóng góp hữu ích cho đất nước, đặc biệt là để nuôi những phụ nữ chẳng may có nhiều con quá vì quá ham vui quên uống thuốc ngừa thai mặc dù thuốc ngừa thai được phát miễn phí cho tất cả phụ nữ, hay những ông ăn thịt nướng BBQ, uống bia nhiều quá, không đủ tỉnh táo đi làm.Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội ước tính sau hai năm dưới chế độ thuế mới, lợi tức trung bình của dân Mỹ sẽ tuột từ hạng 9 trên thế giới với 57.000 đô một năm xuống hạng 92 với 22.000 đô một năm, ngang với dân quần đảo Polynesia, thuộc địa của Pháp. Một diễn biến được bà bộ trưởng Ngoại Giao Oprah Winfrey quảng bá sẽ giúp giảm thiểu các phong trào chống Mỹ trên thế giới vì ganh tỵ.Quyết định tăng thuế không được giới trung lưu hoan nghênh. Hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp 50 tiểu bang, liên tục cả năm nay, với các khẩu hiệu “She’s Not My President”, “Recount”, “Lock Her Up”,... Bà TT Hillary đã gạt qua các chống đối này, cho rằng “vẫn chỉ là cái đám ăn hại hết thuốc chữa –irredeemable deplorables- của Trump bị thua đau nên ấm ức tìm đủ cách phá thể chế dân chủ tiến bộ của nước ta”.Dù thuế tăng mạnh, bà TT Hillary vẫn trấn an là bà không muốn dân bị đóng thuế quá nhiều, nên một phần bội chi ngân sách sẽ được trang trải bằng công nợ. Bà hãnh diện thông báo nước bạn Trung Quốc vĩ đại đã đồng ý cho Mỹ vay 20.000 tỷ đô với lãi suất tượng trưng, đổi lấy việc Mỹ bãi bỏ việc kiểm tra thực phẩm và nội tạng nhập cảng từ Trung Quốc.Bà TT Hillary cũng loan tin Quỹ Clinton Foundation sẽ mở văn phòng tại một tá quốc gia nghèo nhất Phi Châu và Nam Mỹ để làm phước thiện tại đây, đồng thời cũng cho các vị lãnh đạo mấy xứ này có chỗ đầu tư an toàn và lâu dài cho những gia tài kếch xù của họ, giúp thắt chặt ‘quan hệ hữu nghị’ giữa Mỹ và các xứ chậm tiến.Quyết định về Quỹ Clinton Foundation đã gây công phẫn lớn tại Thượng Viện và khối CH đã kêu gọi bổ nhiệm công tố độc lập điều tra cho dân biết tiền từ đâu vào và được chi đi đâu. Có phải là hình thức mua bán ảnh hưởng chính trị của gia đình ông bà Clinton không. Bà TT Hillary đã tố giác đây chỉ là âm mưu săn lùng phù thủy của tụi cuồng điên CH cay cú vì thua đau.Ông Trump cũng đã tuýt nhiều lần, ca tụng giám đốc FBI James Comey và yêu cầu điều tra việc bà Hillary cách chức ông này đúng một tuần sau khi bà tuyên thệ, đồng thời cũng điều tra về việc FBI nghe lén điện thoại của ông Trump và ban vận động tranh cử của ông, giúp bà Hillary đắc cử như thế nào. Ông này cũng yêu cầu FBI mở lại cuộc điều tra về hệ thống email cá nhân của bà Hillary, nhất là truy tìm lại hơn 30.000 emails bà đã xóa, đồng thời điều tra vụ bà cựu bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch tìm cách cản FBI điều tra vụ email của bà Hillary, vụ bà Hillary trả tiền cho gián điệp Nga đi lùng tin xấu về ông Trump, và về vụ bà bán uranium cho Nga đổi lấy cả trăm triệu hối lộ cho Quỹ Clinton Foundation. Một tiểu ban khác lo điều tra xem tại sao TT Obama đã không làm gì để ngăn chặn Putin thâm nhập phá bầu cử khiến ứng viên Trump bị thua oan uổng.Cho đến nay, đã có ít nhất 18 ủy ban điều tra của quốc hội, khiến quốc hội hoàn toàn tê liệt vì hết điều tra đến điều trần, không thông qua được bất cứ luật nào.Thượng Viện cũng đã yêu cầu ông con rể của bà tổng thống, Marc Mevzinsky, và ông xui gia Edward Mevzinsky, ra điều trần về việc ông xui bị án tù 15 năm vì tội lừa đảo, sao lại được bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton vận động cho ra tù sau ít năm, để làm xui gia, sau khi ông đã ủng hộ 2 triệu đô vào Thư Viện Bill Clinton.Suốt một năm qua, TTDC đã liên tục chỉ trích tỷ phú Trump và đảng CH ngoan cố, không chấp nhận kết quả bầu cử, không tôn trọng ý dân, liên tục tìm cách phá hoại bà tân TT Hillary, cản trở mọi việc làm của bà. TTDC viết hàng loạt bài giảng giải về ý nghiã của lá phiếu và thể chế bầu cử tổng thống của Mỹ với hy vọng ông Trump và bọn Mỹ ruộng phá đám sẽ ý thức được trách nhiệm của họ, hiểu rõ thế nào là dân chủ, là ý dân, là yêu nước, chấm dứt những đánh phá và góp sức với bà tổng thống, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.Trong chủ trương san bằng mọi chia rẽ, phân biệt, kỳ thị bất công nam nữ, chính sách cầu tiêu chung của TT Obama được nới rộng ra nhiều phạm vi khác như phòng tắm chung, phòng ngủ chung, luôn cả giường ngủ chung trong các trường có nội trú cho tiện việc ‘giao lưu văn hoá’ giữa các sinh viên. Tất cả bệ tiểu đứng dành cho các ông trên cả nước đã được lệnh phá bỏ hết để dân chuyển giới không bị mặc cảm hay dị ứng khi vào nhà cầu công cộng, nhất là sau khi một nhóm chuyển giới phản đối việc họ phải đứng kéo váy lên để đi tiểu.Để thể hiện tinh thần khai phóng của quân lực, một sư đoàn quân chuyển giới dưới quyền bà thiếu tướng đồng hoá Caitlyn Jenner, cựu lực sĩ điền kinh chuyển giới thành đàn bà, sẽ được thành lập và gửi đi khắp thế giới cổ võ cho phong trào chuyển giới trong quân đội. Bà TT Hillary quảng bá đây là cách... vô hiệu hoá quân đội cả thế giới trong mục đích lâu dài là chấm dứt chiến tranh, mang lại hoà bình vĩnh cửu cho thế giới.Bà TT Hillary đã mở đầu công du ngoài nước bằng việc đi Âu Châu tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G-20. Tại đây, bà đã có dịp họp mật với TT Putin, để chia buồn ông Putin đã thất bại ê chề, không giúp ông Trump thắng cử được. Bà cũng không quên nhắc lại việc khi còn làm ngoại trưởng, bà đã giúp Nga mua được quyền khai thác một số lượng uranium lớn của Mỹ, bây giờ là lúc Nga nên chứng tỏ thiện chí làm chuyện phước thiện với Quỹ Clinton Foundation nhiều hơn nữa, và thỉnh thoảng cũng nên mời Đệ Nhất Phu Quân Bill qua Nga đọc diễn văn, giá cả có thể thương lượng sau, tương xứng với vai trò Đệ Nhất Phu Quân cực kỳ quan trọng của ông Bill hiện nay. Bà Hillary cũng nhắc lại cho TT Putin cả bà con gái Chelsea cũng có khả năng đọc diễn văn rất hay, giá cả cũng rất phải chăng, mua một bài được tặng một bài miễn phí.Bà TT Hillary cũng đã gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình, và hứa sẽ “cứu xét việc nhìn nhận bản đồ Trung Quốc Nam Hải” nếu Trung Quốc làm trung gian, áp lực Bắc Hàn ngưng phát triển vũ khí nguyên tử. Đúng một tuần sau, bà TT Hillary đã họp báo quảng bá thành tích nhờ bà điều đình giỏi nên Cậu Ấm Ủn đã ra lệnh ngưng mọi kế hoạch phát triển bom nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa, đổi lại viện trợ kinh tế 10 tỷ đô một năm trong 4 năm của bà Hillary, có thể gia hạn thêm 4 năm nữa, tới 2024, tùy kết quả bầu tổng thống năm 2020.Cũng tại hội nghị này, bà TT Hillary đã hứa đóng góp ngay 30 tỷ đô cho Quỹ Chống Hâm Nóng Địa Cầu, sau đó sẽ nghiên cứu việc Mỹ gánh hết 100 tỷ cần thiết. Cả thế giới hoan nghênh và ngưỡng mộ vai trò lãnh đạo anh minh của người chị cả của thế giới.Với tân TT Hillary, nước Mỹ đã nhẩy vọt một bước khổng lồ tiến tới đại cường xã hội chủ nghiã tiến bộ nhất, ông già Noel giàu có và rộng lượng của cả thế giới.xxxReng, reng, reng... Chuông đồng hồ báo hại làm giật mình, phải dậy đi cầy!Qua cơn mê! Đúng là hú hồn!!! (12-11-17)Vũ LinhQuý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.