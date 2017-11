PEW: Dân VN Chán Chê CS

Vi AnhTrung tâm nghiên cứu quốc tế PEW trụ sở ở Mỹ vừa mới khảo sát, công bố kết quả như sau. 87% người dân Việt ủng hộ hình thức dân chủ đại diện, tức hình thức người dân bầu dân biểu đại diện cho dân ở Quốc hội và các dân biểu này thay mặt dân quyết định việc nước, chuyện dân. Và 73% ủng hộ hình thức dân chủ trực tiếp. Với hai hình thức dân chủ này, mọi công dân trực tiếp tham gia vào việc quyết định các chính sách của quốc gia thông qua bỏ phiếu hoặc trưng cầu dân ý. 70% người được hỏi trả lời là chán chê chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện hiện hành, và “ủng hộ chế độ do quân đội lãnh đạo”, vẫn tốt hơn CS. 67% người Việt Nam ủng hộ một hệ thống cai trị trong đó các chuyên gia, chứ không phải các những người dân cử là người đưa ra các quyết sách mà theo họ là tốt nhất cho đất nước.PEW là một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái, trụ sở tại Mỹ. Pew chuyên nghiên cứu về các vấn đề, thái độ và xu hướng có tính định hình thế giới, thông qua các cuộc thăm dò ý kiến công chúng và phân tích, nghiên cứu về nhân khẩu học, xã hội học. Trung tâm này khẳng định không dựa trên bất cứ lập trường chính trị nào.Dĩ nhiên về kỹ thuật đây là một thăm dò dân ý khá chuẩn và trung thực nhờ các dụng cụ truyền thông như điện thoại di động, và các loại trang mạng xã hội khác, nhà cầm quyền độc tài như CSVN khó ngăn chận.PEW có phân loại theo tuổi tác nhưng không thấy phân vùng, CS Bắc Việt và VN Cộng hoà. Nhưng cũng không quan hệ lắm vì ý thức hệ của người hai vùng sau 42 năm, lớp trẻ sanh sau 30-4-75 bây giờ nhiều, không còn gay gắt như trong thời Chiến tranh VN, đất nước chia đôi mấy chục năm trời. Khảo sát của PEW có ghi chú trong số những người ủng hộ quân đội cầm quyền, người trên 50 tuổi đông gấp đôi số người ở độ tuổi 18 – 29 (46% so với 23%).PEW đưa ra kết quả thăm dò khảo sát trước thời gian TT Trump đến VNCS tham dự hội nghị APEC và ra thăm Hà nội, gặp Chủ Tịch Nước Trần đại Quang của VNCS. Nên không khỏi có nhiều tranh cãi giữa các cựu quân nhân của VNCS và cựu quân nhân VN Cộng Hòa. Tranh cãi có gay cấn hơn giữa những đảng viên CSVN và những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ VN trong nước.Trên Đài VOA có ghi nhận môt số ý kiến của người trong chế độ CSVN. Người thì nói 70% ủng hộ quân đội cầm quyền tại Việt Nam có thể là do sự “hoài niệm quá khứ”, là do truyền thống quân đội, do quân đội cũng sạch sẽ hơn công an, ít tham nhũng hơn công an”. Nhưng cũng có người nói không phải vậy. Hiện nay quân đội CSVN mất uy tín rất lớn”. Quân đội hiện tại “bạc nhược” và “chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “quân đội hoàn toàn không bảo vệ được chủ quyền đất nước”; tham nhũng trong quân đội quá lớn. Ý tưởng quân đội cầm quyền khá xa lạ với người dân Việt Nam. Ý tưởng này chưa từng xuất hiện trên bất cứ diễn đàn hay cuộc thảo luận về chính trị nào, kể cả “lề phải” lẫn “lề trái.”PEW cho biết trong số 5 hình thức quản trị được đưa ra trong cuộc khảo sát tại Việt Nam, chỉ có hình thức “cai trị bởi một lãnh đạo mạnh mẽ” mà không có sự can thiệp của tòa án hoặc nghị viện là có số lượng người phản đối nhiều hơn (47%) so với số người ủng hộ (42%).Cũng có người nói Đảng Cộng sản độc tài đảng trị toàn diện lâu nay, bây giờ “yếu kém, đuối lắm rồi. Nhưng nếu không có nó thì vô chính phủ là cái chắc. Mà vô chính phủ thì chết”.Với kết quả khảo sát dân ý như thế, chế độ CS đang bị coi là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện quá tệ. Kết quả PEW lại công bố trước khi TT Trump và phái đoàn liên bộ qua VNCS để hội nghị APEC tai Đà Nẵng, Việt Nam, và sau đó TT Trump ra Hà nội viếng thăm nước chủ nhà theo nghi thức. Có tin TT Trump chỉ gặp Chủ Tịch Nước mà không gặp Tổng bí thư.Được biết Đài RFA của Mỹ hồi năm 2016, cũng có đi một tin liên quan đến kết quả thăm dò của PEW cho biết [xin phép ghi lại nguyên văn cho trung thực] Rằng “Trung bình có 66% người được hỏi trên toàn thế giới cho rằng dân chủ trực tiếp (theo đó chính công dân hơn là những viên chức được bầu ra, bỏ phiếu cho những vấn đề lớn) sẽ là cách tốt để quản trị đất nước.“Việt Nam cũng nằm trong số 38 quốc gia mà PEW tiến hành cuộc thăm dò vừa nêu. Kết quả thăm dò cho thấy có đến gần 80% người Việt Nam được hỏi cho rằng dân chủ đại diện là tốt nhưng cũng đồng thời ủng hộ ít nhất một hình thức chính phủ không dân chủ.“Thăm dò ở Việt Nam cũng cho thấy có 31% những người được hỏi ý kiến cho rằng họ tin chính quyền đang làm điều đúng cho đất nước.“Khi được hỏi ‘một hệ thống dân chủ nơi mà công dân, chứ không phải những viên chức, bỏ phiếu trực tiếp cho những vấn đề lớn của đất nước nhằm đưa ra luật lệ sẽ tốt hay xấu cho quốc gia của bạn’, có 16% cho rằng rất xấu.Có 47% người được hỏi ý kiến tại Việt Nam trả lời rằng ‘hoàn toàn xấu’; khi được nêu câu hỏi ‘Một hệ thống mà theo đó một nhà lãnh đạo cứng rắn có thể đưa ra quyết định không cần sự can thiệp của quốc hội hay tòa án là cách tốt hay xấu trong quản trị đất nước?’“Báo cáo của PEW về dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện như vừa nêu được tiến hành từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua dựa trên trả lời của gần 42 ngàn người tại 38 nước.”Hai sưu khảo này của PEW làm trong hai năm đều cho thấy thế nước lòng dân VN mong muốn một chế độ dân chủ cho quốc gia dân tộc VN của mình. Chế độ độc tài đảng trị của CS bị dân chán chê. Người dân Việt từ già đến trẻ, từ Bắc, qua Trung, vô Nam đều muốn có một thể chế tự do, dân chủ, một chánh quyền của dân, do dân, vì dân./. (VA)